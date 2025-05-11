Переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом итогов переговоров 2022 года и ситуации "на земле", - помощник Путина Ушаков
В России заявили, что переговоры в Стамбуле по войне в Украине должны проходить с учетом результатов переговоров, прерванных в 2022 году, а также ситуации "на земле".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом заявил советник российского диктатора по национальной безопасности Юрий Ушаков.
"Учитывая это, с учетом, конечно, с учетом реальной ситуации", - сказал Ушаков.
Относительно того, кто будет представлять Россию на переговорах, он сказал: "Президент даст команду, тогда объявим".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.
.
Или ты принципиально будешь выполнять то, что по словам кремлядей кто-то что-то подписал?
Результат перерваних переговорів...
Толку с них не будет . . . Единственный смысл - это опять показать всему миру, что Украина в принципе стремится к миру, что препятствием к миру является россия . . . Но толку не будет, 100%.
Не может быть прочного и справедливого мира до полной деоккупации наших территорий (включая Крымский полуостров), до того момента, когда россия и публично, и внутренне (для себя) не откажется от идеи захвата Украины (любого её куска).
На землі громадянин ***** оголошений міжнародним злочинцем і має бути арештований. Тож предметом переговорів може бути про те, щоб надати гр. ***** одиночну камеру та нижню шконку.
Чи кацапські пацюки після модифікації своєї гімно-"канстітуциі" про це різко забули?
"Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной" - в котором закреплялся принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.
Договор был подписан президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным 31 мая 1997 года в ходе государственного визита последнего в Киев. Верховная рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, Госдума - 25 декабря 1998 года.
??????????????
Теперь "готовность к переговором, но ..., нюансы ..., с учетом ..."
Товарищ Ван И, Вам не кажется, что Вас жестко на#бали? Привселюдно?