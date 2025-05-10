Турция выразила готовность участвовать в мониторинге прекращения огня, - СМИ

Во время встречи Коалиции желающих в субботу, 10 мая, Турция выразила готовность участвовать в мониторинге прекращения огня между Украиной и Россией.

Об этом пишет турецкое издание Anadol, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который принял участие во встрече Коалиции желающих, отметил преданность Турции территориальной целостности и суверенитету Украины.

"Фидан также выразил готовность Турции выполнять свои обязанности по мониторингу режима прекращения огня, если таковой будет установлен", - пишет издание со ссылкой на источники в турецком МИДе.

Также Фидан, представляя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подтвердил, что Анкара поддерживает установление безусловного прекращения огня и усилия, направленные на его достижение.

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Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.

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