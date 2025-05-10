Идея создания буферной зоны в 30 км от фронта является "неживой" на сегодняшний день, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает на сегодня "не очень живой" идею создания на передовой демилитаризованной зоны в 30 километров в войне с РФ.
Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих", информирует Цензор.НЕТ.
По словам президента, официально Украине такое предложение не делали.
"Сначала прекращение огня, все остальное потом. Потому что очень много деталей, в частности, о демилитаризованной зоне, буферной зоне, разведении войск. Я слышал эти вопросы в медиа, а также от многих разных людей и от разных разведок. Официально Украине никто ничего подобного не предлагал, но все, как саперы, ищут какие-то возможности, какой еще с нами эксперимент провести. На сегодня, я считаю, эта идея не очень живая, потому что это вопрос мониторинга", - сказал Зеленский.
Он пояснил, что нет понимания, откуда отсчитывать линию фронта. Также еще одним важным моментом являются города, которые частично оккупированы.
"Вопрос демилитаризованной зоны в обе стороны по 15 км - а почему по 15? И с какой линии мы будем считать? Даже если вы будете говорить о 15 километрах, что мы будем делать с городом Херсон? Если не будет наших войск в Херсоне - у нас не будет Херсона", - подчеркнул президент Украины.
Он напомнил, что Украина имеет негативный опыт с 2014 года, когда россияне использовали режим прекращения огня для укрепления своих позиций и медленного продвижения.
"Мы имеем опыт после 2014 года. В момент, когда есть прекращение огня, россияне и сепаратисты постоянно рыли, рыли, рыли и шли - 100 м, 200 м, 300 м ежедневно. Никто по ним не стрелял, и они рыли... Сейчас тысячи людей погибли, чтобы защитить Покровск. До Покровска там пару километров. Если сейчас согласиться на буферную зону и отойти на 15 километров, такие города как Херсон, Харьков и Сумы - у всех будет вроде бы мир, а у них будет продолжаться война. Потому что до них будет долетать артиллерия. Поэтому на сегодня преждевременно об этом говорить", - добавил Зеленский.
Он также не верит в то, что Россия будет придерживаться режима прекращения огня.
Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что якобы Киев выступает за замораживание конфликта за текущими линиями фронта и создание 30-километровой демилитаризованной зоны.
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- 40 % економіки РФ робить на війну
- вони роблять нову мобілізацію
- вони накачують пропагандою
- вони виховують з дитинства в ненависті
Про що мова? - не буде тут миру поки існує РФ
тому будуть просуватись..
бо коли Залужний планував призвати 500 тисяч для стабілізації фронту
та перехоплення ініціативи,
то такий ухилянтський крик піднявся,
що аж офіс затрусився ..
а те що получилось як завжди,
то це перемога популізму, а не патріотизму..
Вже пояснював одному,та ж не кожному..
відстань не грає ролі..
спочатку були черги, щоб попасти на фронт..
ворога зупинили..
Украинские территории не предмет торга..
Раньше проще было завоевывать 🤒
Вот вспоминаю сказочное образование организовавшее первую мировую, вторую мировую, да совместно с Германией. И кто ж там приносили в жертву Молоху жатвы за товарисчей миллионами?
Прям колесо сансары!!!
але і свою зброю треба мати...
рф готувалась до війни десятиліттями,
а Україна розпродала все, що мала..
хто склади зі снарядами взривав?
не ті самі, хто сьогодні палить автівки ЗСУ?
отож..
зброї для України потрібно давати більше,
це аксіома..
зараз не ті часи, щоб воювати трофейною..