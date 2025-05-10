УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12702 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Припинення вогню між Україною та РФ
1 173 28

Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню, - Зеленський

Зеленський про готовність України до перемовин

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після встановлення повного і безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Про це він написав у соцмережі Х за підсумками саміту "Коаліції охочих", який відбувся 10 травня у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всі разом по завершенню саміту в Києві говорили з Дональдом Трампом. Хороша розмова, позитивна й конкретна. Вдячний президенту Трампу. Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня. Очікуємо відповідь від Росії",- написав глава держави.

Зеленський додав, що ця пропозиція в силі ще від перемовин у Саудівській Аравії, коли вперше її зробили США.

"Коли буде припинення вогню, буде й найкращий шанс для дипломатії. Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі", - додав очільник держави.

Нагадаємо, що видання Axios із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський сказав лідеру США Дональду Трампу під час сьогоднішньої розмови після зустрічі "Коаліції охочих" про готовність до прямих мирних перемовин із РФ, якщо буде досягнуто 30-денного припинення вогню.

Читайте також: Відсутність повітряних тривог на 9 травня доводить: коли Москва не хоче вбивати, вона може зупинитися, - Зеленський

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

Читайте також: Туреччина висловила готовність брати участь у моніторингу припинення вогню, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) перемовини (2928) припинення вогню (187)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Так для того ж, щоб припинити вогонь, треба спочатку зустрітись і домовитись. Але схоже, що Володимир Олександрович вирішив робити все, щоб цього не відбулось
показати весь коментар
10.05.2025 19:23
+2
Штани задом наперед надів. Кого чекає? Мужа?

показати весь коментар
10.05.2025 19:24
+2
Усе вірно бо далі чонгар ,шашлики,завгосп ,бакланов ,гуманітарка ешелонами , мародерство, ітд
показати весь коментар
10.05.2025 19:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кажи вже прямо, - Україна готова капітулювати...😡
показати весь коментар
10.05.2025 19:11 Відповісти
Україна готова до капітуляції. Поц ти сраний. Продисвіи
показати весь коментар
10.05.2025 20:13 Відповісти
та перегорніть вже платівку, десь заїло там щось.
37мий раз за день - хто ж це витримає?
показати весь коментар
10.05.2025 19:11 Відповісти
показати весь коментар
10.05.2025 19:11 Відповісти
Кацапи проти - хочуть ще відірвати собі території
показати весь коментар
10.05.2025 19:14 Відповісти
Про це він https://x.com/ZelenskyyUa/status/1921213741472866529 написав у соцмережі Х Джерело: https://censor.net/ua/n3551529

Може точніше так: про це Х написав у соцмережі?
показати весь коментар
10.05.2025 19:15 Відповісти
щойно Пакистан та Індія знову почали взаємні обстріли. Трамп - ********.
До речі, так саме перемир'я буде дотримуватись на ЛБЗ в Україні
показати весь коментар
10.05.2025 19:17 Відповісти
Клован хоче побалакати з сараною. Ну так, па пріколу...
Ще одне шоу плюс.
показати весь коментар
10.05.2025 19:18 Відповісти
це звізно звіздець ..коли московське пуйло зустрічається з Оманською Гнидою(кремлівським холуєм) вирішувати долю українців
показати весь коментар
10.05.2025 19:22 Відповісти
Так для того ж, щоб припинити вогонь, треба спочатку зустрітись і домовитись. Але схоже, що Володимир Олександрович вирішив робити все, щоб цього не відбулось
показати весь коментар
10.05.2025 19:23 Відповісти
Усе вірно бо далі чонгар ,шашлики,завгосп ,бакланов ,гуманітарка ешелонами , мародерство, ітд
показати весь коментар
10.05.2025 19:28 Відповісти
Бо це як мінімум політичний кінець.
показати весь коментар
10.05.2025 19:30 Відповісти
Штани задом наперед надів. Кого чекає? Мужа?

показати весь коментар
10.05.2025 19:24 Відповісти
для газовой атаки, самооборона!
показати весь коментар
10.05.2025 20:34 Відповісти
Спочатку зміни законодавство, щоб твої "перемовини" не мали ознак злочину.
показати весь коментар
10.05.2025 19:26 Відповісти
показати весь коментар
10.05.2025 19:26 Відповісти
И дорогу широкую,ясную грудью продолжим себе! Жаль только жить в этом мире прекрасном уж не придется ни мне ни тебе....
показати весь коментар
10.05.2025 19:38 Відповісти
Похоже следующая неделя будет решающая для первой фазы на пути к перемирию: нужные ходы и действия со стороны Украины, наших партнеров и союзников разыграны, ставки на словах повышены, теперь ход за Кремлем. Если ***** откажется, дальше станет видно, чего было больше в словах Мерца, Макрона и прочих, блефа или реальной готовности на более решительные меры.
показати весь коментар
10.05.2025 19:48 Відповісти
Та не мозоль народу очі, йди н..., чмо тупориле!
показати весь коментар
10.05.2025 19:50 Відповісти
Не буде ніяких перемовин та припинення вогню до повного звільнення усіх українських території!
показати весь коментар
10.05.2025 19:54 Відповісти
Вовчик Оманський готовий до прямих переговорів з Кацапією. І хто б таке міг подумати?
показати весь коментар
10.05.2025 19:56 Відповісти
Понятно, что это - чисто субъективное мнение, но оно основано на том, что всех, более или менее умных или профессиональных людей, которые примкнули к этому правительству, Ермак уже давно убрал из круга лиц, которые формируют решения. Другая часть неглупых и по-своему - опытных людей, смылась оттуда задолго до широкомасштабной фазы войны и осталось только то, что может продемонстрировать свою преданность и любовь к найвелычнийшому. Кстати, Додик сформировал свое правительство ровно по такому же принципу. И если кого-то интересуют сравнительные категории качества нашего правительства - смотрите на трампову шоблу и это будет где-то близко.
показати весь коментар
10.05.2025 20:24 Відповісти
Зелена бздюха.
показати весь коментар
10.05.2025 20:28 Відповісти
Зе заборонено з Пу зузтрічатись
показати весь коментар
10.05.2025 20:31 Відповісти
Зелена погань! Щоб ви усі виздихали!
показати весь коментар
10.05.2025 20:38 Відповісти
 
 