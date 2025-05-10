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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Перемир’я на 30 днів
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Відсутність повітряних тривог на 9 травня доводить: коли Москва не хоче вбивати, вона може зупинитися, - Зеленський

Зеленський про припинення вогню

Російський диктатор Володимир Путін створив "фейковий спокій" на час параду 9 травня, на фронті штурми не припиняються, але повітряних тривог не було, що доводить те, що Москва може зупинитися за наявності бажання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі "Коаліції охочих".

"Путін створив фейковий спокій лише на час параду 9 травня. Чому фейковий? Тому що атаки на фронті тривають. Російські штурми не припиняються. Вони досі застосовують авіабомби проти наших позицій на передовій і прикордонних громад. Але повітряних тривог не було. І це ще раз доводить: коли Москва не хоче вбивати, вона може зупинитися", - наголосив президент.

Також читайте: Ідея створення буферної зони на 30 км від фронту є "неживою" на сьогодні, - Зеленський

За словами Зеленського, потрібно змусити Москву зупинитися. А для цього потрібні єдність і потужний тиск на Росію. Тиск настільки серйозний, щоб мир став для них єдиним варіантом.

"Разом із представниками понад 30 країн обговорили, як наблизити реальне й гідне завершення війни та гарантувати безпеку. Працюємо разом заради цього і цінуємо тверду підтримку України всіма партнерами. Очікуємо на хороші результати", - додав він.

Читайте: Повне припинення вогню на 30 днів стане початком завершення війни в Україні, - Келлог

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що з 12 травня має бути всеосяжне та безумовне припинення вогню на землі, суші та у повітрі. Цього "Коаліція охочих" вимагає від Росії.

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) припинення вогню (187)


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Топ коментарі
+3
сайдьомся па срєдіне чатина друга?
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10.05.2025 16:58
+2
зелений знову обнюхався.
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10.05.2025 16:59
+2
Ідіот...
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10.05.2025 17:02
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сайдьомся па срєдіне чатина друга?
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10.05.2025 16:58 Відповісти
зелений знову обнюхався.
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10.05.2025 16:59 Відповісти
Це пез#ець.....
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10.05.2025 17:00 Відповісти
Ідіот...
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10.05.2025 17:02 Відповісти
їблан жидомойщі
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10.05.2025 17:03 Відповісти
Глибокий хвілософський висновок - вава довго чекав, щоб це йому написали для озвучки
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10.05.2025 17:04 Відповісти
Не хоче вбивати чи просто всі бухі на дєнь пабєди?
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10.05.2025 17:04 Відповісти
Неадекват
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10.05.2025 17:04 Відповісти
Не хоче і не може - це не одне й те саме
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10.05.2025 17:06 Відповісти
В Харькове были тревоги
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10.05.2025 17:09 Відповісти
Хто розводив війска? А хер його знає. Хто заборонив удари по Москві? Той же хер опять не знає. П.С. Так це ж хер Зеленський створив фейковий спокій лише на час параду 9 травня.
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10.05.2025 17:14 Відповісти
 
 