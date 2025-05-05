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Новини Трамп про війну в Україні Ердоган провів розмову з Трампом
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"Безглузда та кровопролитна" війна між РФ й Україною має припинитися негайно, - Трамп після розмови з Ердоганом

Трамп заявив що війна в Україні має зупинитися

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якою обговорили, зокрема, припинення "кровопролитної" війни РФ проти України.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щойно мав дуже хорошу і продуктивну телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка стосувалася багатьох питань, включаючи війну з Росією/Україною, все, що стосується Сирії, Гази й багато іншого", - зазначив він. 

Ердоган запросив Трампа відвідати Туреччину найближчим часом, а той – зустрітися у Вашингтоні, в Білому домі.

"Протягом чотирьох років мого перебування на посаді президента мої стосунки з президентом Ердоганом були чудовими. Ми тісно співпрацювали над багатьма питаннями, включаючи той факт, що він допоміг повернути пастора Ендрю Брансона, який був ув'язнений, назад до Сполучених Штатів –– одразу ж на моє прохання. У будь-якому випадку, я з нетерпінням чекаю на співпрацю з президентом Ердоганом над припиненням безглуздої, але кровопролитної війни між Росією й Україною - негайно!" - додав Трамп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я змушу Путіна піти на поступки для завершення війни в Україні, - Трамп

Трамп заявив що війна в Україні має зупинитися

Автор: 

Ердоган Реджеп Таїп (928) Трамп Дональд (5806) війна в Україні (4144)


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Топ коментарі
+4
То кажи це путлєру - Ердогану пох
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05.05.2025 18:37
+4
- Товарищ прапорщик! Остановите поезд!
- Пое-езд!!!! Сто-ой! Раз- два!!!
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05.05.2025 18:39
+3
З якого боку ця війна безглузда? Що воно меле? З боку Україна це героїчна війна за Батьківщину. З боку путлера - це геноцидна, загарбницька війна. Де тут безглуздя? Безглузда тільки поведінка рудого блазня, який здав всі карти путлеру, ще до початку перемовин, а також його вперте небажання побачити логіку цієї війни, побачити в Україні союзника, а не сакральну жертву.
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05.05.2025 18:42
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Молодець турок.Хоче Крим.
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05.05.2025 18:33 Відповісти
Краще нехай Крим буде турецьким ніж кацапським.
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05.05.2025 18:38 Відповісти
Так.Украіна навіть готова користуватися Кримом разом з турками.
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05.05.2025 18:40 Відповісти
Це чудово! Іншого й бути не могло!
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05.05.2025 18:34 Відповісти
"Загарбницька кровопролитна війна РФ проти України має припинитися негайно", так треба казати руда тупа стара макака.
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05.05.2025 18:37 Відповісти
То кажи це путлєру - Ердогану пох
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05.05.2025 18:37 Відповісти
Для МАГАтрампонії "ГЛУЗДА" війна буде з Данією за Гренландію , ну якщо не будуть лікувати того, хто це збирається зробити
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05.05.2025 18:54 Відповісти
і ніжками потупав
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05.05.2025 18:38 Відповісти
- Товарищ прапорщик! Остановите поезд!
- Пое-езд!!!! Сто-ой! Раз- два!!!
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05.05.2025 18:39 Відповісти
Це війна за незалежність та право існування України, як окремої держави. Вона не може бути безглуздою, так само, як і війна Сполучених Штатів з Британією у 18-му столітті.
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05.05.2025 18:42 Відповісти
З якого боку ця війна безглузда? Що воно меле? З боку Україна це героїчна війна за Батьківщину. З боку путлера - це геноцидна, загарбницька війна. Де тут безглуздя? Безглузда тільки поведінка рудого блазня, який здав всі карти путлеру, ще до початку перемовин, а також його вперте небажання побачити логіку цієї війни, побачити в Україні союзника, а не сакральну жертву.
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05.05.2025 18:42 Відповісти
Він ідіот. Він таких найважливіших деталей не знав, не знає, і не знатиме. І найголовніше -- не хоче знати. Бо ідіот.
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05.05.2025 18:58 Відповісти
його вибрали такі як вибирали ЗЕ , тільки угорці?
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05.05.2025 19:20 Відповісти
Україна не починала, криваво московської навали!! У старого Трампа, геть нікчемні помагаї в оточенні, готують його балачки, відповідно до свого НЕУЦТВА!! А увесь Світ, за ними спостерігає!!
Час, Великого та Міцного респа, Рональда Рейгана, що зробив капець для '15 республік свабодних, яких колонізувала московія», пройшов і тепер, банкрут Трамп, підтанцьовувує з командою, перед нікчемою прутіним********, за міфічні його обіцянки трампу по телефону!??!!
Обіцянки - цяцянки, а дурнику, - РАДІСТЬ (сделка)??!
Слава Україні!!
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05.05.2025 18:42 Відповісти
Хутін може припинити будь якої миті, але не планує
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05.05.2025 18:43 Відповісти
Два старых пердуна-болтуна продуктивно перелили из пустого в порожнее , но оба довольны.

До чего опустился мир, кто управляет странами.....
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05.05.2025 18:44 Відповісти
Уточни в Ердогана чій Крим. І який там коріниий народ. Який доречі дискримінується, як і всі малі народи на расєє
Імбецил дементний.
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05.05.2025 18:44 Відповісти
Розказав би як саме!
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05.05.2025 18:45 Відповісти
За рахунок українських територій, щоб було "справедливо"!
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05.05.2025 19:03 Відповісти
безглузда вона тільки для москалів та їх викормишів.
українці чудово знають за що вони воюють. хоч багато і не хоче, але всередині знає за що йде бій.
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05.05.2025 18:48 Відповісти
"Поєзд, стой! Раз, два!"
дебіл, ***…
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05.05.2025 18:53 Відповісти
- прямо зараз російські тушки споряджаються ракетами. ракетоносії в Чорному морі також готові
- вчора дрони і балістика, позавчора, позапозавчора. Тупо щодня і щоночі ******** мирні міста.
- росіяни ще й мають нахабство готувати нову атаку

А цей йолоп (рижий чубчик трамп) досі боїться визнати, що росія не збирається закінчувати війну . То він ще 2-4 тижні почекає, то пердогану пожаліється...Не президент сша, а дегенерат
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05.05.2025 18:54 Відповісти
Безглузда та кровопролитна" війна між РФ й Україною має припинитися негайно, - Трамп після розмови з Ердоганом Джерело: https://censor.net/ua/n3550554

Та топнув ніжкою
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05.05.2025 19:05 Відповісти
з нетерпінням чекає дій від Ердогана. А сам не можеш?
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05.05.2025 19:18 Відповісти
 
 