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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Перемирие на 30 дней
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Отсутствие воздушных тревог на 9 мая доказывает: когда Москва не хочет убивать, она может остановиться, - Зеленский

Зеленский о прекращении огня

Российский диктатор Владимир Путин создал "фейковое спокойствие" на время парада 9 мая, на фронте штурмы не прекращаются, но воздушных тревог не было, что доказывает то, что Москва может остановиться при наличии желания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече "Коалиции желающих".

"Путин создал фейковый покой только на время парада 9 мая. Почему фейковый? Потому что атаки на фронте продолжаются. Российские штурмы не прекращаются. Они до сих пор применяют авиабомбы против наших позиций на передовой и приграничных громад. Но воздушных тревог не было. И это еще раз доказывает: когда Москва не хочет убивать, она может остановиться", - подчеркнул президент.

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По словам Зеленского, нужно заставить Москву остановиться. А для этого нужны единство и мощное давление на Россию. Давление настолько серьезное, чтобы мир стал для них единственным вариантом.

"Вместе с представителями более 30 стран обсудили, как приблизить реальное и достойное завершение войны и гарантировать безопасность. Работаем вместе ради этого и ценим твердую поддержку Украины всеми партнерами. Ожидаем хороших результатов", - добавил он.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 12 мая должно быть всеобъемлющее и безусловное прекращение огня на земле, суше и в воздухе. Этого "Коалиция желающих" требует от России.

Автор: 

Зеленский Владимир (20530) прекращения огня (183)


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Топ комментарии
+7
сайдьомся па срєдіне чатина друга?
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10.05.2025 16:58
+6
Русскіє хочуть вбивати українців завжди.
А не хочуть тільки тоді коли їх їбашать ЗСУ.
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10.05.2025 17:29
+5
Ідіот...
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10.05.2025 17:02
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сайдьомся па срєдіне чатина друга?
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10.05.2025 16:58 Ответить
зелений знову обнюхався.
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10.05.2025 16:59 Ответить
Це пез#ець.....
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10.05.2025 17:00 Ответить
Ідіот...
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10.05.2025 17:02 Ответить
Глибокий хвілософський висновок - вава довго чекав, щоб це йому написали для озвучки
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10.05.2025 17:04 Ответить
Не хоче вбивати чи просто всі бухі на дєнь пабєди?
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10.05.2025 17:04 Ответить
Неадекват
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10.05.2025 17:04 Ответить
Не хоче і не може - це не одне й те саме
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10.05.2025 17:06 Ответить
В Харькове были тревоги
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10.05.2025 17:09 Ответить
Хто розводив війска? А хер його знає. Хто заборонив удари по Москві? Той же хер опять не знає. П.С. Так це ж хер Зеленський створив фейковий спокій лише на час параду 9 травня.
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10.05.2025 17:14 Ответить
А в Біленькому в Запорізькій області дрон фпв вбив жінку(інформація місцевих телеграмі).Скільки курви будете брехати
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10.05.2025 17:27 Ответить
Русскіє хочуть вбивати українців завжди.
А не хочуть тільки тоді коли їх їбашать ЗСУ.
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10.05.2025 17:29 Ответить
Нарко Мразь !!!
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10.05.2025 17:34 Ответить
Це рудому маразматику може й зайде ,але для нормальних ,окурок не бив по дальніх тилах тільки тому ,щоб забезпечити безпеку своєму босу Сі ,на його вимогу.
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10.05.2025 17:36 Ответить
Шо ти , ***.ь, несеш..
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10.05.2025 18:05 Ответить
 
 