РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11880 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
736 10

Франция готова инициировать прямые переговоры между Украиной и Россией, - Макрон

Эммануэль Макрон о прямых переговорах между Украиной и РФ

Франция готова помочь инициировать прямые переговоры России и Украины, но если будет достигнуто 30-дневное перемирие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью TF1/LCI во время поездки в Киев.

"Мы инициируем прямые переговоры между Украиной и Россией. Мы готовы помочь", - сказал он.

Макрон заявил, что убежден в том, что союзникам удастся достичь переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, цель - показать единство между Украиной, США и Европой по завершению полномасштабной войны.

Все стороны должны единогласно заявить, что 30-дневный "режим тишины" - это то, о чем месяцами шла речь и нужно добиться прекращения огня, а затем переговоров о мире, отметил Макрон.

Если режим прекращения огня не будет соблюден, то будут введены дополнительные "гораздо более жесткие" санкции, резюмировал он.

Напомним, 10 мая в Киев с визитом прибыли новый канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мир, суверенитет Украины, будущее: Макрон озвучил цель визита в Киев

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1316) переговоры с Россией (985)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
А, може, спочатку "набагато жорсткіші" санкції, а вже потім ніякого припинення вогню?! Голуби миру, блд!
показать весь комментарий
10.05.2025 12:26
+1
для чого? що це дасть?
показать весь комментарий
10.05.2025 12:47
+1
Переговорів про що?

Міжнародне право що, вже скасували? Чи пан Макрон забув, хто 100% агресор, а хто жертва?
показать весь комментарий
10.05.2025 12:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Перемир"я не буде - той переговорів не ждати?
показать весь комментарий
10.05.2025 12:10 Ответить
А, може, спочатку "набагато жорсткіші" санкції, а вже потім ніякого припинення вогню?! Голуби миру, блд!
показать весь комментарий
10.05.2025 12:26 Ответить
для чого? що це дасть?
показать весь комментарий
10.05.2025 12:47 Ответить
ніфіга
показать весь комментарий
10.05.2025 12:49 Ответить
Переговорів про що?

Міжнародне право що, вже скасували? Чи пан Макрон забув, хто 100% агресор, а хто жертва?
показать весь комментарий
10.05.2025 12:58 Ответить
що ви таке кажите! якщо в вашу хату вломився злодій, та не вбив вас відразу, то ви повинні обговорити з ним що він візме собі а що може залишитися вам та на яких умовах.
P.S. зовсім забув ще ви повинні постійно дякувать поліції та та відписати їм свою хату бо в них має бути привід звертати на вас увагу
показать весь комментарий
10.05.2025 13:55 Ответить
Спочатку треба все розбомбити у мордорі , потім відібрати всі гроші і повністю ізолювати....от тоді можна буде поговорити про переговори!!!
показать весь комментарий
10.05.2025 13:24 Ответить
кращі переговоры це знищення всіхкацапських НПЗ планомірно але зелений мерзотник береже їх
показать весь комментарий
10.05.2025 13:28 Ответить
 
 