Україна готова до безумовного перемир’я з 12 травня, - Зеленський та лідери "Коаліції охочих" поговорили з Трампом

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Польщі Дональд Туск та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели "продуктивну" телефонну розмову з Трампом, у якій йшлося про мирні зусилля.

"Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка, 12 травня", - наголосив Сибіга.

Українській міністр додав, що якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, "тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів".

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