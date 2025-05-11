Пропозиція Путіна про прямі переговори - перший, але недостатній крок, - Макрон
Пропозиція російського диктатора Володимира Путіна про поновлення прямих переговорів між РФ та Україною у Стамбулі, є "першим кроком, але недостатнім".
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Barron`s, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Безумовне припинення вогню не передує переговорам. Путін шукає вихід, але хоче виграти час", - сказав Макрон журналістам у Перемишлі в Польщі на шляху з Києва додому.
Напередодні Макрон побував на саміті "коаліції охочих" в українській столиці.
Нагадаємо, раніше Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі. Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
