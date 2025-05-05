"Безглузда та кровопролитна" війна між РФ й Україною має припинитися негайно, - Трамп після розмови з Ердоганом
Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якою обговорили, зокрема, припинення "кровопролитної" війни РФ проти України.
Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Я щойно мав дуже хорошу і продуктивну телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка стосувалася багатьох питань, включаючи війну з Росією/Україною, все, що стосується Сирії, Гази й багато іншого", - зазначив він.
Ердоган запросив Трампа відвідати Туреччину найближчим часом, а той – зустрітися у Вашингтоні, в Білому домі.
"Протягом чотирьох років мого перебування на посаді президента мої стосунки з президентом Ердоганом були чудовими. Ми тісно співпрацювали над багатьма питаннями, включаючи той факт, що він допоміг повернути пастора Ендрю Брансона, який був ув'язнений, назад до Сполучених Штатів –– одразу ж на моє прохання. У будь-якому випадку, я з нетерпінням чекаю на співпрацю з президентом Ердоганом над припиненням безглуздої, але кровопролитної війни між Росією й Україною - негайно!" - додав Трамп.
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- Пое-езд!!!! Сто-ой! Раз- два!!!
Час, Великого та Міцного респа, Рональда Рейгана, що зробив капець для '15 республік свабодних, яких колонізувала московія», пройшов і тепер, банкрут Трамп, підтанцьовувує з командою, перед нікчемою прутіним********, за міфічні його обіцянки трампу по телефону!??!!
Обіцянки - цяцянки, а дурнику, - РАДІСТЬ (сделка)??!
Слава Україні!!
До чего опустился мир, кто управляет странами.....
Імбецил дементний.
українці чудово знають за що вони воюють. хоч багато і не хоче, але всередині знає за що йде бій.
дебіл, ***…
- вчора дрони і балістика, позавчора, позапозавчора. Тупо щодня і щоночі ******** мирні міста.
- росіяни ще й мають нахабство готувати нову атаку
А цей йолоп (рижий чубчик трамп) досі боїться визнати, що росія не збирається закінчувати війну . То він ще 2-4 тижні почекає, то пердогану пожаліється...Не президент сша, а дегенерат
Та топнув ніжкою