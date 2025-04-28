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Новини Фото Жертви серед цивільного населення України Ракетна атака на Київ
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Із 17-річним Данилом Худею та його батьками, які загинули під час масованої атаки РФ 24 квітня, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

У понеділок, 28 квітня, у Києві попрощалися з родиною, яка загинула 24 квітня під час масованої ракетної атаки Росії - 17-річним Данилом Худею та його батьками Олегом і Вікторією. На церемонію прощання прийшли сотні людей.

Про це пише "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

Сім'я мешкала у Святошинському районі на першому поверсі будинку, який знищила російська ракета. Вони сподівалися, що юнака вдасться врятувати. Надвечір рятувальники дістали його тіло. Батьки Данила теж загинули.

В Києві попрощалися з Данилом та його батьками

Вижила молодша сестра Данила Яна, вона зазнала пораннь і  зараз перебуває у лікарні. Також у підлітка залишилися старша сестра.

"Яна зараз в лікарні, за нею стежать кращі лікарі. Вона притомна, в неї зламана нога, на другій нозі в неї розірвані зв’язки, ребро в неї (зламане, - ред.). Зараз вона в стабільному стані. Вона дуже хотіла вчора приїхати, вона навіть почала вставати через біль, через силу. Вона реально вчора встала. Лікарі сказали - не треба і не відпустили", - розповів друг родини Андрій.

В Києві попрощалися з Данилом та його батьками

Повідомляється, що попрощатися із загиблою родиною прийшли викладачі та однокурсники Дані. Хлопець навчався у Київському авіаційному фаховому коледжі.

В Києві попрощалися з Данилом та його батьками

"Він хотів стати електромонтажником літаків, хотів відновити Мрію", - розповів друг Данила Олександр.

Викладач, завідувач відділенням спеціальності "Авіаційна та ракетно-космічна техніка" Сергій Толстой розповів, що Данило був відповідальним, веселим та комунікабельним.

В Києві попрощалися з Данилом та його батьками
 

За його словами, одногрупники дуже важко сприйняли загибель друга.

"Одногрупники його сильні. Вони залишилися міцними. Я попросив їх вчитися за себе і за Даню. Це у них тепер відповідальність дуже серйозна. Це денне відділення, тому вони щодня одне одного будуть бачити. Я впевнений, будуть підтримувати один одного", - сказав Сергій Толстой.

В Києві попрощалися з Данилом та його батьками

Найбільше Даня захоплювався спортом, обожнював баскетбол, розповів його друг Богдан Ткаченко.

"Запам’ятався доброю людиною. Він завжди допомагав, веселив нас, ніколи не грубив і нічого поганого нікому не робив", - додає подруга Дані Вікторія.

В Києві попрощалися з Данилом та його батьками

Батько Данила був військовослужбовцем, проходив реабілітацію і повернувся додому за два тижні до трагедії.

В Києві попрощалися з Данилом та його батьками

Раніше повідомлялося, що серед загиблих внаслідок удару Росії по житловому будинку у Святошинському районі Києва 24 квітня – 17-річний Данило Худя та його батьки Олег і Вікторія.

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Удар РФ по Києву 24 квітня 2025 року

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки росіян на столицю.

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Автор: 

війна (1403) Київ (19502) жертви (1798)


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Чим мають вдарити ваші, асфальтом чи марафоном? Зе знищив все, що до нього створили "бариги". а свого нічого не створив і до цього чкасу подобається зеленим мухам. Головне гарно заливати лайно в голови.
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28.04.2025 17:23 Відповісти
Царство Небесне загиблим!🙏🙏🙏🥺😢🥀
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28.04.2025 17:13 Відповісти
Ось так рашиські варвари убили молодого хлопця і його батьків . Будь ти проклята фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення під назвою рф,вам ніколи не буде прощення.
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28.04.2025 17:26 Відповісти
 
 