Франция готова инициировать прямые переговоры между Украиной и Россией, - Макрон

Франция готова помочь инициировать прямые переговоры России и Украины, но если будет достигнуто 30-дневное перемирие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью TF1/LCI во время поездки в Киев.

"Мы инициируем прямые переговоры между Украиной и Россией. Мы готовы помочь", - сказал он.

Макрон заявил, что убежден в том, что союзникам удастся достичь переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, цель - показать единство между Украиной, США и Европой по завершению полномасштабной войны.

Все стороны должны единогласно заявить, что 30-дневный "режим тишины" - это то, о чем месяцами шла речь и нужно добиться прекращения огня, а затем переговоров о мире, отметил Макрон.

Если режим прекращения огня не будет соблюден, то будут введены дополнительные "гораздо более жесткие" санкции, резюмировал он.

Напомним, 10 мая в Киев с визитом прибыли новый канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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