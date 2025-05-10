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Новости Мирные переговоры Прекращение огня между Украиной и РФ
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Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня, - Зеленский

Зеленский о готовности Украины к переговорам

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после установления полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней.

Об этом он написал в соцсети Х по итогам саммита "Коалиции желающих", который состоялся 10 мая в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все вместе по завершению саммита в Киеве говорили с Дональдом Трампом. Хороший разговор, позитивный и конкретный. Благодарен президенту Трампу. Наш общий взгляд: немедленное, полное и безусловное прекращение огня нужно минимум на 30 дней. Предлагаем, чтобы началось с понедельника, 12 мая. Ожидаем ответ от России", - написал глава государства.

Зеленский добавил, что это предложение в силе еще от переговоров в Саудовской Аравии, когда впервые его сделали США.

"Когда будет прекращение огня, будет и лучший шанс для дипломатии. Украина готова к встречам и переговорам в любом формате", - добавил глава государства.

Напомним, что издание Axios со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский сказал лидеру США Дональду Трампу во время сегодняшнего разговора после встречи "Коалиции желающих" о готовности к прямым мирным переговорам с РФ, если будет достигнуто 30-дневное прекращение огня.

Читайте также: Отсутствие воздушных тревог на 9 мая доказывает: когда Москва не хочет убивать, она может остановиться, - Зеленский

Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.

Читайте также: Турция выразила готовность участвовать в мониторинге прекращения огня, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (20530) переговоры (4989) прекращения огня (195)


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Топ комментарии
+2
Так для того ж, щоб припинити вогонь, треба спочатку зустрітись і домовитись. Але схоже, що Володимир Олександрович вирішив робити все, щоб цього не відбулось
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10.05.2025 19:23
+2
Штани задом наперед надів. Кого чекає? Мужа?

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10.05.2025 19:24
+2
Усе вірно бо далі чонгар ,шашлики,завгосп ,бакланов ,гуманітарка ешелонами , мародерство, ітд
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10.05.2025 19:28
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Правила форума Совет форумчан
Кажи вже прямо, - Україна готова капітулювати...😡
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10.05.2025 19:11 Ответить
Україна готова до капітуляції. Поц ти сраний. Продисвіи
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10.05.2025 20:13 Ответить
та перегорніть вже платівку, десь заїло там щось.
37мий раз за день - хто ж це витримає?
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10.05.2025 19:11 Ответить
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10.05.2025 19:11 Ответить
Кацапи проти - хочуть ще відірвати собі території
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10.05.2025 19:14 Ответить
Про це він https://x.com/ZelenskyyUa/status/1921213741472866529 написав у соцмережі Х Джерело: https://censor.net/ua/n3551529

Може точніше так: про це Х написав у соцмережі?
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10.05.2025 19:15 Ответить
щойно Пакистан та Індія знову почали взаємні обстріли. Трамп - ********.
До речі, так саме перемир'я буде дотримуватись на ЛБЗ в Україні
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10.05.2025 19:17 Ответить
Клован хоче побалакати з сараною. Ну так, па пріколу...
Ще одне шоу плюс.
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10.05.2025 19:18 Ответить
це звізно звіздець ..коли московське пуйло зустрічається з Оманською Гнидою(кремлівським холуєм) вирішувати долю українців
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10.05.2025 19:22 Ответить
Так для того ж, щоб припинити вогонь, треба спочатку зустрітись і домовитись. Але схоже, що Володимир Олександрович вирішив робити все, щоб цього не відбулось
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10.05.2025 19:23 Ответить
Усе вірно бо далі чонгар ,шашлики,завгосп ,бакланов ,гуманітарка ешелонами , мародерство, ітд
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10.05.2025 19:28 Ответить
Бо це як мінімум політичний кінець.
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10.05.2025 19:30 Ответить
Штани задом наперед надів. Кого чекає? Мужа?

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10.05.2025 19:24 Ответить
Спочатку зміни законодавство, щоб твої "перемовини" не мали ознак злочину.
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10.05.2025 19:26 Ответить
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10.05.2025 19:26 Ответить
И дорогу широкую,ясную грудью продолжим себе! Жаль только жить в этом мире прекрасном уж не придется ни мне ни тебе....
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10.05.2025 19:38 Ответить
Похоже следующая неделя будет решающая для первой фазы на пути к перемирию: нужные ходы и действия со стороны Украины, наших партнеров и союзников разыграны, ставки на словах повышены, теперь ход за Кремлем. Если ***** откажется, дальше станет видно, чего было больше в словах Мерца, Макрона и прочих, блефа или реальной готовности на более решительные меры.
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10.05.2025 19:48 Ответить
Та не мозоль народу очі, йди н..., чмо тупориле!
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10.05.2025 19:50 Ответить
Не буде ніяких перемовин та припинення вогню до повного звільнення усіх українських території!
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10.05.2025 19:54 Ответить
Вовчик Оманський готовий до прямих переговорів з Кацапією. І хто б таке міг подумати?
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10.05.2025 19:56 Ответить
Понятно, что это - чисто субъективное мнение, но оно основано на том, что всех, более или менее умных или профессиональных людей, которые примкнули к этому правительству, Ермак уже давно убрал из круга лиц, которые формируют решения. Другая часть неглупых и по-своему - опытных людей, смылась оттуда задолго до широкомасштабной фазы войны и осталось только то, что может продемонстрировать свою преданность и любовь к найвелычнийшому. Кстати, Додик сформировал свое правительство ровно по такому же принципу. И если кого-то интересуют сравнительные категории качества нашего правительства - смотрите на трампову шоблу и это будет где-то близко.
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10.05.2025 20:24 Ответить
 
 