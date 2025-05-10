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Новини Заморозка війни Буферна зона
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Ідея створення буферної зони на 30 км від фронту є "неживою" на сьогодні, - Зеленський

Зеленський розкритикував ідею демілітаризованої зони у війні з РФ

Президент України Володимир Зеленський вважає на сьогодні "не дуже живою" ідею створення на передовій демілітаризованої зони в 30 кілометрів у війні з РФ. 

Про це глава держави повідомив під час пресконференції за підсумками зустрічі "Коаліції охочих", інформує Цензор.НЕТ

За словами президента, офіційно Україні таку пропозицію не робили. 

"Спочатку припинення вогню, все інше потім. Тому що дуже багато деталей, зокрема, про демілітаризовану зону, буферну зону, розведення військ. Я чув ці питання в медіа, а також від багатьох різних людей і від різних розвідок. Офіційно Україні ніхто нічого подібного не пропонував, але усі, як сапери, шукають якісь можливості, який ще з нами експеримент провести. На сьогодні, я вважаю, ця ідея не дуже жива, бо це питання моніторингу", - сказав Зеленський.

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Він пояснив, що немає розуміння, звідки відраховувати лінію фронту. Також ще одним важливим моментом є міста, які частково окуповані.

"Питання демілітаризованої зони в обидва боки по 15 км – а чому по 15? І з якої лінії ми будемо рахувати? Навіть, якщо ви будете говорити про 15 кілометрів, що ми будемо робити з містом Херсон? Якщо не буде наших військ в Херсоні –– у нас не буде Херсона", - наголосив президент України.

Він нагадав, що Україна має негативний досвід з 2014 року, коли росіяни використовували режим припинення вогню для укріплення своїх позицій та повільного просування.

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"Ми маємо досвід після 2014 року. В момент, коли є припинення вогню, руські й сепаратисти постійно рили, рили, рили і йшли - 100 м, 200 м, 300 м щоденно. Ніхто по них не стріляв, і вони рили... Зараз тисячі людей загинули, щоб захистити Покровськ. До Покровська там пару кілометрів. Якщо зараз погодитися на буферну зону і відійти на 15 кілометрів, такі міста як Херсон, Харків і Суми – у всіх буде начебто мир, а у них буде продовжуватися війна. Тому що до них буде долітати артилерія. Тому на сьогодні передчасно про це говорити", - додав Зеленський. 

Він також не вірить у те, що Росія дотримуватиметься режиму припинення вогню.

Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що нібито Київ виступає за замороження конфлікту за поточними лініями фронту і створення 30-кілометрової демілітаризованої зони.

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) Келлог Кіт (129) війна в Україні (4258)


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Топ коментарі
+4
ЦЕ ВСЕ БРЕДЯТИНА ШО РОБЛЯТЬ.

- 40 % економіки РФ робить на війну
- вони роблять нову мобілізацію
- вони накачують пропагандою
- вони виховують з дитинства в ненависті

Про що мова? - не буде тут миру поки існує РФ
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10.05.2025 16:40
+2
Звісно,як буратіно,вважає лише живою ідеєю постійне просування ворога вглиб території країни.
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10.05.2025 16:41
+2
Так то ж повільне просування, так західні ЗМІ пишуть, зате незламний лідор постійно з кимось зустрічається і створює коаліції охочих, союзи потужних і об'єднання рішучих, і виборів ніяких немає і бути не може - хіба заради цього не можна пожертвувати якоюсь там територією?
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10.05.2025 16:50
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ЦЕ ВСЕ БРЕДЯТИНА ШО РОБЛЯТЬ.

- 40 % економіки РФ робить на війну
- вони роблять нову мобілізацію
- вони накачують пропагандою
- вони виховують з дитинства в ненависті

Про що мова? - не буде тут миру поки існує РФ
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10.05.2025 16:40 Відповісти
Це зрозуміло, а є якісь реалістичні ідеї як змусити РФ перестати існувати?
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10.05.2025 16:51 Відповісти
Повне ембарго на всі товари з РФ, повно ізоляцію. Ракетні удари по промисловим обєктам.
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10.05.2025 17:01 Відповісти
Тільки ні першого, ні другого, ні третього не було, не є, і витікаючи з цього - і не буде.
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10.05.2025 17:05 Відповісти
Доля расейского газа в Европе сократилась в 3 раза, планируется вообще до 0 снизить. Многие компании ушли из расеи, правда их место быстро занял Китай, но то их проблемы
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10.05.2025 17:13 Відповісти
Тобто реалістичних ідей немає
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10.05.2025 17:14 Відповісти
Звісно,як буратіно,вважає лише живою ідеєю постійне просування ворога вглиб території країни.
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10.05.2025 16:41 Відповісти
Так то ж повільне просування, так західні ЗМІ пишуть, зате незламний лідор постійно з кимось зустрічається і створює коаліції охочих, союзи потужних і об'єднання рішучих, і виборів ніяких немає і бути не може - хіба заради цього не можна пожертвувати якоюсь там територією?
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10.05.2025 16:50 Відповісти
є там якийсь дефіцит потужності..
тому будуть просуватись..

бо коли Залужний планував призвати 500 тисяч для стабілізації фронту
та перехоплення ініціативи,
то такий ухилянтський крик піднявся,
що аж офіс затрусився ..
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10.05.2025 17:13 Відповісти
Очень хочется увидеть твердую и бескомпромиссную позицию хоть раз в истории.
Украинские территории не предмет торга..
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10.05.2025 16:44 Відповісти
Хочется. А что тогда предмет? Сильная позиция не может существовать с пустыми руками. Кто что реально может россии сделать, если она не уйдёт с наших территорий. Что-то такое, чтобы ушла. С учётом поддержки её Китаем. Потому что если ничего такого нет, другой вариант это оставить всё как есть, и россия будет медленно продвигаться, но на момент следующих переговоров у нас будет ещё меньше и людей и территорий. Не, если завтра Америка скажет, что вводит войска в Украину, то супер. Но, к сожалению, не скажет. А значит, надо адекватно оценивать реальность.
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10.05.2025 16:52 Відповісти
Ну это вопрос веры. "Санкции на пользу", "Ваньки бесконечны", "Можем повторять", "Аналогов нет" и тому подобная чушь. На самом деле это нарратив и это видно на поле боя..
Раньше проще было завоевывать 🤒
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10.05.2025 17:07 Відповісти
Ну ось ти і побачив її, з Німеччини, щоправда.
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10.05.2025 17:15 Відповісти
"Тому що дуже багато деталей, зокрема, про демілітаризовану зону, буферну зону, розведення військ. Я чув ці питання в медіа, а також від багатьох різних людей і від різних розвідок." Та ти не просто чув про це, йолоп, ти займався буферними зонами та розведенням військ.... Дорозводився знатно, а тепер дядько Альцгеймер на тебе напав, та тітка Деменція.
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10.05.2025 16:45 Відповісти
Може Захід дасть більше зброї - бо кацапи не зупиняються - все інше від лукавого
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10.05.2025 16:46 Відповісти
звичайно, ..
але і свою зброю треба мати...
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10.05.2025 17:07 Відповісти
Потрібно - але ми в різних вагових категоріях - це як мухач проти тяжа
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10.05.2025 17:11 Відповісти
Вся ця ідея з перемир'ям це лиже затягування війни і окупація щ більшої частини України. ***** вже запросило у Китаю допомоги в будівництві збройних заводів а також допомоги зброї напряму. І якщо зараз Китай стидається в відкриту почати постачання зброї Сосії то після підписання перемир'я або ще зняття санкцій, Китай завалить рашистів зброєю. Чого не скажеш про наших партнерів які навпаки зупинять всі поставки зброї під приводом щоб не було ескалації. А далі самі розумієте що буде.
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10.05.2025 16:49 Відповісти
Не зупинять поставки наші союзники за жодних обставин...
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10.05.2025 17:06 Відповісти
Маячню пишеш. Зараз нібито Китай стикається, а якщо перемир'я, то перестане стикатися чи як?
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10.05.2025 17:16 Відповісти
12 -13 Мая ? РФ закроет воздушное пространство над Капустиным Яром. Наверно вы знаете ?
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10.05.2025 17:04 Відповісти
буферна зона має бути 30 км від москви..
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10.05.2025 17:04 Відповісти
Та то фігня! Пропоную 100 км демілітаризовану зону на схід і південь від лінії фронту! Для початку.
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10.05.2025 17:10 Відповісти
Негативний досвід це 2019-2022,шатли у Крим, розмінування ,розведення військ у 2019 у Станиці Луганській,Петрівському,Золотому за,цитуємо Вікіпедію,"ініціативи Зеленського"!
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10.05.2025 17:13 Відповісти
Робиться інформаційний вкид про якусь демілітаризована зону, яка неможлива. Відразу ця ідея розкритиковується вщент. І все це робить найвеличніший лідор власною персоною. Лідор піариться безперервно. Створює імідж необхідного і розумного політика.
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10.05.2025 17:16 Відповісти
 
 