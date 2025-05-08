Трамп попросив Ердогана стати посередником у мирних переговорах між Україною та РФ, - Hürriyet
Президент США Дональд Трамп просив турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана стати посередником у мирних перемовинах між Росією та Україною.
Про це пише турецьке видання Hürriyet, передає Цензор.НЕТ.
Під час телефонної розмови 5 травня 2025 року, за даними ЗМІ, Трамп наголосив на важливості участі Туреччини у мирному процесі.
Президент Ердоган також позитивно ставиться до пропозиції щодо посередництва, повідомило джерело.
"Ердоган є лідером, який може вести переговори як із Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським", - додав співрозмовник.
Топ коментарі
+4 Jul Strum
показати весь коментар08.05.2025 14:17
+3 Василь Васько #582549
показати весь коментар08.05.2025 14:14
+2 Rino Rino
показати весь коментар08.05.2025 14:30
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Хотів щоб орки контролювали кораблі які йдуть в Україну та з України.
Поэтому говорить он может что угодно, а оценивать нужно действия, при чем такие действия, которые не обусловлены наличием договоров или обязательств, а выполняемые инициативно и добровольно.
Вот например ограничение судоходства через Босфор - конвенция Монтре. Т.е. это не заслуга Турции, и рисков для нее здесь нет.
А реальное действие - это помощь в обходе санкций. Которое Турция могла не делать, если бы ее действительно интересовало соблюдение международного права.
К чему я это все веду.
Как только РФ предложит Турции больше чем предложит Украина (а к сожалению предложить им есть что, начиная с рынка сбыта) - Турция не раздумывая встанет на сторону РФии, поэтому ставить все на Эрдогана я бы не стал.