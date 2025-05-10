РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11136 посетителей онлайн
Новости Разговор Трампа и Зеленского Встреча коалиции желающих
2 568 30

Украина готова к безусловному перемирию с 12 мая, - Зеленский и лидеры "Коалиции желающих" поговорили с Трампом

Зеленский и лидеры Коалиции желающих позвонили Трампу

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели "продуктивный" телефонный разговор с Трампом, в котором речь шла о мирных усилиях.

"Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника, 12 мая", - подчеркнул Сибига.

Украинский министр добавил, что если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, "длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве началась встреча лидеров "Коалиции желающих"

Автор: 

Зеленский Владимир (20530) Трамп Дональд (5421) Сибига Андрей (426) прекращения огня (183) Коалиция желающих (5)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
І ШО? І НІЧОГО. Господи це смішно що капець - читайте книги. Гітлер не зупинився ні після Польщі ні після Франції і навіть ні після Курська. Навіть коли заходили в Берлін він навіть не думав про переговори
показать весь комментарий
10.05.2025 14:18
+3
З 12 травня всратий орєшнік полетить по цій готовності.
показать весь комментарий
10.05.2025 14:17
+2
А от ***** не готовий ! От і все
показать весь комментарий
10.05.2025 14:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А от ***** не готовий ! От і все
показать весь комментарий
10.05.2025 14:14 Ответить
Ця вся вистава потрібна, щоб хоч щось дойшло до курячих мізків рудого дегенерата. Абсурдно постійно вислуховувати цю його маячню про "обидві сторони".
показать весь комментарий
10.05.2025 14:19 Ответить
Нічого , до нього , вже не дійде ... там клініка
показать весь комментарий
10.05.2025 14:20 Ответить
Від Трампу нічого не залежить, то яка різниця дійде до нього чи не дійде?
показать весь комментарий
10.05.2025 14:51 Ответить
Як це виглядало? По черзі з ним розмовляли чи що?
показать весь комментарий
10.05.2025 14:14 Ответить
З 12 травня всратий орєшнік полетить по цій готовності.
показать весь комментарий
10.05.2025 14:17 Ответить
Ну допустім. А що далі? Путін повинен прибрати з конституції Херсон та Запоріжжя? Коли він почне знову, у нас з'явится зброя, балістика? От у нього з'явиться. Ми наловимо нових мобіків по хащам та підвалам?
показать весь комментарий
10.05.2025 14:18 Ответить
Ця вистава розігрується виключно для одного глядача - для Трампа.
Питання в тому, що буде, якщо ***** погодиться на всі умови і не вимагатиме нічого зверху?
показать весь комментарий
10.05.2025 14:35 Ответить
Якщо таке станеться, з йухлового режиму знімуть санкції.
показать весь комментарий
10.05.2025 14:44 Ответить
Ну припустимо не буде перемир'я - що далі? Тоді прибере з конституції області, а Україна зробить балістику і наловить мобіків?
показать весь комментарий
10.05.2025 14:43 Ответить
А після великого перемірря ми по-любому будемо слабіше. Мільонну армію вже не зберемо. Нас менше, і територія стала менша. Зелене чмо звісно ніхера з балістикою не зробить. Санкції з РФ знімуть. І коли вони почнуть знову, нас стане зовсім мало.
показать весь комментарий
10.05.2025 14:47 Ответить
Виходить що воювати треба вічно, бо інакше в майбутньому теоретично може початись нова, ще гірша війна, простіше кажучи - "війна це мир"
показать весь комментарий
10.05.2025 14:52 Ответить
Софістика зрозуміла, я сам так можу. Але війна буде зовсім не теоретично і не в майбутньому. Ситуація нікого не влаштовує, а особливо Путіна. Не буде він міняти свою Конституцію. І часу в нього мало.
показать весь комментарий
10.05.2025 14:57 Ответить
Війна зовсім не теоретична йде вже зараз, у якій росія має перевагу як у воєнному, так і в економічному плані. І якщо у путіна мало часу - то якраз Україні і вигідне перемир'я, а не триваюча вже четвертий рік повномасштабна м'ясорубка, де починаючи з кінця 2022 року Україна тільки втрачає.
показать весь комментарий
10.05.2025 15:01 Ответить
ні. не вигідно. ви видно якісь тези внедряєте. перевага РФ зараз слабка. а буде на порядок вище. і тоді нам капець.
показать весь комментарий
10.05.2025 15:04 Ответить
Так-так, перевага слабка, ракет на 2-3 тижні, пекельні санкції, кава в Криму...
показать весь комментарий
10.05.2025 15:06 Ответить
В 1917 году твои соплеменники ждали пока снег сойдёт с дорог что бы беспрепятственно дойти до Стамбула. И на их пути не было бы и одного полицейского отряда который шлагбаум бы перекрыл. А в итоге ваш царь от рекся от престола, орки вернулись в Московию и Турция не только забрала потерянные территории но и получила новые в компенсацию. В Украине вы застряли не на пару дней, а на десятилетия. Поэтому и шансов на то что будете расплачиваться Кубанью и Брянской областью значительно больше.
показать весь комментарий
10.05.2025 15:00 Ответить
Тільки щось ти не сильно спішиш відривати дупу від чикагського дивану і приїжджати сюди воювати на десятиліття і повертати Кубань, бо жерти чізбургери з-за кордону і розказувати про вічну війну - воно якось безпечніше.
показать весь комментарий
10.05.2025 15:03 Ответить
І ШО? І НІЧОГО. Господи це смішно що капець - читайте книги. Гітлер не зупинився ні після Польщі ні після Франції і навіть ні після Курська. Навіть коли заходили в Берлін він навіть не думав про переговори
показать весь комментарий
10.05.2025 14:18 Ответить
"наголосив Сибіга". Тільки наголос якийсь неправильний. Погано в школі вчився.
показать весь комментарий
10.05.2025 14:19 Ответить
Ну что ж, кажется близится судный день, после которого, если ***** откажется, западу будет уже совсем неудобно продолжать занимается болтологией, и придется таки что то более серьезное предпринимать. Но если кремль согласится, то скорее всего начнется очередная тягомотная фаза, где рф будет постоянно обвинять Украину в нарушениях, а западные партнеры пытаться удержат кремль в рамках соглашения увещеваниями и угрозами
показать весь комментарий
10.05.2025 14:24 Ответить
Якщо до цього займатися «болтологией» не стало незручно, то чому це має статись тепер чи в майбутньому?
показать весь комментарий
10.05.2025 14:38 Ответить
показать весь комментарий
10.05.2025 14:43 Ответить
Простітє, нє хотєл
показать весь комментарий
10.05.2025 14:44 Ответить
Я имел ввиду то, что поле всех сказанных США и теперь ЕС предупреждений, выстрелить совсем в холостую будет почти невозможно, мне кажется это очевидным. Ну а словоблудие в любом случае будет продолжатся.
показать весь комментарий
10.05.2025 15:17 Ответить
А які умови безумовного перемирʼя?
показать весь комментарий
10.05.2025 14:46 Ответить
Підтримка України буде посилюватись. Це черговий етап цього посилення, хотілось би швидше це все, але вже як є.
показать весь комментарий
10.05.2025 15:00 Ответить
Перемир'я - це заморозка по лінії фронту. Все що кацапи встигли віджати залишиться їм. х@йло конституції міняти не буде, тому буде лізти, або поки не зупинимо, або поки не забере Херсон і Запоріжжя.
показать весь комментарий
10.05.2025 15:05 Ответить
Що таке перемир'я, в чому його суть, як воно досягається, ким укладається - ми могли наочно пересвідчитись на Мінських домовленостях.
показать весь комментарий
10.05.2025 15:14 Ответить
Короче Зе Мразь и тампон будут делать всё , что бы ботаксная Крыса захватила побольше территорий Украины... оружие , санкции ( настоящие) такие как ввела Англия, замена ватноголового сырского и нормальная мобилизация... и в дальнейшем арест , пожизняк с полной конфискацией для всей Зе кодлы, вот это залог мира, а это всё очередной высер...
показать весь комментарий
10.05.2025 15:20 Ответить
 
 