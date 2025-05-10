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Новости Заморозка войны Буферная зона
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Идея создания буферной зоны в 30 км от фронта является "неживой" на сегодняшний день, - Зеленский

Зеленский раскритиковал идею демилитаризованной зоны в войне с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает на сегодня "не очень живой" идею создания на передовой демилитаризованной зоны в 30 километров в войне с РФ.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих", информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, официально Украине такое предложение не делали.

"Сначала прекращение огня, все остальное потом. Потому что очень много деталей, в частности, о демилитаризованной зоне, буферной зоне, разведении войск. Я слышал эти вопросы в медиа, а также от многих разных людей и от разных разведок. Официально Украине никто ничего подобного не предлагал, но все, как саперы, ищут какие-то возможности, какой еще с нами эксперимент провести. На сегодня, я считаю, эта идея не очень живая, потому что это вопрос мониторинга", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 12 мая должно начаться полное прекращение огня минимум на 30 дней, - Зеленский

Он пояснил, что нет понимания, откуда отсчитывать линию фронта. Также еще одним важным моментом являются города, которые частично оккупированы.

"Вопрос демилитаризованной зоны в обе стороны по 15 км - а почему по 15? И с какой линии мы будем считать? Даже если вы будете говорить о 15 километрах, что мы будем делать с городом Херсон? Если не будет наших войск в Херсоне - у нас не будет Херсона", - подчеркнул президент Украины.

Он напомнил, что Украина имеет негативный опыт с 2014 года, когда россияне использовали режим прекращения огня для укрепления своих позиций и медленного продвижения.

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"Мы имеем опыт после 2014 года. В момент, когда есть прекращение огня, россияне и сепаратисты постоянно рыли, рыли, рыли и шли - 100 м, 200 м, 300 м ежедневно. Никто по ним не стрелял, и они рыли... Сейчас тысячи людей погибли, чтобы защитить Покровск. До Покровска там пару километров. Если сейчас согласиться на буферную зону и отойти на 15 километров, такие города как Херсон, Харьков и Сумы - у всех будет вроде бы мир, а у них будет продолжаться война. Потому что до них будет долетать артиллерия. Поэтому на сегодня преждевременно об этом говорить", - добавил Зеленский.

Он также не верит в то, что Россия будет придерживаться режима прекращения огня.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что якобы Киев выступает за замораживание конфликта за текущими линиями фронта и создание 30-километровой демилитаризованной зоны.

Автор: 

Зеленский Владимир (20530) Кит Келлог (129) война в Украине (4223)


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Топ комментарии
+7
ЦЕ ВСЕ БРЕДЯТИНА ШО РОБЛЯТЬ.

- 40 % економіки РФ робить на війну
- вони роблять нову мобілізацію
- вони накачують пропагандою
- вони виховують з дитинства в ненависті

Про що мова? - не буде тут миру поки існує РФ
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10.05.2025 16:40
+7
Так то ж повільне просування, так західні ЗМІ пишуть, зате незламний лідор постійно з кимось зустрічається і створює коаліції охочих, союзи потужних і об'єднання рішучих, і виборів ніяких немає і бути не може - хіба заради цього не можна пожертвувати якоюсь там територією?
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10.05.2025 16:50
+4
Звісно,як буратіно,вважає лише живою ідеєю постійне просування ворога вглиб території країни.
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10.05.2025 16:41
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ЦЕ ВСЕ БРЕДЯТИНА ШО РОБЛЯТЬ.

- 40 % економіки РФ робить на війну
- вони роблять нову мобілізацію
- вони накачують пропагандою
- вони виховують з дитинства в ненависті

Про що мова? - не буде тут миру поки існує РФ
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10.05.2025 16:40 Ответить
Це зрозуміло, а є якісь реалістичні ідеї як змусити РФ перестати існувати?
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10.05.2025 16:51 Ответить
Повне ембарго на всі товари з РФ, повно ізоляцію. Ракетні удари по промисловим обєктам.
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10.05.2025 17:01 Ответить
Тільки ні першого, ні другого, ні третього не було, не є, і витікаючи з цього - і не буде.
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10.05.2025 17:05 Ответить
Доля расейского газа в Европе сократилась в 3 раза, планируется вообще до 0 снизить. Многие компании ушли из расеи, правда их место быстро занял Китай, но то их проблемы
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10.05.2025 17:13 Ответить
Тобто реалістичних ідей немає
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10.05.2025 17:14 Ответить
Якими ракетами пане Михапйле маємо бити по промисловим обєктам "Бенєчка" чи "Боневтік2025"? Здається Боневтік замість ракет всі гроші витратив на асфальт і шашлики. Я виправлюся, не Боневтік, а вумний-превумний нарід 73% у 2019 році.
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10.05.2025 17:30 Ответить
Чому про "оманські домовленності" нічого не сказав, Поділля, забув? А так нібито все- боневтік, асфальт, шашлики, 75% дурнуватих українців...
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10.05.2025 17:57 Ответить
Ну і що таке "оманські",для кого і для чого вони відбулись?
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10.05.2025 18:18 Ответить
коли почнеш вводити та наносити удари?
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10.05.2025 17:41 Ответить
Звісно,як буратіно,вважає лише живою ідеєю постійне просування ворога вглиб території країни.
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10.05.2025 16:41 Ответить
Так то ж повільне просування, так західні ЗМІ пишуть, зате незламний лідор постійно з кимось зустрічається і створює коаліції охочих, союзи потужних і об'єднання рішучих, і виборів ніяких немає і бути не може - хіба заради цього не можна пожертвувати якоюсь там територією?
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10.05.2025 16:50 Ответить
є там якийсь дефіцит потужності..
тому будуть просуватись..

бо коли Залужний планував призвати 500 тисяч для стабілізації фронту
та перехоплення ініціативи,
то такий ухилянтський крик піднявся,
що аж офіс затрусився ..
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10.05.2025 17:13 Ответить
Саме офіс звів мобілізацію до абсурду,"реформувавши" військкомати,на яких працювали спеціалісти, створивши таке явище,як ухилянство і бусифікація.
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10.05.2025 17:24 Ответить
це явище було і до цих «реформ»..
а те що получилось як завжди,
то це перемога популізму, а не патріотизму..
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10.05.2025 17:44 Ответить
Скільки ж тут цінних експертів. Здалеку. І дуже здалеку...
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10.05.2025 17:58 Ответить
Значок-далеко не ознака місцерозташування, далеко не...
Вже пояснював одному,та ж не кожному..
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10.05.2025 18:13 Ответить
Земля кругла..
відстань не грає ролі..
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10.05.2025 18:14 Ответить
Таким масовим не було і приклалось до цього оп на чолі з козирем через підпис і печатку найвеличнішого.
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10.05.2025 18:06 Ответить
дійсно,
спочатку були черги, щоб попасти на фронт..
ворога зупинили..
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10.05.2025 18:11 Ответить
Очень хочется увидеть твердую и бескомпромиссную позицию хоть раз в истории.
Украинские территории не предмет торга..
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10.05.2025 16:44 Ответить
Хочется. А что тогда предмет? Сильная позиция не может существовать с пустыми руками. Кто что реально может россии сделать, если она не уйдёт с наших территорий. Что-то такое, чтобы ушла. С учётом поддержки её Китаем. Потому что если ничего такого нет, другой вариант это оставить всё как есть, и россия будет медленно продвигаться, но на момент следующих переговоров у нас будет ещё меньше и людей и территорий. Не, если завтра Америка скажет, что вводит войска в Украину, то супер. Но, к сожалению, не скажет. А значит, надо адекватно оценивать реальность.
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10.05.2025 16:52 Ответить
Ну это вопрос веры. "Санкции на пользу", "Ваньки бесконечны", "Можем повторять", "Аналогов нет" и тому подобная чушь. На самом деле это нарратив и это видно на поле боя..
Раньше проще было завоевывать 🤒
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10.05.2025 17:07 Ответить
Каждая экономика имеет свой запас прочности. Экономика СССР не вынесла войну в Афганистане. При наличии санкций возможно и экономика РФ не вынесет войну в Украине. Посмотрите, насколько выросла цена привлечения мяса за последние годы.....
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10.05.2025 17:47 Ответить
Ну ось ти і побачив її, з Німеччини, щоправда.
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10.05.2025 17:15 Ответить
Ну бывает..
Вот вспоминаю сказочное образование организовавшее первую мировую, вторую мировую, да совместно с Германией. И кто ж там приносили в жертву Молоху жатвы за товарисчей миллионами?
Прям колесо сансары!!!
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10.05.2025 17:31 Ответить
"Тому що дуже багато деталей, зокрема, про демілітаризовану зону, буферну зону, розведення військ. Я чув ці питання в медіа, а також від багатьох різних людей і від різних розвідок." Та ти не просто чув про це, йолоп, ти займався буферними зонами та розведенням військ.... Дорозводився знатно, а тепер дядько Альцгеймер на тебе напав, та тітка Деменція.
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10.05.2025 16:45 Ответить
Може Захід дасть більше зброї - бо кацапи не зупиняються - все інше від лукавого
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10.05.2025 16:46 Ответить
звичайно, ..
але і свою зброю треба мати...
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10.05.2025 17:07 Ответить
Потрібно - але ми в різних вагових категоріях - це як мухач проти тяжа
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10.05.2025 17:11 Ответить
звичайно,
рф готувалась до війни десятиліттями,
а Україна розпродала все, що мала..

хто склади зі снарядами взривав?
не ті самі, хто сьогодні палить автівки ЗСУ?
отож..

зброї для України потрібно давати більше,
це аксіома..
зараз не ті часи, щоб воювати трофейною..
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10.05.2025 17:26 Ответить
Вся ця ідея з перемир'ям це лиже затягування війни і окупація щ більшої частини України. ***** вже запросило у Китаю допомоги в будівництві збройних заводів а також допомоги зброї напряму. І якщо зараз Китай стидається в відкриту почати постачання зброї Сосії то після підписання перемир'я або ще зняття санкцій, Китай завалить рашистів зброєю. Чого не скажеш про наших партнерів які навпаки зупинять всі поставки зброї під приводом щоб не було ескалації. А далі самі розумієте що буде.
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10.05.2025 16:49 Ответить
Не зупинять поставки наші союзники за жодних обставин...
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10.05.2025 17:06 Ответить
Маячню пишеш. Зараз нібито Китай стикається, а якщо перемир'я, то перестане стикатися чи як?
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10.05.2025 17:16 Ответить
Якщо порівнювати товарообіг Китаю з рф та заходом, то співвідношення не на користь рф. Тому якщо на Китай повільно тиснути, він кине рф, ведучи свою гру.....
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10.05.2025 17:51 Ответить
12 -13 Мая ? РФ закроет воздушное пространство над Капустиным Яром. Наверно вы знаете ?
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10.05.2025 17:04 Ответить
буферна зона має бути 30 км від москви..
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10.05.2025 17:04 Ответить
А чому не під уралом, магаданом чи китайським кордоном? Ідея в тебе супер, чайникам сподобається, але як їх реалізувати на практиці?
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10.05.2025 17:18 Ответить
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10.05.2025 17:28 Ответить
Та то фігня! Пропоную 100 км демілітаризовану зону на схід і південь від лінії фронту! Для початку.
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10.05.2025 17:10 Ответить
Негативний досвід це 2019-2022,шатли у Крим, розмінування ,розведення військ у 2019 у Станиці Луганській,Петрівському,Золотому за,цитуємо Вікіпедію,"ініціативи Зеленського"!
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10.05.2025 17:13 Ответить
Робиться інформаційний вкид про якусь демілітаризована зону, яка неможлива. Відразу ця ідея розкритиковується вщент. І все це робить найвеличніший лідор власною персоною. Лідор піариться безперервно. Створює імідж необхідного і розумного політика.
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10.05.2025 17:16 Ответить
А Трамп, як папужка, постійно повторює, що путлер хоче миру. Це все одно, що стверджувати про гітлера, буцімто він хотів миру, коли розпочав війну!
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10.05.2025 17:23 Ответить
Подобное было в ноябре прошлого года накануне удара баллистикой (орешником ) по Днепре.
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10.05.2025 17:51 Ответить
 
 