Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.
Об этом он написал в соцсети Х по итогам саммита "Коалиции желающих", который состоялся 10 мая в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.
"Все вместе по завершению саммита в Киеве говорили с Дональдом Трампом. Хороший разговор, позитивный и конкретный. Благодарен президенту Трампу. Наш общий взгляд: немедленное, полное и безусловное прекращение огня нужно минимум на 30 дней. Предлагаем, чтобы началось с понедельника, 12 мая. Ожидаем ответ от России", - написал глава государства.
Зеленский добавил, что это предложение в силе еще от переговоров в Саудовской Аравии, когда впервые его сделали США.
"Когда будет прекращение огня, будет и лучший шанс для дипломатии. Украина готова к встречам и переговорам в любом формате", - добавил глава государства.
Напомним, что издание Axios со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский сказал лидеру США Дональду Трампу во время сегодняшнего разговора после встречи "Коалиции желающих" о готовности к прямым мирным переговорам с РФ, если будет достигнуто 30-дневное прекращение огня.
Встреча Коалиции желающих 10 мая
Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".
В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.
После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.
По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.
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37мий раз за день - хто ж це витримає?
Може точніше так: про це Х написав у соцмережі?
До речі, так саме перемир'я буде дотримуватись на ЛБЗ в Україні
Ще одне шоу плюс.