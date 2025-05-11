УКР
Наближається великий тиждень. Потенційно великий день для Росії та України, - Трамп

Трамп заявив що врятував Україну

Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир. Цей день стане великим для України та РФ.

Про це президент США Дональд Трамп пише у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Потенційно великий день для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна "кривава баня", як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. Натомість США хочуть зосередитися на відбудові та торгівлі. Наближається ВЕЛИКИЙ тиждень!" - написав Трамп.

Також читайте: Путін висловив готовність розпочати мирні переговори без попередніх умов, - глава МЗС Китаю Ван Ї

Нагадаємо, раніше Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Трамп Дональд (6806) переговори з Росією (1395)
+55
дурень сам себе заганяє у пастку. Хоча йому як з гусака вода - після чергової невдачі зробить вигляд наче нічого і не було.
показати весь коментар
11.05.2025 07:59 Відповісти
+37
Жалюгідний клоун.
Всі вже це зрозуміли.
Крім самого нарциса.
Ще когось нагадує.
показати весь коментар
11.05.2025 08:00 Відповісти
+23
Трамп рієлтер.Купити дешево,продати дорого.Ось і всі його універсітети.Розуму мало. Нам його не трєба слухати,бо там немае жодноі конструктивноі пропозіціі. Він навіть у поддавки не вміе грати,не те що у шахі.
показати весь коментар
11.05.2025 08:09 Відповісти
цей дурень живе в якійсь своїй божевільній фантазії.......з реальністю заяви цього недоумка не мають нічого спільного
показати весь коментар
11.05.2025 17:48 Відповісти
І танець перед мікрофоном-один і той же у клінічного ідіота.
показати весь коментар
12.05.2025 00:35 Відповісти
Дурнішого з президентів США ніколи не було.Інтеллект нижче плінтуса на рівні дна ямки для гольфу.Речення зв'язати не може,наперсточник та катала.
показати весь коментар
13.05.2025 05:42 Відповісти
