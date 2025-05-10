Премьер Японии Исиба призвал РФ к конструктивным действиям для прекращения огня и достижения мира

Премьер-министр Японии Сигеру Исиба призвал Россию к конструктивным действиям для прекращения огня и достижения справедливого и прочного мира.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольством Японии в Украине, об этом говорится в письменном обращении Исибы к виртуальной встрече лидеров "Коалиции желающих".

"В своем обращении Исиба решительно призывает Россию предпринять конструктивные действия для всеобъемлющего прекращения огня и достижения справедливого и прочного мира. Принимая во внимание, что мир, который должен быть достигнут в Украине, может повлиять на глобальную безопасность, он отметил необходимость сотрудничества международного сообщества и подтвердил готовность Японии в дальнейшем способствовать укреплению экономической и социальной устойчивости Украины", - говорится в сообщении.

Также читайте: Полное прекращение огня на 30 дней станет началом завершения войны в Украине, - Келлог

Кроме того, как отмечается, Исиба выразил свою твердую надежду, что сегодняшняя встреча станет еще одним шагом к конечной цели - справедливого и прочного мира в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 12 мая должно быть всеобъемлющее и безусловное прекращение огня на земле, суше и в воздухе. Этого "Коалиция желающих" требует от России.

Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.