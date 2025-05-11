РУС
Сибига - РФ: Давайте сделаем конкретные шаги к прекращению войны, начиная с 30-дневного прекращения огня

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Позиция Украины относительно переговоров с РФ является последовательной.

ПРо это сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Владимир Зеленский об этом четко заявляет. Задекларированная Россией готовность к прекращению войны - это положительный знак. Давайте сделаем конкретные шаги к этому. Начиная с полного 30-дневного прекращения огня 12 мая, которое, как мы ожидаем, Россия подтвердит, и переговоров", - отметил Сибига.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая. Украина готова встречаться, - Зеленский

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня. В свою очередь, Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле. Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

Ну вже пора зрозуміти що злочинець путін не піде ні на яке припинення війни ,ця рашиська паскуда хоче лише одного капітуляції України нічого не змінилося ,тому і варвар запропонував стамбулські переговори в яких буде йтися про те саме вивід українських військ з чотирьох областей ,розброєння ,денацифікація ітд.
11.05.2025 12:00 Ответить
На публику тоже надо играть. Для тампона золотой дождь в уши, как он любит, а на деле кабзонить московитов с особым рвением.
11.05.2025 12:32 Ответить
Геть зрадників України з влади! Бити по москві та НПЗ кожен день.
11.05.2025 12:16 Ответить
время, а ви чиїх будете?
11.05.2025 12:24 Ответить
чим бити? Ракет за 3 роки та 2,5 місяці повномасштабної агресії так і не спромоглись зробити. Та що там рает, аналогу шахеду немає, якісь пукавки запускають.
11.05.2025 13:14 Ответить
Які ж вони огидні, ці зе-плазуни.
11.05.2025 15:42 Ответить
Ми або робимо крок, або ні.
Як він може бути конкретним?
