УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11116 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Ердоган провів розмову з Трампом
1 960 17

Трамп попросив Ердогана стати посередником у мирних переговорах між Україною та РФ, - Hürriyet

Трамп просив Ердогана стати посередником у мирних переговорах

Президент США Дональд Трамп просив турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана стати посередником у мирних перемовинах між Росією та Україною.

Про це пише турецьке видання Hürriyet, передає Цензор.НЕТ.

Під час телефонної розмови 5 травня 2025 року, за даними ЗМІ, Трамп наголосив на важливості участі Туреччини у мирному процесі.

Президент Ердоган також позитивно ставиться до пропозиції щодо посередництва, повідомило джерело.

"Ердоган є лідером, який може вести переговори як із Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським", - додав співрозмовник.

Читайте: "Безглузда та кровопролитна" війна між РФ й Україною має припинитися негайно, - Трамп після розмови з Ердоганом

Автор: 

Туреччина (3502) Ердоган Реджеп Таїп (929) Трамп Дональд (5834)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Трамп пойняв, що звіздєть не помагає. Трамп не спроможний до реальниї конструктивних дій, він вміє тільки хвалитись та брехати.
показати весь коментар
08.05.2025 14:17
+3
хто кого поцілував у дупу??
показати весь коментар
08.05.2025 14:14
+2
тут потрібно це сприймати як наслідок того, що Вітьок провалив роботу із ху йлом. і щоб зменшити ці приниження Америки від тих порожніх поздок Вітька до ху йла, а по факту ці поїздки виглядали як поїздки на поклон до ху йла, то тут Чуб вирішив Вітька свого на Ердогана замінити. Ердоган точно не буде перед ху йлом плазувати, Ердоган це довів ху йлу, коли викинули із Сирії Асада. Ердоган не раз говорив ху йлу, щоб той тимчасово передав Крим під протекторат Тереччини, поки не завершиться війна. мотивував це Ердоган тим, що ху йло неспроможне захистити Крим від українських ударів, що флот цапський змушений тікати з Криму разом з авіацією. Ердоган завжди говорив, що виступає за вирішення війни в Україні на умовах Міжнародного права і у відповідності до Статуту ООН про непорушність кордонів і територіальну цілісність. Тому заміна Вітькофа на Ердогана для України тут точно не гірший варіант.
показати весь коментар
08.05.2025 14:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хто кого поцілував у дупу??
показати весь коментар
08.05.2025 14:14 Відповісти
Трамп пойняв, що звіздєть не помагає. Трамп не спроможний до реальниї конструктивних дій, він вміє тільки хвалитись та брехати.
показати весь коментар
08.05.2025 14:17 Відповісти
Злив зараховано.
показати весь коментар
08.05.2025 14:17 Відповісти
Ердоган таке ж хитросраке фуйло. Вже домовлявся про морське перемир'я.
Хотів щоб орки контролювали кораблі які йдуть в Україну та з України.
показати весь коментар
08.05.2025 14:21 Відповісти
Зрозумів. Одного його в посередниках не вистачає. Не справляється. 24 години минуло. Залучає Ердогана в поміч.
показати весь коментар
08.05.2025 14:22 Відповісти
тут потрібно це сприймати як наслідок того, що Вітьок провалив роботу із ху йлом. і щоб зменшити ці приниження Америки від тих порожніх поздок Вітька до ху йла, а по факту ці поїздки виглядали як поїздки на поклон до ху йла, то тут Чуб вирішив Вітька свого на Ердогана замінити. Ердоган точно не буде перед ху йлом плазувати, Ердоган це довів ху йлу, коли викинули із Сирії Асада. Ердоган не раз говорив ху йлу, щоб той тимчасово передав Крим під протекторат Тереччини, поки не завершиться війна. мотивував це Ердоган тим, що ху йло неспроможне захистити Крим від українських ударів, що флот цапський змушений тікати з Криму разом з авіацією. Ердоган завжди говорив, що виступає за вирішення війни в Україні на умовах Міжнародного права і у відповідності до Статуту ООН про непорушність кордонів і територіальну цілісність. Тому заміна Вітькофа на Ердогана для України тут точно не гірший варіант.
показати весь коментар
08.05.2025 14:30 Відповісти
Вам нужно понять одну простую вещь: Трамп - действует в интересах США. Путин - в интересах РФ. Эрдоган - в интересах Турции. И только Зеленский ...

Поэтому говорить он может что угодно, а оценивать нужно действия, при чем такие действия, которые не обусловлены наличием договоров или обязательств, а выполняемые инициативно и добровольно.

Вот например ограничение судоходства через Босфор - конвенция Монтре. Т.е. это не заслуга Турции, и рисков для нее здесь нет.

А реальное действие - это помощь в обходе санкций. Которое Турция могла не делать, если бы ее действительно интересовало соблюдение международного права.

К чему я это все веду.
Как только РФ предложит Турции больше чем предложит Украина (а к сожалению предложить им есть что, начиная с рынка сбыта) - Турция не раздумывая встанет на сторону РФии, поэтому ставить все на Эрдогана я бы не стал.
показати весь коментар
08.05.2025 15:23 Відповісти
24 години ще не минуло, тут другий вимір часу, це як Київ за 3 дня
показати весь коментар
08.05.2025 14:31 Відповісти
Не розумію навіщо це ху...лу, чому він так розпорядився
показати весь коментар
08.05.2025 14:30 Відповісти
шо за посередництво хоче ердоган?
показати весь коментар
08.05.2025 14:31 Відповісти
Крим.
показати весь коментар
08.05.2025 15:42 Відповісти
якщо випінзлює усіх кацапів з Українського Криму та поставить там бази НАТО - тоді гуд
показати весь коментар
08.05.2025 15:48 Відповісти
Самий вЯлікій переговорник в історії сша звернувся до Ердогана!
показати весь коментар
08.05.2025 14:39 Відповісти
це ж вже було, при байдені, але це ніколи б не сталось при трампі...
показати весь коментар
08.05.2025 14:43 Відповісти
переговірники з росією повинні мати на плечі Стінгер, оце буде переконливий аргумент для *****. Всі інші аргументи - маячня.
показати весь коментар
08.05.2025 14:45 Відповісти
Якщо Ердоган не допоможе - наступним буде Кім ...?
показати весь коментар
08.05.2025 14:55 Відповісти
Тампон вже зрозумів що ним пол в туалеті витирають і просить допомоги хоть в кого небудь
показати весь коментар
08.05.2025 15:30 Відповісти
 
 