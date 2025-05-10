Франція готова ініціювати прямі переговори між Україною та Росією, - Макрон

Франція готова допомогти ініціювати прямі переговори Росії та України, але якщо буде досягнуто 30-денного перемир'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю TF1/LCI під час поїздки до Києва.

"Ми ініціюємо прямі переговори між Україною та Росією. Ми готові допомогти", - сказав він.

Макрон заявив, що переконаний у тому, що союзникам вдасться досягти переговорів між Києвом та Москвою. За його словами, мета – показати єдність між Україною, США та Європою щодо завершення повномасштабної війни.

Усі сторони мають одноголосно заявити, що 30-денний "режим тиші" - це те, про що місяцями йшлося і потрібно домогтися припинення вогню, а потім переговорів про мир, зазначив Макрон.

Якщо режим припинення вогню не буде дотримано, то буде введено додаткові "набагато жорсткіші" санкції, резюмував він.

Нагадаємо, 10 травня до Києва з візитом прибули новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр Польщі Дональд Туск та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

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