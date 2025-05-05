"Безглузда та кровопролитна" війна між РФ й Україною має припинитися негайно, - Трамп після розмови з Ердоганом

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якою обговорили, зокрема, припинення "кровопролитної" війни РФ проти України.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щойно мав дуже хорошу і продуктивну телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка стосувалася багатьох питань, включаючи війну з Росією/Україною, все, що стосується Сирії, Гази й багато іншого", - зазначив він.

Ердоган запросив Трампа відвідати Туреччину найближчим часом, а той – зустрітися у Вашингтоні, в Білому домі.

"Протягом чотирьох років мого перебування на посаді президента мої стосунки з президентом Ердоганом були чудовими. Ми тісно співпрацювали над багатьма питаннями, включаючи той факт, що він допоміг повернути пастора Ендрю Брансона, який був ув'язнений, назад до Сполучених Штатів –– одразу ж на моє прохання. У будь-якому випадку, я з нетерпінням чекаю на співпрацю з президентом Ердоганом над припиненням безглуздої, але кровопролитної війни між Росією й Україною - негайно!" - додав Трамп.

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