Зеленский и Стармер подвели итоги встречи с партнерами: Реализация решения о полном прекращении огня и дальнейшее усиление Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Софийском соборе провели двустороннюю встречу.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский поблагодарил Кира Стармера за солидерство в "Коалиции желающих" и все усилия, которые он прилагает для того, чтобы сотрудничество в этом формате было действительно эффективным.

Лидеры подытожили результаты первой пятисторонней встречи в формате United Europe in Ukraine и заседания "Коалиции желающих".

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Как отмечается, прежде всего речь шла о реализации согласованной с Президентом США Дональдом Трампом договоренности о том, что с 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, и усиление санкций против России в случае отсутствия согласия с ее стороны.

Отдельное внимание стороны уделили обеспечению мониторинга прекращения огня и взаимодействия с Соединенными Штатами.

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Зеленский и Стармер также обсудили гарантии безопасности для Украины, в частности размещение контингента поддержки, что должно стать ключевым элементом гарантий.

Среди других важных тем встречи - дальнейшее усиление оборонных возможностей Украины.

Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.

В свою очередь представитель диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня.