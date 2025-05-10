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Новини Розмова Трампа і Зеленського Зустріч коаліції охочих
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Україна готова до безумовного перемир’я з 12 травня, - Зеленський та лідери "Коаліції охочих" поговорили з Трампом

Зеленський та лідери Коаліції охочих подзвонили Трампу

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.  

Про це повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Польщі Дональд Туск та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели "продуктивну" телефонну розмову з Трампом, у якій йшлося про мирні зусилля.

"Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка, 12 травня", - наголосив Сибіга. 

Українській міністр додав, що якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, "тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві розпочалася зустріч лідерів "коаліції охочих"

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) Трамп Дональд (5853) Сибіга Андрій (434) припинення вогню (187) Коаліція охочих (8)


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Топ коментарі
+4
І ШО? І НІЧОГО. Господи це смішно що капець - читайте книги. Гітлер не зупинився ні після Польщі ні після Франції і навіть ні після Курська. Навіть коли заходили в Берлін він навіть не думав про переговори
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10.05.2025 14:18
+3
З 12 травня всратий орєшнік полетить по цій готовності.
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10.05.2025 14:17
+2
А от ***** не готовий ! От і все
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10.05.2025 14:14
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А от ***** не готовий ! От і все
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10.05.2025 14:14 Відповісти
Ця вся вистава потрібна, щоб хоч щось дойшло до курячих мізків рудого дегенерата. Абсурдно постійно вислуховувати цю його маячню про "обидві сторони".
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10.05.2025 14:19 Відповісти
Нічого , до нього , вже не дійде ... там клініка
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10.05.2025 14:20 Відповісти
Від Трампу нічого не залежить, то яка різниця дійде до нього чи не дійде?
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10.05.2025 14:51 Відповісти
Як це виглядало? По черзі з ним розмовляли чи що?
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10.05.2025 14:14 Відповісти
З 12 травня всратий орєшнік полетить по цій готовності.
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10.05.2025 14:17 Відповісти
Ну допустім. А що далі? Путін повинен прибрати з конституції Херсон та Запоріжжя? Коли він почне знову, у нас з'явится зброя, балістика? От у нього з'явиться. Ми наловимо нових мобіків по хащам та підвалам?
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10.05.2025 14:18 Відповісти
Ця вистава розігрується виключно для одного глядача - для Трампа.
Питання в тому, що буде, якщо ***** погодиться на всі умови і не вимагатиме нічого зверху?
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10.05.2025 14:35 Відповісти
Якщо таке станеться, з йухлового режиму знімуть санкції.
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10.05.2025 14:44 Відповісти
Ну припустимо не буде перемир'я - що далі? Тоді прибере з конституції області, а Україна зробить балістику і наловить мобіків?
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10.05.2025 14:43 Відповісти
А після великого перемірря ми по-любому будемо слабіше. Мільонну армію вже не зберемо. Нас менше, і територія стала менша. Зелене чмо звісно ніхера з балістикою не зробить. Санкції з РФ знімуть. І коли вони почнуть знову, нас стане зовсім мало.
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10.05.2025 14:47 Відповісти
Виходить що воювати треба вічно, бо інакше в майбутньому теоретично може початись нова, ще гірша війна, простіше кажучи - "війна це мир"
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10.05.2025 14:52 Відповісти
Софістика зрозуміла, я сам так можу. Але війна буде зовсім не теоретично і не в майбутньому. Ситуація нікого не влаштовує, а особливо Путіна. Не буде він міняти свою Конституцію. І часу в нього мало.
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10.05.2025 14:57 Відповісти
Війна зовсім не теоретична йде вже зараз, у якій росія має перевагу як у воєнному, так і в економічному плані. І якщо у путіна мало часу - то якраз Україні і вигідне перемир'я, а не триваюча вже четвертий рік повномасштабна м'ясорубка, де починаючи з кінця 2022 року Україна тільки втрачає.
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10.05.2025 15:01 Відповісти
ні. не вигідно. ви видно якісь тези внедряєте. перевага РФ зараз слабка. а буде на порядок вище. і тоді нам капець.
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10.05.2025 15:04 Відповісти
Так-так, перевага слабка, ракет на 2-3 тижні, пекельні санкції, кава в Криму...
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10.05.2025 15:06 Відповісти
В 1917 году твои соплеменники ждали пока снег сойдёт с дорог что бы беспрепятственно дойти до Стамбула. И на их пути не было бы и одного полицейского отряда который шлагбаум бы перекрыл. А в итоге ваш царь от рекся от престола, орки вернулись в Московию и Турция не только забрала потерянные территории но и получила новые в компенсацию. В Украине вы застряли не на пару дней, а на десятилетия. Поэтому и шансов на то что будете расплачиваться Кубанью и Брянской областью значительно больше.
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10.05.2025 15:00 Відповісти
Тільки щось ти не сильно спішиш відривати дупу від чикагського дивану і приїжджати сюди воювати на десятиліття і повертати Кубань, бо жерти чізбургери з-за кордону і розказувати про вічну війну - воно якось безпечніше.
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10.05.2025 15:03 Відповісти
І ШО? І НІЧОГО. Господи це смішно що капець - читайте книги. Гітлер не зупинився ні після Польщі ні після Франції і навіть ні після Курська. Навіть коли заходили в Берлін він навіть не думав про переговори
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10.05.2025 14:18 Відповісти
"наголосив Сибіга". Тільки наголос якийсь неправильний. Погано в школі вчився.
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10.05.2025 14:19 Відповісти
Ну что ж, кажется близится судный день, после которого, если ***** откажется, западу будет уже совсем неудобно продолжать занимается болтологией, и придется таки что то более серьезное предпринимать. Но если кремль согласится, то скорее всего начнется очередная тягомотная фаза, где рф будет постоянно обвинять Украину в нарушениях, а западные партнеры пытаться удержат кремль в рамках соглашения увещеваниями и угрозами
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10.05.2025 14:24 Відповісти
Якщо до цього займатися «болтологией» не стало незручно, то чому це має статись тепер чи в майбутньому?
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10.05.2025 14:38 Відповісти
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10.05.2025 14:43 Відповісти
Простітє, нє хотєл
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10.05.2025 14:44 Відповісти
Я имел ввиду то, что поле всех сказанных США и теперь ЕС предупреждений, выстрелить совсем в холостую будет почти невозможно, мне кажется это очевидным. Ну а словоблудие в любом случае будет продолжатся.
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10.05.2025 15:17 Відповісти
А які умови безумовного перемирʼя?
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10.05.2025 14:46 Відповісти
Підтримка України буде посилюватись. Це черговий етап цього посилення, хотілось би швидше це все, але вже як є.
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10.05.2025 15:00 Відповісти
Перемир'я - це заморозка по лінії фронту. Все що кацапи встигли віджати залишиться їм. х@йло конституції міняти не буде, тому буде лізти, або поки не зупинимо, або поки не забере Херсон і Запоріжжя.
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10.05.2025 15:05 Відповісти
Що таке перемир'я, в чому його суть, як воно досягається, ким укладається - ми могли наочно пересвідчитись на Мінських домовленостях.
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10.05.2025 15:14 Відповісти
Короче Зе Мразь и тампон будут делать всё , что бы ботаксная Крыса захватила побольше территорий Украины... оружие , санкции ( настоящие) такие как ввела Англия, замена ватноголового сырского и нормальная мобилизация... и в дальнейшем арест , пожизняк с полной конфискацией для всей Зе кодлы, вот это залог мира, а это всё очередной высер...
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10.05.2025 15:20 Відповісти
 
 