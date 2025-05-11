Переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом итогов переговоров 2022 года и ситуации "на земле", - помощник Путина Ушаков

В России заявили, что переговоры в Стамбуле по войне в Украине должны проходить с учетом результатов переговоров, прерванных в 2022 году, а также ситуации "на земле".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом заявил советник российского диктатора по национальной безопасности Юрий Ушаков.

"Учитывая это, с учетом, конечно, с учетом реальной ситуации", - сказал Ушаков.

Относительно того, кто будет представлять Россию на переговорах, он сказал: "Президент даст команду, тогда объявим".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.