"Бессмысленная и кровопролитная" война между РФ и Украиной должна прекратиться немедленно, - Трамп после разговора с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого обсудили, в частности, прекращение "кровопролитной" войны РФ против Украины.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Я только что имел очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который касался многих вопросов, включая войну с Россией/Украиной, все, что касается Сирии, Газы и многое другое", - отметил он.

Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию в ближайшее время, а тот - встретиться в Вашингтоне, в Белом доме.

"В течение четырех лет моего пребывания на посту президента мои отношения с президентом Эрдоганом были замечательными. Мы тесно сотрудничали над многими вопросами, включая тот факт, что он помог вернуть пастора Эндрю Брансона, который был заключён в тюрьму, обратно в Соединённые Штаты -- сразу же по моей просьбе. В любом случае, я с нетерпением жду сотрудничества с президентом Эрдоганом над прекращением бессмысленной, но кровопролитной войны между Россией и Украиной - немедленно!" - добавил Трамп.

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