Приближается великая неделя. Потенциально великий день для России и Украины, - Трамп

Трамп заявил, что спас Украину

Украина и РФ могут начать переговоры о мире. Этот день станет великим для Украины и РФ.

Об этом президент США Дональд Трамп пишет в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная "кровавая баня", как мы надеемся, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я буду продолжать работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. Вместо этого США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Приближается большая неделя!" - написал Трамп.

Читайте также: Путин отверг предложение перемирия с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле: "Без всяких предварительных условий"

Напомним, ранее Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Трамп Дональд (6292) переговоры с Россией (1280)
+55
дурень сам себе заганяє у пастку. Хоча йому як з гусака вода - після чергової невдачі зробить вигляд наче нічого і не було.
11.05.2025 07:59 Ответить
+37
Жалюгідний клоун.
Всі вже це зрозуміли.
Крім самого нарциса.
Ще когось нагадує.
11.05.2025 08:00 Ответить
+23
Трамп рієлтер.Купити дешево,продати дорого.Ось і всі його універсітети.Розуму мало. Нам його не трєба слухати,бо там немае жодноі конструктивноі пропозіціі. Він навіть у поддавки не вміе грати,не те що у шахі.
11.05.2025 08:09 Ответить
цей дурень живе в якійсь своїй божевільній фантазії.......з реальністю заяви цього недоумка не мають нічого спільного
11.05.2025 17:48 Ответить
І танець перед мікрофоном-один і той же у клінічного ідіота.
12.05.2025 00:35 Ответить
Дурнішого з президентів США ніколи не було.Інтеллект нижче плінтуса на рівні дна ямки для гольфу.Речення зв'язати не може,наперсточник та катала.
13.05.2025 05:42 Ответить
