Прем’єр Японії Ісіба закликав РФ до конструктивних дій для припинення вогню та досягнення миру

Прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба закликав Росію до конструктивних дій для припинення вогню й досягнення справедливого та тривалого миру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на посольством Японії в Україні, про це йдеться у письмовому зверненні Ісіби до віртуальної зустрічі лідерів "Коаліції охочих".

"У своєму зверненні Ісіба рішуче закликає Росію вчинити конструктивні дії для всеохоплюючого припинення вогню та досягнення справедливого та тривалого миру. Беручи до уваги, що мир, якого має бути досягнуто в Україні, може вплинути на глобальну безпеку, він наголосив на необхідності співпраці міжнародного співтовариства і підтвердив готовність Японії надалі сприяти зміцненню економічної та соціальної стійкості України", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, як зазначається, Ісіба висловив свою тверду надію, що сьогоднішня зустріч стане ще одним кроком до кінцевої мети – справедливого та тривалого миру в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що з 12 травня має бути всеосяжне та безумовне припинення вогню на землі, суші та у повітрі. Цього "Коаліція охочих" вимагає від Росії.

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.