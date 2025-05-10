Идея создания буферной зоны в 30 км от фронта является "неживой" на сегодняшний день, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает на сегодня "не очень живой" идею создания на передовой демилитаризованной зоны в 30 километров в войне с РФ.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих", информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, официально Украине такое предложение не делали.

"Сначала прекращение огня, все остальное потом. Потому что очень много деталей, в частности, о демилитаризованной зоне, буферной зоне, разведении войск. Я слышал эти вопросы в медиа, а также от многих разных людей и от разных разведок. Официально Украине никто ничего подобного не предлагал, но все, как саперы, ищут какие-то возможности, какой еще с нами эксперимент провести. На сегодня, я считаю, эта идея не очень живая, потому что это вопрос мониторинга", - сказал Зеленский.

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Он пояснил, что нет понимания, откуда отсчитывать линию фронта. Также еще одним важным моментом являются города, которые частично оккупированы.

"Вопрос демилитаризованной зоны в обе стороны по 15 км - а почему по 15? И с какой линии мы будем считать? Даже если вы будете говорить о 15 километрах, что мы будем делать с городом Херсон? Если не будет наших войск в Херсоне - у нас не будет Херсона", - подчеркнул президент Украины.

Он напомнил, что Украина имеет негативный опыт с 2014 года, когда россияне использовали режим прекращения огня для укрепления своих позиций и медленного продвижения.

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"Мы имеем опыт после 2014 года. В момент, когда есть прекращение огня, россияне и сепаратисты постоянно рыли, рыли, рыли и шли - 100 м, 200 м, 300 м ежедневно. Никто по ним не стрелял, и они рыли... Сейчас тысячи людей погибли, чтобы защитить Покровск. До Покровска там пару километров. Если сейчас согласиться на буферную зону и отойти на 15 километров, такие города как Херсон, Харьков и Сумы - у всех будет вроде бы мир, а у них будет продолжаться война. Потому что до них будет долетать артиллерия. Поэтому на сегодня преждевременно об этом говорить", - добавил Зеленский.

Он также не верит в то, что Россия будет придерживаться режима прекращения огня.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что якобы Киев выступает за замораживание конфликта за текущими линиями фронта и создание 30-километровой демилитаризованной зоны.