Сибига - РФ: Давайте сделаем конкретные шаги к прекращению войны, начиная с 30-дневного прекращения огня

Позиция Украины относительно переговоров с РФ является последовательной.

ПРо это сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Владимир Зеленский об этом четко заявляет. Задекларированная Россией готовность к прекращению войны - это положительный знак. Давайте сделаем конкретные шаги к этому. Начиная с полного 30-дневного прекращения огня 12 мая, которое, как мы ожидаем, Россия подтвердит, и переговоров", - отметил Сибига.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая. Украина готова встречаться, - Зеленский

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня. В свою очередь, Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле. Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.