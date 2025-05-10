Туреччина висловила готовність брати участь у моніторингу припинення вогню, - ЗМІ

Під час зустрічі Коаліції охочих у суботу, 10 травня, Туреччина висловила готовніть брати участь у моніторингу припинення вогню між Україною та Росією.

Про це пише турецьке видання Anadol, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який взяв участь у зустрічі Коаліції охочих, наголосив на відданості Туреччини територіальній цілісності та суверенітету України.

"Фідан також висловив готовність Туреччини виконувати свої обов'язки з моніторингу режиму припинення вогню, якщо такий буде встановлений",- пише видання з посиланням на джерела в турецькому МЗС.

Також Фідан, представляючи президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, підтвердив, що Анкара підтримує встановлення безумовного припинення вогню та зусилля, спрямовані на його досягнення.

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Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

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