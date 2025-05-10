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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Зустріч коаліції охочих
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Туреччина висловила готовність брати участь у моніторингу припинення вогню, - ЗМІ

Туреччина може долучитися до моніторингу припинення вогню в Україні

Під час зустрічі Коаліції охочих у суботу, 10 травня, Туреччина висловила готовніть брати участь у моніторингу припинення вогню між Україною та Росією.

Про це пише турецьке видання Anadol, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який взяв участь у зустрічі Коаліції охочих, наголосив на відданості Туреччини територіальній цілісності та суверенітету України.

"Фідан також висловив готовність Туреччини виконувати свої обов'язки з моніторингу режиму припинення вогню, якщо такий буде встановлений",- пише видання з посиланням на джерела в турецькому МЗС.

Також Фідан, представляючи президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, підтвердив, що Анкара підтримує встановлення безумовного припинення вогню та зусилля, спрямовані на його досягнення.

Читайте також: Із 12 травня має початися повне припинення вогню щонайменше на 30 днів, - Зеленський

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

Читайте також: Прем’єр Японії Ісіба закликав РФ до конструктивних дій для припинення вогню та досягнення миру

Автор: 

моніторинг (195) Туреччина (3505) Фідан Хакан (32) припинення вогню (187)


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10.05.2025 18:55 Відповісти
Краще щоб Пакистан.
Пакистанці до цих пір у захваті від наших українських Т-80УД.
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10.05.2025 18:56 Відповісти
В этой "коалиции желающих" разделение труда. Турция вот желает помониторить.
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10.05.2025 18:59 Відповісти
Це помста за Кючук-Кайнарджійський договір. Між іншим, там була проголошена повна незалежність(!) Кримського ханства, кубанських татар та інших.
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10.05.2025 19:24 Відповісти
Угорщину б не забули, чи т. Фіцо і т. Сі посприяти вирішення "української кризи, МАГАТЕ, колгосп ООН, з Північної Кореї, Буркіно Фасо, Куба, Венесуела, Бразилія - всіх тих учасників параду у Москві. Рішення - консенсуально, звичайно...
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10.05.2025 19:49 Відповісти
Radio France internationale

Командувач Військово-морських сил Туреччини адмірал Ерджумент Татліоглу вперше публічно заявив, що національною метою країни є будівництво атомного підводного човна.
Як зазначається, що зараз Анкара вже виконала важливу роботу в проєктах Національного корабля (MİLGEM) та Національного підводного човна (MİLDEN). Тож тепер вона ставить за мету створити платформу, яка зрештою працюватиме з ядерною енергією.
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10.05.2025 19:50 Відповісти
після турецької згоди ,окупувати український Крим,турецькі друзі куйла, напрошуються в посередники,щоб "устаканити" рашистську окупацію України ...
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10.05.2025 20:25 Відповісти
 
 