Переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом итогов переговоров 2022 года и ситуации "на земле", - помощник Путина Ушаков

Ушаков о мирных переговорах

В России заявили, что переговоры в Стамбуле по войне в Украине должны проходить с учетом результатов переговоров, прерванных в 2022 году, а также ситуации "на земле".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом заявил советник российского диктатора по национальной безопасности Юрий Ушаков.

"Учитывая это, с учетом, конечно, с учетом реальной ситуации", - сказал Ушаков.

Относительно того, кто будет представлять Россию на переговорах, он сказал: "Президент даст команду, тогда объявим".

Также читайте: Сибига - РФ: Давайте сделаем конкретные шаги к прекращению войны, начиная с 30-дневного прекращения огня

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.

Ну що,понапідписував арахамія у Стамбкулі? Арахамія виришуе долю Украіни.Це просто капець.Зараз кацапи ухватилися зновц за цей підпис.Дістало вже зрадніцтво.
11.05.2025 12:05 Ответить
одно ху.йло говорит без условий, другое мурло уже условия выдвигает, а алко-медведев вообще в жопу всех послал - московский режим не может определится ?
11.05.2025 12:04 Ответить
Тоді всі їхні договорняки порушили наші ЗСУ та добровольці, що не дали здати Україну, як і було оговорено ще в Омані і підтверджено в Кабо-Верде, про що нам і до тепер ніхто з ЗЕшобли нічого не розповість, а будуть й надалі кормити отим "а ваш Парашєнка уже давно би всьо сдал". І лох хаває це, та ще й з задоволеням.
11.05.2025 12:15 Ответить
одно ху.йло говорит без условий, другое мурло уже условия выдвигает, а алко-медведев вообще в жопу всех послал - московский режим не может определится ?
11.05.2025 12:04 Ответить
11.05.2025 17:58 Ответить
Царь то -ненастоящій.
12.05.2025 00:51 Ответить
Ну що,понапідписував арахамія у Стамбкулі? Арахамія виришуе долю Украіни.Це просто капець.Зараз кацапи ухватилися зновц за цей підпис.Дістало вже зрадніцтво.
11.05.2025 12:05 Ответить
Хай краще кацапи згадають що вони підписували в Будапешті
11.05.2025 12:24 Ответить
Предположим, кто-то что-то и вправду подписал. Чем эта писулька будет отличаться от будапештского меморандума, статутов оон и иной кипы бумаг на которую поклали хер?
Или ты принципиально будешь выполнять то, что по словам кремлядей кто-то что-то подписал?
11.05.2025 12:26 Ответить
Ти знасеш,мене геть не влаштовувае"предположим,кто-то,что-то подписал".Це моя краіна, і підпісуватим можно з дозволу украінцив. Арахамія плювати хотів на Украіну. А зараз побачищ,що буде далі. Так що закрий рота,адвокат арахаміі.Нам тут жити.
11.05.2025 12:48 Ответить
ніхто там нічого не підписав. підпичів пуйла і зеленського немає. а переговорів багато буває які нічим не закінчуються
11.05.2025 12:53 Ответить
Правда? Так от.Підпісали.Арахамія. Його судити потрибно.
11.05.2025 12:57 Ответить
Арахамії сцикотно. Якщо там є його підпис, то вуличні ліхтарі стоять в черзі, за честь потримати тільце цієї мавпочки на шнурочку.
11.05.2025 13:17 Ответить
а хто такий арахамія? він президент чи всємагущій бох України? він може шо хоче підписувати - він ніхто.
11.05.2025 13:13 Ответить
Дивіться трохи глибше.Украінська делегація їхала у Стамбул с від ЗЕ з директивами і згідно Указу і в підсумку ми маємо чітко визнавати, що за стамбульську змову де-юре несе відповідальність ЗЕ (в першу чергу треба судити саме його)і ця змова де-факто зроблена руками арахаміі , єрмака, умєрова, подоляка , чалого( не путати з Валерієм Чалим), рєзнікова
11.05.2025 13:53 Ответить
Кацапи вже прозервативи готовлять в прєдкушеніі.
11.05.2025 12:05 Ответить
Та це ж вже було.
11.05.2025 12:05 Ответить
Отже зелені щось пообіцяли кацапам тоді,але далі пішли справи не за планом.
11.05.2025 12:06 Ответить
То ще з Оману
11.05.2025 12:11 Ответить
Тоді всі їхні договорняки порушили наші ЗСУ та добровольці, що не дали здати Україну, як і було оговорено ще в Омані і підтверджено в Кабо-Верде, про що нам і до тепер ніхто з ЗЕшобли нічого не розповість, а будуть й надалі кормити отим "а ваш Парашєнка уже давно би всьо сдал". І лох хаває це, та ще й з задоволеням.
11.05.2025 12:15 Ответить
Так а шо Мінські? Текст був підписаний в нашу користь, але русня на Мінські болт клала.
11.05.2025 12:36 Ответить
Багато з чого в тих угодах не виконувала і Україна, і це були фактично пункти евтаназії. Порошенко дипломатично брехав, а Зеленський прямо відмовився виконувати, тому і почалась повномасштабка.
11.05.2025 12:45 Ответить
100% - просто треба подивитись на "підписантів" - Кучма і Медведчук
11.05.2025 14:05 Ответить
В минских реально был написан порядок возвращения Украине оккупированных территорий. Только свидетелям секты этого не растолковали по Г+Г. А вот подписанная в 2019 зеленым гельминтом формула Штайнмаера уже переворачивала их с ног на голову. Будет огромным чудом если Зеле удастся вернутся к первоначальным минским протоколам.
11.05.2025 13:06 Ответить
Чудес не бывает.
11.05.2025 16:06 Ответить
Ось ти помечтаеш тепер! Мінськи тобі погані були КОЗЕЛ!
11.05.2025 12:31 Ответить
А ось і перші "вєснікі апокаліпсіса" тут засвітились! Все очікувано. Чи п'ята колона, чи тупі, чи справжні "работнікі" під егідою ОПи - всі однаково небезпечні для нашої держави. Одним словом - падаль.
11.05.2025 12:29 Ответить
слыш ушаков, ты шо в уши долбишься?!! ***** ж само сказало, переговоры без каких-либо предварительных условий.
11.05.2025 12:13 Ответить
Так умови вже будуть на переговорах.
11.05.2025 12:58 Ответить
Немає у світі ніякої ні законності,ні справедливості.Замість всім світом надягти кайданки на злочинця,який убив мільйони людей просто так,бо йому подобається «двіжуха»,ідуть йому на уступки...
11.05.2025 12:17 Ответить
Вже не приколюються над Трампом, а просто харкають йому у морду. А той про "великий тиждень" триндить. Та й Макрону зі Стармером.
11.05.2025 12:19 Ответить
Ну коли вже зрозуміють наші барани ,що плани злочинця путіна не змінилися він хоче капітуляції України ,знову якісь стамбульські домовленості знову вимоги ворога демілітаризацію ,денацифікацію ,відмова від територій ітд. Знову єрмаки і арахамії будуть продавати Україну ? Ну невже так важко розставити акценти "найвеличнішому" і чітко заявити ми ніколи не відмовимся від своїх територій ,ми ніколи не будем розброюватись що пропонує ворог ,ми ніколи не підем на зміну Конституції на догоду хотелкам ворога ,ми ніколи не підем на обмеження суверенітету України.
11.05.2025 12:19 Ответить
точно те саме хотів написати у відповідь на новину.Тому просто пишу "+1"
11.05.2025 12:27 Ответить
Боже яке воно тупе. Просто прочитайте уважно: відбуватися з урахуванням результатів переговорів, перерваних у 2022 році.
Результат перерваних переговорів...
11.05.2025 12:19 Ответить
Кацапська логіка далека від здорового глузду
11.05.2025 12:25 Ответить
***** сказало без всяких условий, пошел вон, пёс смердящий!!😊🤣🥳🤪🤡😆😂
11.05.2025 12:20 Ответить
...сразу - нах"й
11.05.2025 12:23 Ответить
Какой смысл встречаться с убийцами / насильниками / грабителями / оккупантами на каких-то переговорах ???

Толку с них не будет . . . Единственный смысл - это опять показать всему миру, что Украина в принципе стремится к миру, что препятствием к миру является россия . . . Но толку не будет, 100%.
Не может быть прочного и справедливого мира до полной деоккупации наших территорий (включая Крымский полуостров), до того момента, когда россия и публично, и внутренне (для себя) не откажется от идеи захвата Украины (любого её куска).
11.05.2025 12:24 Ответить
Поки просуваються, ніякого перемірря не буде. Гірка правда. Буде взаємне балабольство. Зельман буде організовувати корпоративи з лідерами та толкать промови, відосікі писать з Хрещатику, ну тобто ніхрена не робить, а особливо не робить ракети.
11.05.2025 12:24 Ответить
Іншими словами(поки москалі будуть вбивати та захоплювати нові і нові кавалки української землі,вони будуть вдавати що перемовляються і хочуть якогось миру,що для нас і заходу є повною капітуляцією(дивує,що наші партнери чи не розуміють,чи так бояться і вдають що не розуміють,що ***** влаштує лиш повна капітуляція і нас,і їх(але якими ж треба бути стратегами ,щоб не розуміти,що ось тільки розвал рашки і є виходом з безвиходу(((
11.05.2025 12:30 Ответить
Без представників Європи зелених на переговори не пускати.
11.05.2025 12:34 Ответить
На що чекати поки за нас все вирішать, а ми тільки виконувати будемо
11.05.2025 14:14 Ответить
Ви, ідіоти зелені, вже сьомий рік вирішуєте. Все тільки гірше стає.
11.05.2025 16:51 Ответить
На Марсі!Там -тарам -там -та -там!
11.05.2025 12:34 Ответить
Санкції, торгова блокада, і далекобійна зброя, інакше росіяни будуть тримати ноги на переговорному столі, толку ніякого.
11.05.2025 12:34 Ответить
Нема припинення вогню - які можуть бути переговори?
11.05.2025 12:35 Ответить
Наші мовчать шо раніше нарішали - кацапи можуть огласити весь список
11.05.2025 12:37 Ответить
Ситуація на землі.
На землі громадянин ***** оголошений міжнародним злочинцем і має бути арештований. Тож предметом переговорів може бути про те, щоб надати гр. ***** одиночну камеру та нижню шконку.
11.05.2025 12:41 Ответить
Ви або хрестик зніміть,або труси одягніть.Кожна бл...ь кремлівська буде диктувати як і що.Запомни, сучий потрох,рашистський оркостан повинен бути розвалений. Це закон природи,якщо хочеш-аксіома.Маховик зупинити неможливо!
11.05.2025 12:47 Ответить
Головний підсумок "переговорів"-22 це те, що кацапи залишаються на лінії розмежування-21.

Чи кацапські пацюки після модифікації своєї гімно-"канстітуциі" про це різко забули?
11.05.2025 12:48 Ответить
Вывод один - никакого перемирия не будет. А цель этих балаболов - тянуть время, но не отказываться от переговоров.
11.05.2025 12:48 Ответить
А почему не с учетом:
"Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной" - в котором закреплялся принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.
Договор был подписан президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным 31 мая 1997 года в ходе государственного визита последнего в Киев. Верховная рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года.

??????????????
11.05.2025 12:49 Ответить
Коротше,немає про що говорити з кацапнею.
11.05.2025 12:52 Ответить
Вот и узнаем что это бенино Нарко Недоразумение наобещало + Оман ....да Зе Быдло??? Хотя все адекватные и так знают, что проект кремля Буратино поставлен через бенин слуга урода за бабки кремля для сдачи и уничтожения Украины.
11.05.2025 13:34 Ответить
А ти з якого бидла, такий розумний
11.05.2025 14:10 Ответить
і шо ця падлюча зеленська шобла, у Стамбулі наворожила ?...
11.05.2025 14:39 Ответить
Один московский придурок сказал " ... готово к переговорам без предварительных условий" и его процитировал Ван И (глава мид КНР).
Теперь "готовность к переговором, но ..., нюансы ..., с учетом ..."
Товарищ Ван И, Вам не кажется, что Вас жестко на#бали? Привселюдно?
11.05.2025 14:56 Ответить
Диванні війська не тільки у військовій справі та економіці єксперди, а і на дипломатії знаються краще за всіх.
11.05.2025 15:36 Ответить
А ось вам і друга умова через дуже короткий проміжок часу і їх ще буде багато.
11.05.2025 15:40 Ответить
абхазька бібізяна буде вірішувати долю багатоміліоного народу у самому серці Європи.
11.05.2025 17:04 Ответить
Завтра прилетить горіховий переговорний підсилювач.
11.05.2025 18:49 Ответить
 
 