Відсутність повітряних тривог на 9 травня доводить: коли Москва не хоче вбивати, вона може зупинитися, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін створив "фейковий спокій" на час параду 9 травня, на фронті штурми не припиняються, але повітряних тривог не було, що доводить те, що Москва може зупинитися за наявності бажання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі "Коаліції охочих".

"Путін створив фейковий спокій лише на час параду 9 травня. Чому фейковий? Тому що атаки на фронті тривають. Російські штурми не припиняються. Вони досі застосовують авіабомби проти наших позицій на передовій і прикордонних громад. Але повітряних тривог не було. І це ще раз доводить: коли Москва не хоче вбивати, вона може зупинитися", - наголосив президент.

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За словами Зеленського, потрібно змусити Москву зупинитися. А для цього потрібні єдність і потужний тиск на Росію. Тиск настільки серйозний, щоб мир став для них єдиним варіантом.



"Разом із представниками понад 30 країн обговорили, як наблизити реальне й гідне завершення війни та гарантувати безпеку. Працюємо разом заради цього і цінуємо тверду підтримку України всіма партнерами. Очікуємо на хороші результати", - додав він.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що з 12 травня має бути всеосяжне та безумовне припинення вогню на землі, суші та у повітрі. Цього "Коаліція охочих" вимагає від Росії.