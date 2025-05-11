Наближається великий тиждень. Потенційно великий день для Росії та України, - Трамп

Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир. Цей день стане великим для України та РФ.

Про це президент США Дональд Трамп пише у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Потенційно великий день для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна "кривава баня", як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий світ. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. Натомість США хочуть зосередитися на відбудові та торгівлі. Наближається ВЕЛИКИЙ тиждень!" - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.