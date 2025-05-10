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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Встреча коалиции желающих
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Турция выразила готовность участвовать в мониторинге прекращения огня, - СМИ

Турция может присоединиться к мониторингу прекращения огня в Украине

Во время встречи Коалиции желающих в субботу, 10 мая, Турция выразила готовность участвовать в мониторинге прекращения огня между Украиной и Россией.

Об этом пишет турецкое издание Anadol, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который принял участие во встрече Коалиции желающих, отметил преданность Турции территориальной целостности и суверенитету Украины.

"Фидан также выразил готовность Турции выполнять свои обязанности по мониторингу режима прекращения огня, если таковой будет установлен", - пишет издание со ссылкой на источники в турецком МИДе.

Также Фидан, представляя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подтвердил, что Анкара поддерживает установление безусловного прекращения огня и усилия, направленные на его достижение.

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Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.

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Автор: 

мониторинг (184) Турция (3382) Фидан Хакан (29) прекращения огня (195)


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цікаво, яким чином?
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10.05.2025 18:55 Ответить
Краще щоб Пакистан.
Пакистанці до цих пір у захваті від наших українських Т-80УД.
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10.05.2025 18:56 Ответить
В этой "коалиции желающих" разделение труда. Турция вот желает помониторить.
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10.05.2025 18:59 Ответить
Це помста за Кючук-Кайнарджійський договір. Між іншим, там була проголошена повна незалежність(!) Кримського ханства, кубанських татар та інших.
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10.05.2025 19:24 Ответить
Угорщину б не забули, чи т. Фіцо і т. Сі посприяти вирішення "української кризи, МАГАТЕ, колгосп ООН, з Північної Кореї, Буркіно Фасо, Куба, Венесуела, Бразилія - всіх тих учасників параду у Москві. Рішення - консенсуально, звичайно...
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10.05.2025 19:49 Ответить
Radio France internationale

Командувач Військово-морських сил Туреччини адмірал Ерджумент Татліоглу вперше публічно заявив, що національною метою країни є будівництво атомного підводного човна.
Як зазначається, що зараз Анкара вже виконала важливу роботу в проєктах Національного корабля (MİLGEM) та Національного підводного човна (MİLDEN). Тож тепер вона ставить за мету створити платформу, яка зрештою працюватиме з ядерною енергією.
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10.05.2025 19:50 Ответить
після турецької згоди ,окупувати український Крим,турецькі друзі куйла, напрошуються в посередники,щоб "устаканити" рашистську окупацію України ...
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10.05.2025 20:25 Ответить
 
 