Зеленський сказав Трампу, що Україна готова до прямих переговорів з Росією про мир, - Axios
Президент Володимир Зеленський сказав лідеру США Дональду Трампу під час сьогоднішньої розмови після зустрічі "Коаліції охочих" про готовність до прямих мирних перемовин із РФ, якщо буде досягнуто 30-денного припинення вогню.
Про це пише Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Два джерела видання, які знають про 15-хвилинну розмову, повідомили, що Зеленський і європейські лідери сказали Трампу, що якщо буде досягнуто домовленості про припинення вогню на 30 днів, Україна готова розпочати прямі мирні переговори з Росією.
Лідери наголосили Трампу, що якщо Путін відмовиться від 30-денного перемир'я, європейські країни запровадять нові санкції проти Росії.
"Трамп, здається, був задоволений тим, що Україна прийняла припинення вогню і погодилася на прямі переговори з Росією", - сказало одне з джерел Axios.
Друге джерело повідомило, що Трамп був радий почути, що всі підтримали його пропозицію.
"Тепер ми чекаємо на крок Росії", - сказав співрозмовник.
На початку цього тижня Трамп закликав до 30-денного припинення вогню в російсько-українській війні. Україна погодилася, але Кремль досі не дав чіткої відповіді.
Зустріч Коаліції охочих 10 травня
Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".
До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.
За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.
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"Ми програли…
Ще є час змінитись, але на даний момент вважайте це фактом.
Ми програли…
Бо всіх все влаштовує(
На початку війни били за дрібне мародерство, а зараз крадуть мільйонами і всі мовчать.
Ми програли…
Бо всі все бачать і мовчать, бо всі залізли в коло.
Хтось купив інвалідність ще до війни їхав на мотоциклі 200 км/год на задньому колесі, а зараз інвалід, хтось став студентом, а хтось доглядає бабулю, яку до війни й не знав її ім'я.
Ми програли…
Бо в магазині є пиво і для любимої доці морозиво "Ескімо" і всіх це влаштовує. І думати, що завтра прийде бурят і замість морозива в роті буде щось інше не варто, бо є пиво і зарплата.
Ми програли…
Бо в Києві і Дніпрі люди купують квартири і роблять ремонти… так само ще рік тому висіли оголошення з квартирами в Покровську та інших близьких до фронту містах, але ми чекали на контрнаступ на Крим, але недочекались. Бо не варіант чекати, йдіть і питайте, де сьогодні комунальний трактор копав траншеї в відносно тилових містах! Тоді купуйте квартиру!
Ми програли…
Бо стало менше машин з надписами "доброго вечора…", "русскій корабль…, "батько наш Бандера" і тд.
Бо якось дивно їхати з такою наліпкою і тікати від повістки(
Ми програли…
Бо чиємусь сину було 9 і він чув, як батько казав, що сам не піде, але, як прийде час не тікатиме від повістки.
Сину 11, все змінилось.
В тій хаті ворог не ******* сусідня держава, а ТЦК. Якою виросте таке дитина?
Ми програли…
Бо ми (нас) немає.
Немає єдності.
Здається, щоб нас всіх об'єднати танки знов мають їхати на Київ.
Війна стала далекою, дуже далекою… а у вас же своє одне життя, яке треба жить і не депресувать(
Ми програли…
Бо влада стала сліпою і глухою.
Корупція вбиває нас активніше, ніж ракети і кулі… але вам не можна нічого казати, бо треба стерегти, щоб не витягли вашого любимого рембо з під спідниці.
Ми програли…
Бо це мало, хто читатиме.
Більшість, хто прочитає, то цей текст не про них.
Вони думають схоже.
Якби я був кучерявою дівчиною з шикарним декольте і виклав файну фотку з глибоким розрізом - це б було цікавіше, ніж ця вся писанина(
Ми програли…
Бо в 2022-му році одні бігли рятувати країну, а інші купувати машини поки є пільгове розмитнення.
Ми програли…
Бо за три роки великої війни, десятки років репресій, Голодомор ми так і не навчились публічно і показово страчувати наших ворогів.
Пояснювати світу, що це нормально і їм треба на це закривати очі.
Після війни ми так робитимемо ще років 20 по її завершенню, допоки не знищимо останнього ката.
Ми знищили іллю ківу, посміялись, повикладали мемчики і пішли далі.
А де ж знищення інкубатора, який вирощує ківу, бойка, дмитрука і решту?
Можна легко тисячі прізвищ писати, що мали бути знищені за державну зраду.
Ми програли…
Бо якось всі синхронно замінили слово перемога на мир.
Важко хотіти перемогу, якщо ти три роки ховаєшся від повістки.
Важко хотіти перемоги, якщо ти крав на оборонці і боїшся, що треба буде відповідати.
Важко хотіти перемоги, якщо тобі, або твоїй "черешенці" треба йти до лав оборони.
Але в 2022-му році, коли це все було на плечах інших людей всі хотіли перемоги… перемоги чужими руками, а от своїх жалко і вже на мир готові.
Ми програли…
Бо після атаки на Охматдит ніхто не написав пост, що з нього досить спостерігати, він/вона йде мстити ворогам. Всі почали викладати про "невивозимо".
Ми програли…
Бо треба мінятись… а ніхто не готовий…
Текст не стосується тих, чиє життя інакше, ніж описане в ньому.
Якщо ви на війні, не купували собі бабку для догляду, інвалідність, студенство.
При всій повазі до людей, що справді мають вади з здоров'ям.
Ви допомагаєте, служите або у вас в родині є воїни, то з Вами є шанс, що ми переможемо… але щодня я вірю в це все менше…
І менше"
вони не все вирішують..
Тепер Трамп буде водити найвеличнішому🤡 ********** снікерсом по губах😂
"трaмп нарешті зрозуміє.." або "в нього є свій план.." 😂
Все разговоры о перемирии с РФ - это аналог трамповских 24 часов. Лидеры западных стран просекли, что на этом тупом хайпе можно стать президентом США. Так почему же не использовать этот хайп?! Вот они и используют... Но к реальности это не имеет НИКАКОГО отношения.
получите хорошего Зеленского
Выясняется, что Трамп, не такой уж и дебил, каковым его малюют !
Махровый аферист и мошенник Трамп, очень убедительно разыгрывает идиота и водит за нос весь мир.
Трамп демонстрирует высший пилотаж в искусстве "ловить рыбку в мутной воде".
Трамп существенно сократил расходы США и заставил раскошелится союзников .
Трамп по дешевке скупил 2 миллиарда ошалевших от счастья лечь под Оранжевого Сахиба индусов.
Болезненно щелкнул по носу и поставил на место зарвавшихся Кидайцев .
Трамп способствует мифу могущества <************ и статус мирового *********** .
Под личиной миротворчества, Трамп способствует распространению и продлению войны.
Трамп разрушает устоявшийся миропорядок, сеет хаос и разжигает междоусобицы по всему миру.
Через короткое время, мир будет лежать в руинах, у ног США.
Трамп действительно МАГА.
Виват Трампон !!!
25.02.2022. Зеленський - Путіну: По всій території України йдуть бої, давайте сідати за стіл перемовин
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента РФ Володимира Путіна з пропозицією провести перемовини Джерело: https://censor.net/ua/n3319119