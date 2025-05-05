"Бессмысленная и кровопролитная" война между РФ и Украиной должна прекратиться немедленно, - Трамп после разговора с Эрдоганом
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого обсудили, в частности, прекращение "кровопролитной" войны РФ против Украины.
Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Я только что имел очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который касался многих вопросов, включая войну с Россией/Украиной, все, что касается Сирии, Газы и многое другое", - отметил он.
Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию в ближайшее время, а тот - встретиться в Вашингтоне, в Белом доме.
"В течение четырех лет моего пребывания на посту президента мои отношения с президентом Эрдоганом были замечательными. Мы тесно сотрудничали над многими вопросами, включая тот факт, что он помог вернуть пастора Эндрю Брансона, который был заключён в тюрьму, обратно в Соединённые Штаты -- сразу же по моей просьбе. В любом случае, я с нетерпением жду сотрудничества с президентом Эрдоганом над прекращением бессмысленной, но кровопролитной войны между Россией и Украиной - немедленно!" - добавил Трамп.
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- Пое-езд!!!! Сто-ой! Раз- два!!!
Час, Великого та Міцного респа, Рональда Рейгана, що зробив капець для '15 республік свабодних, яких колонізувала московія», пройшов і тепер, банкрут Трамп, підтанцьовувує з командою, перед нікчемою прутіним********, за міфічні його обіцянки трампу по телефону!??!!
Обіцянки - цяцянки, а дурнику, - РАДІСТЬ (сделка)??!
Слава Україні!!
До чего опустился мир, кто управляет странами.....
Імбецил дементний.
українці чудово знають за що вони воюють. хоч багато і не хоче, але всередині знає за що йде бій.
дебіл, ***…
- вчора дрони і балістика, позавчора, позапозавчора. Тупо щодня і щоночі ******** мирні міста.
- росіяни ще й мають нахабство готувати нову атаку
А цей йолоп (рижий чубчик трамп) досі боїться визнати, що росія не збирається закінчувати війну . То він ще 2-4 тижні почекає, то пердогану пожаліється...Не президент сша, а дегенерат
Та топнув ніжкою
САНІТАРИ!!!!!!!
Цікаво, як Трамп ще не рачки лазить, коли на нього весь світ йух клав? Могутній дідуган...