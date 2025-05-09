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Новости Массированный ракетный обстрел
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Посольство США в Украине предупредило о "масштабной воздушной атаке" РФ в ближайшие дни

Посольство США в Киеве предупреждает о возможной масштабной воздушной атаке со стороны РФ

Посольство США в Киеве предупреждает о возможном масштабном авиаударе со стороны РФ по территории Украины, который может быть нанесен "в любой момент в течение ближайших нескольких дней".

Об этом говорится в сообщении американского посольства, передает Цензор.НЕТ.

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально масштабной воздушной атаке, которая может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней", - отметили там.

Американское дипведомство рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно найти укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

На сайте опубликованы действия, которые следует предпринять и важные контакты для американских граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество жертв среди гражданских в Украине резко возросло из-за применения Россией баллистики по крупным городам, - ООН

Автор: 

обстрел (27405) посольство (1083) США (26889) война в Украине (4192)


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Топ комментарии
+30
Это будет благодарность }{уйла за отсутствие ударов по мацковскому говнопараду.
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09.05.2025 21:58
+18
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09.05.2025 22:06
+11
Так би вони сказали, що це помста за удар по параду. А так - ну прост.
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09.05.2025 21:56
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Так би вони сказали, що це помста за удар по параду. А так - ну прост.
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09.05.2025 21:56 Ответить
ещё не вечер, потом скажут что сбили во время парада ******** целей.
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09.05.2025 22:27 Ответить
Это будет благодарность }{уйла за отсутствие ударов по мацковскому говнопараду.
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09.05.2025 21:58 Ответить
Так нема чим. "Потужна" ракетна програма заморожена. А пам'ятаєш як до 2019 по мацковських парадах лупили не замороженою ракетною?
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09.05.2025 22:02 Ответить
Так 2019 не забути
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09.05.2025 22:05 Ответить
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09.05.2025 22:06 Ответить
Сценарист 95 к...алу?
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09.05.2025 22:06 Ответить
Та що там по парадам - майже кожного дня.
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09.05.2025 22:44 Ответить
А пукін боявся.

3а парадом спостерігали запрошені закордонні лідери. Над трибуною, призначеною для них та інших важливих гостей, встановили великий навіс, він міг служити захистом від дронів.

Одними з перших прослідували колони, судячи з усього, діючих військових - учасників «СВО», що цікаво, марширували без зброї.
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09.05.2025 22:04 Ответить
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09.05.2025 22:12 Ответить
Коли ми марширували на парадах за совка,то забирали затвори з автомата,напевно і зараз так.
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09.05.2025 22:56 Ответить
А якже наступне 30 денне перемир'я,анонсоване і американцями,і німцями..((спішать прінудіть к міру до перемир'я?(((
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09.05.2025 22:03 Ответить
То перемирие в одни ворота …😢
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09.05.2025 23:07 Ответить
Сказати прямо що кацапня їм повідомила слабо?
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09.05.2025 22:05 Ответить
Бо тут Зельоні вже готові до 30 перемир'я?
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09.05.2025 22:08 Ответить
Сусідня новина: "єрмак обговорив з рубіо і вітькоффом припинення вогню в Україні".
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09.05.2025 22:10 Ответить
Вопрос только 10 или 11, уже неделю назад Осинтеры писали, что все самолеты загружены, баллистика заряжена, флот готов к массовому удару по городам, в ответ - потужная потужность
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09.05.2025 22:15 Ответить
***** три дні пабєдоносного перемир"я оголошував, якщо рахувати з 8.05 то після 11.05 вже закінчується. Все як і з Великодним - все що не летіло в ті дні, полетіло в інший але все одразу.
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09.05.2025 22:22 Ответить
А наша розпіарена Буданга щось каже з цього приводу?
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09.05.2025 22:20 Ответить
Скотиняки спочатку вламують нас на перемирʼя щоб пуцло парад провело, а потім попереджають про атаку. Тварюки
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09.05.2025 22:20 Ответить
пусть и ржавого дол бо *** попередят
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09.05.2025 22:23 Ответить
А это обязательное спасибо зеленскому за отличный парад. Он хорошо постарался и видимо накатил за дедов пару дорожек.
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09.05.2025 22:28 Ответить
Посольство вже підготувало *запасний аеродром*? Бажано десь за бугром.
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09.05.2025 22:47 Ответить
Скорей всего ударят в ночь на понедельник/на утро... Что бы было побольше жертв, ведь многие вернуться с выходных на работу.
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09.05.2025 23:04 Ответить
посольсьво США приняло в штат Капітана Очєвідность??
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09.05.2025 23:11 Ответить
 
 