Отсутствие воздушных тревог на 9 мая доказывает: когда Москва не хочет убивать, она может остановиться, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин создал "фейковое спокойствие" на время парада 9 мая, на фронте штурмы не прекращаются, но воздушных тревог не было, что доказывает то, что Москва может остановиться при наличии желания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече "Коалиции желающих".

"Путин создал фейковый покой только на время парада 9 мая. Почему фейковый? Потому что атаки на фронте продолжаются. Российские штурмы не прекращаются. Они до сих пор применяют авиабомбы против наших позиций на передовой и приграничных громад. Но воздушных тревог не было. И это еще раз доказывает: когда Москва не хочет убивать, она может остановиться", - подчеркнул президент.

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По словам Зеленского, нужно заставить Москву остановиться. А для этого нужны единство и мощное давление на Россию. Давление настолько серьезное, чтобы мир стал для них единственным вариантом.



"Вместе с представителями более 30 стран обсудили, как приблизить реальное и достойное завершение войны и гарантировать безопасность. Работаем вместе ради этого и ценим твердую поддержку Украины всеми партнерами. Ожидаем хороших результатов", - добавил он.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 12 мая должно быть всеобъемлющее и безусловное прекращение огня на земле, суше и в воздухе. Этого "Коалиция желающих" требует от России.