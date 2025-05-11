Приближается великая неделя. Потенциально великий день для России и Украины, - Трамп

Украина и РФ могут начать переговоры о мире. Этот день станет великим для Украины и РФ.

Об этом президент США Дональд Трамп пишет в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Потенциально великий день для России и Украины! Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная "кровавая баня", как мы надеемся, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир. Я буду продолжать работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. Вместо этого США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Приближается большая неделя!" - написал Трамп.

Напомним, ранее Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.