Посольство США в Украине предупредило о "масштабной воздушной атаке" РФ в ближайшие дни
Посольство США в Киеве предупреждает о возможном масштабном авиаударе со стороны РФ по территории Украины, который может быть нанесен "в любой момент в течение ближайших нескольких дней".
Об этом говорится в сообщении американского посольства, передает Цензор.НЕТ.
"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально масштабной воздушной атаке, которая может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней", - отметили там.
Американское дипведомство рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно найти укрытие в случае объявления воздушной тревоги.
На сайте опубликованы действия, которые следует предпринять и важные контакты для американских граждан.
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