Украина готова к безусловному перемирию с 12 мая, - Зеленский и лидеры "Коалиции желающих" поговорили с Трампом

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели "продуктивный" телефонный разговор с Трампом, в котором речь шла о мирных усилиях.

"Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника, 12 мая", - подчеркнул Сибига.

Украинский министр добавил, что если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, "длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам".

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