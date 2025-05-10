Зеленський сказав Трампу, що Україна готова до прямих переговорів з Росією про мир, - Axios

Президент Володимир Зеленський сказав лідеру США Дональду Трампу під час сьогоднішньої розмови після зустрічі "Коаліції охочих" про готовність до прямих мирних перемовин із РФ, якщо буде досягнуто 30-денного припинення вогню.

Про це пише Axios із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Два джерела видання, які знають про 15-хвилинну розмову, повідомили, що Зеленський і європейські лідери сказали Трампу, що якщо буде досягнуто домовленості про припинення вогню на 30 днів, Україна готова розпочати прямі мирні переговори з Росією.

Лідери наголосили Трампу, що якщо Путін відмовиться від 30-денного перемир'я, європейські країни запровадять нові санкції проти Росії.

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"Трамп, здається, був задоволений тим, що Україна прийняла припинення вогню і погодилася на прямі переговори з Росією", - сказало одне з джерел Axios.

Друге джерело повідомило, що Трамп був радий почути, що всі підтримали його пропозицію.

"Тепер ми чекаємо на крок Росії", - сказав співрозмовник.

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На початку цього тижня Трамп закликав до 30-денного припинення вогню в російсько-українській війні. Україна погодилася, але Кремль досі не дав чіткої відповіді.

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

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