Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після встановлення повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Про це він написав у соцмережі Х за підсумками саміту "Коаліції охочих", який відбувся 10 травня у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всі разом по завершенню саміту в Києві говорили з Дональдом Трампом. Хороша розмова, позитивна й конкретна. Вдячний президенту Трампу. Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня. Очікуємо відповідь від Росії",- написав глава держави.

Зеленський додав, що ця пропозиція в силі ще від перемовин у Саудівській Аравії, коли вперше її зробили США.

"Коли буде припинення вогню, буде й найкращий шанс для дипломатії. Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі", - додав очільник держави.

Нагадаємо, що видання Axios із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський сказав лідеру США Дональду Трампу під час сьогоднішньої розмови після зустрічі "Коаліції охочих" про готовність до прямих мирних перемовин із РФ, якщо буде досягнуто 30-денного припинення вогню.

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Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

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