Удар РФ по Києву: 16 сімей потребують житла, пошкоджено 106 будівель, знищено 50 авто

Ліквідація наслідків ворожої атаки 24 квітня: пошкоджені понад 100 будівель, вивезли 2 500 кв. м відходів руйнувань, триває підбір тимчасового житла для постраждалих

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

У Святошинському районі триває ліквідація наслідків комбінованої ворожої атаки на столицю 24 квітня. Окрім працівників Керуючої компанії Святошинського району, до робіт залучили фахівців Оболонського, Дніпровського, Дарницького, Деснянського, Печерського та Солом’янського районів.

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Комунальні служби вже вивезли 2 500 кв. м відходів руйнувань. Для тимчасового закриття пошкоджених вікон використали 15 300 кв. м плівки, понад 420 кв. м OSB-плити, 150 листів фанери тощо.

Що пошкоджено?

Житлові будинки

Загалом унаслідок російської агресії пошкоджень зазнали 106 будівель. Із них – 84 житлові будинки.

За попередньою інформацією, 8 житлових будинків значно пошкоджені та потребують інструментального обстеження. Один житловий будинок повністю знищено.

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Заклади

У 6 закладах освіти пошкоджені вікна і двері – 4 школах та 2 дитячих садочках. Також пошкоджені вікна і двері у кількох медичних й спортивних закладах та інших об’єктах соціального спрямування.

Транспортні засоби

Через ворожу атаку пошкоджені 74 транспортні засоби, з них 50 не підлягають ремонту.

Допомога постраждалим

Для отримання одноразової адресної матеріальної допомоги з міського бюджету за програмою "Турбота. Назустріч киянам" до пункту підтримки, що оперативно розгорнули після завершення обстрілу, звернулися 527 людей. Наразі вже опрацьовано (оформлено виплати) 152 заяви.

Нагадаємо, кияни та внутрішньо переміщені особи, які постраждали внаслідок російської агресії, отримують одноразову адресну матеріальну допомогу в розмірі 10 000 гривень за міською цільовою програмою "Турбота. Назустріч киянам". Для цього необхідно звернутися до районних управлінь соціального захисту населення. Контакти розміщені за посиланням.

Розселення людей, які втратили квартири

До міста звернулися 16 сімей, які втратили квартири і потребують тимчасового житла. З них одна родина вже заселилася в тимчасове помешкання.

Зокрема, місто на балансі має 43 вільні кімнати, що розміщені в гуртожитках, також кілька соціальних квартир, які були запропоновані постраждалим як тимчасове житло.

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Удар РФ по Києву 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня було оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки росіян на столицю.

Унаслідок удару РФ 13 людей загинули, а близько 90 – дістали поранення.