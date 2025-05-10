Украина готова к безусловному перемирию с 12 мая, - Зеленский и лидеры "Коалиции желающих" поговорили с Трампом
После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели "продуктивный" телефонный разговор с Трампом, в котором речь шла о мирных усилиях.
"Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника, 12 мая", - подчеркнул Сибига.
Украинский министр добавил, что если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, "длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам".
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Питання в тому, що буде, якщо ***** погодиться на всі умови і не вимагатиме нічого зверху?
судныйдень, после которого, если ***** откажется, западу будет уже совсем неудобно продолжать занимается болтологией, и придется таки что то более серьезное предпринимать. Но если кремль согласится, то скорее всего начнется очередная тягомотная фаза, где рф будет постоянно обвинять Украину в нарушениях, а западные партнеры пытаться удержат кремль в рамках соглашения увещеваниями и угрозами