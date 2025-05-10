Ідея створення буферної зони на 30 км від фронту є "неживою" на сьогодні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає на сьогодні "не дуже живою" ідею створення на передовій демілітаризованої зони в 30 кілометрів у війні з РФ.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції за підсумками зустрічі "Коаліції охочих", інформує Цензор.НЕТ.

За словами президента, офіційно Україні таку пропозицію не робили.

"Спочатку припинення вогню, все інше потім. Тому що дуже багато деталей, зокрема, про демілітаризовану зону, буферну зону, розведення військ. Я чув ці питання в медіа, а також від багатьох різних людей і від різних розвідок. Офіційно Україні ніхто нічого подібного не пропонував, але усі, як сапери, шукають якісь можливості, який ще з нами експеримент провести. На сьогодні, я вважаю, ця ідея не дуже жива, бо це питання моніторингу", - сказав Зеленський.

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Він пояснив, що немає розуміння, звідки відраховувати лінію фронту. Також ще одним важливим моментом є міста, які частково окуповані.

"Питання демілітаризованої зони в обидва боки по 15 км – а чому по 15? І з якої лінії ми будемо рахувати? Навіть, якщо ви будете говорити про 15 кілометрів, що ми будемо робити з містом Херсон? Якщо не буде наших військ в Херсоні –– у нас не буде Херсона", - наголосив президент України.

Він нагадав, що Україна має негативний досвід з 2014 року, коли росіяни використовували режим припинення вогню для укріплення своїх позицій та повільного просування.

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"Ми маємо досвід після 2014 року. В момент, коли є припинення вогню, руські й сепаратисти постійно рили, рили, рили і йшли - 100 м, 200 м, 300 м щоденно. Ніхто по них не стріляв, і вони рили... Зараз тисячі людей загинули, щоб захистити Покровськ. До Покровська там пару кілометрів. Якщо зараз погодитися на буферну зону і відійти на 15 кілометрів, такі міста як Херсон, Харків і Суми – у всіх буде начебто мир, а у них буде продовжуватися війна. Тому що до них буде долітати артилерія. Тому на сьогодні передчасно про це говорити", - додав Зеленський.

Він також не вірить у те, що Росія дотримуватиметься режиму припинення вогню.

Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що нібито Київ виступає за замороження конфлікту за поточними лініями фронту і створення 30-кілометрової демілітаризованої зони.