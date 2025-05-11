УКР
Пропозиція Путіна про прямі переговори - перший, але недостатній крок, - Макрон

Макрон відповів на тарифні погрози Трампа

Пропозиція російського диктатора Володимира Путіна про поновлення прямих переговорів між РФ та Україною у Стамбулі, є "першим кроком, але недостатнім".

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Barron`s, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Безумовне припинення вогню не передує переговорам. Путін шукає вихід, але хоче виграти час", - сказав Макрон журналістам у Перемишлі в Польщі на шляху з Києва додому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повне, безумовне і всеосяжне припинення вогню щонайменше на 30 діб: Спільна заява лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України

Напередодні Макрон побував на саміті "коаліції охочих" в українській столиці.

Нагадаємо, раніше Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі. Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

путін володимир (24566) Стамбул (243) Макрон Емманюель (1567) переговори з Росією (1395)
+10
Яких ще переговорів? Знову вислуховувати кацапську маячню про "демілітаризацію та денацифікацію" та "віддайте Запоріжжя та Херсон"?
11.05.2025 09:37 Відповісти
+9
Це звичайна гебнява провокація. Дебілу Трампу заходить.
11.05.2025 09:35 Відповісти
+9
Це взагалі ніякий не крок, а наполягання на своїх їбанутих рашистських амбіціях…
11.05.2025 09:35 Відповісти
тобто: птн-ПНХ.
11.05.2025 09:26 Відповісти
Путлєр хоче за ці дні до переговорів - чи під час - ше просунутись
11.05.2025 09:28 Відповісти
В кацапів хотєлки не міняються - може США роздупляться які вони неадеквати
11.05.2025 10:35 Відповісти
путлер крутить дітворою з Європи як йому заманеться
11.05.2025 09:31 Відповісти
Пшел вон,дебил.
11.05.2025 11:03 Відповісти
Если кто-то хочет увидеть работу ботоферм по формированию румынского кейса.
Ютуб-любой немецкий новостной ресурс-вчерашняя встреча Зеленского и Мерца.
Массированнейшая атака ботов по созданию альтернативной реальности, нарратив: "Мерц-разжигатель войны" "Экономка стагнирует" "Немцы нищенствуют"!!!
11.05.2025 09:38 Відповісти
Після того, як ***** відмовилось від пропозиції, треба мовчки вводити санкції і посилювати їх кожного місяця, поки сам не почне просити миру…
не треба вже слів - це агресора лише впевнює в тому, що його бояться…
11.05.2025 09:41 Відповісти
Це крок до ще більшої ескалації, треба бути останнім дурником, щоб це не розуміти. Єдина правильна відповідь, це посилити постачання Україні озброєння.
11.05.2025 09:43 Відповісти
Макрон, похоже, не понимает, что для начала переговоров необходимо иметь либо преимущество над противником, либо хотя бы равные позиции.
Такой себе Наполеон!
Хотя и Бонапарт умом не особо блистал.
11.05.2025 09:53 Відповісти
Макрон ведёт войну в Украине?
11.05.2025 10:16 Відповісти
Тактика ***** зрозуміла і проста як 2 пальці.
Але рижий, дементий дід на неї ведеться.
Зараз заявить що це ВЕЛИЧЕЗНИЙ прогрес, а ***** класний хлопець
11.05.2025 09:56 Відповісти
Вже заявив!
"Потенційно великий день для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна «кривава баня», як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий СВІТ. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. Натомість США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Попереду ВЕЛИКИЙ тиждень", - написав Трамп.
11.05.2025 10:17 Відповісти
Яка ще пропозиція? ***** вас послав нахер з вашим 30-ти денним перемир'ям. Вводьте санкції які обіцяли і давайте Україні зброю. Чи зараз почнеться знову соплежування і варіанти трактування слів якими ***** вас послав?
11.05.2025 09:56 Відповісти
"Njet Vladimir" https://www.youtube.com/watch?v=rgbz5lI-L0U
11.05.2025 10:00 Відповісти
А прпозиція прямих перемовин і одночасний запуск "Шахедів" по мирних українських містах - достатній крок? 🤔 Що ще повинен зробити пуцин, щоб продемонструвати свою миролюбність, запустити по Україні ядеркою?
11.05.2025 10:11 Відповісти
це як в анекдоті де з лайна робили масло, і вже були пеші успіхи, тобто на хліб вже намазується але ще воняє
11.05.2025 10:14 Відповісти
)(уйло многоходовочнік.
Як можна бути такими тупими ,щоб не розуміти ,що )(уйло за ніх водить,оцю всю західну киздобратію.
11.05.2025 10:17 Відповісти
Саме так, ***** їх всіх водить за ніс і всіх обдурить, а в кінці і саме себе наіпе. От побачите.
11.05.2025 11:19 Відповісти
Пропозиція російського диктатора Володимира Путіна про поновлення прямих переговорів між РФ та Україною у Стамбулі, є "першим кроком, ДО ПІДГОТОВКИ ЧЕРГОВОГО , ШИРОКОМАСШТАБНОГО РАШИСТСЬКОГО НАСТУПУ НА УКРАЇНУ.
11.05.2025 10:28 Відповісти
Ни трампу, ни хйлуо, ни кому в мире, кроме Украины не нужны переговоры и мир.
Нужна "движуха" для черни, шоу для публики, лохотрон для плебса.
За кулисами - подковерная возня, закулисные сделки.
Деньги и власть!
11.05.2025 10:32 Відповісти
В общем пока Москва не будет гореть, гореть по настоящему, Путин от своего фашистского маразма не откажется. Европа и США скорее всего снова молча проглотят, но есть еще ВСУ, ГУР и СБУ, которые продолжат денацификацию российских подонков. Кто ждал, что дед одумается, обломитесь.
11.05.2025 10:32 Відповісти
***** готує літній наступ, будуть продовжувати намагатись форсувати наш могутній Дніпро. Треба зробити так, щоб він їх проковтнув. Може ще це літо протримаємося.
11.05.2025 11:16 Відповісти
Ну в общем все правильно Макрон сказал, и про первый шаг, и что этого недостаточно, и что рф хочет выиграть время... но по инерции и те кто читают только заголовок, раскритиковали его
11.05.2025 12:20 Відповісти
 
 