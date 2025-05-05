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Новости Трамп о войне в Украине рдоган провел разговор с Трампом
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"Бессмысленная и кровопролитная" война между РФ и Украиной должна прекратиться немедленно, - Трамп после разговора с Эрдоганом

Трамп заявил, что война в Украине должна прекратиться

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которого обсудили, в частности, прекращение "кровопролитной" войны РФ против Украины.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Я только что имел очень хороший и продуктивный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который касался многих вопросов, включая войну с Россией/Украиной, все, что касается Сирии, Газы и многое другое", - отметил он.

Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию в ближайшее время, а тот - встретиться в Вашингтоне, в Белом доме.

"В течение четырех лет моего пребывания на посту президента мои отношения с президентом Эрдоганом были замечательными. Мы тесно сотрудничали над многими вопросами, включая тот факт, что он помог вернуть пастора Эндрю Брансона, который был заключён в тюрьму, обратно в Соединённые Штаты -- сразу же по моей просьбе. В любом случае, я с нетерпением жду сотрудничества с президентом Эрдоганом над прекращением бессмысленной, но кровопролитной войны между Россией и Украиной - немедленно!" - добавил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я заставлю Путина пойти на уступки для завершения войны в Украине, - Трамп

Трамп заявил, что война в Украине должна прекратиться

Автор: 

Эрдоган Реджеп Тайип (894) Трамп Дональд (5377) война в Украине (4109)


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Топ комментарии
+11
З якого боку ця війна безглузда? Що воно меле? З боку Україна це героїчна війна за Батьківщину. З боку путлера - це геноцидна, загарбницька війна. Де тут безглуздя? Безглузда тільки поведінка рудого блазня, який здав всі карти путлеру, ще до початку перемовин, а також його вперте небажання побачити логіку цієї війни, побачити в Україні союзника, а не сакральну жертву.
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05.05.2025 18:42
+9
Це війна за незалежність та право існування України, як окремої держави. Вона не може бути безглуздою, так само, як і війна Сполучених Штатів з Британією у 18-му столітті.
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05.05.2025 18:42
+8
- Товарищ прапорщик! Остановите поезд!
- Пое-езд!!!! Сто-ой! Раз- два!!!
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05.05.2025 18:39
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Молодець турок.Хоче Крим.
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05.05.2025 18:33 Ответить
Краще нехай Крим буде турецьким ніж кацапським.
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05.05.2025 18:38 Ответить
Так.Украіна навіть готова користуватися Кримом разом з турками.
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05.05.2025 18:40 Ответить
Це чудово! Іншого й бути не могло!
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05.05.2025 18:34 Ответить
"Загарбницька кровопролитна війна РФ проти України має припинитися негайно", так треба казати руда тупа стара макака.
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05.05.2025 18:37 Ответить
То кажи це путлєру - Ердогану пох
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05.05.2025 18:37 Ответить
Для МАГАтрампонії "ГЛУЗДА" війна буде з Данією за Гренландію , ну якщо не будуть лікувати того, хто це збирається зробити
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05.05.2025 18:54 Ответить
і ніжками потупав
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05.05.2025 18:38 Ответить
- Товарищ прапорщик! Остановите поезд!
- Пое-езд!!!! Сто-ой! Раз- два!!!
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05.05.2025 18:39 Ответить
Це війна за незалежність та право існування України, як окремої держави. Вона не може бути безглуздою, так само, як і війна Сполучених Штатів з Британією у 18-му столітті.
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05.05.2025 18:42 Ответить
З якого боку ця війна безглузда? Що воно меле? З боку Україна це героїчна війна за Батьківщину. З боку путлера - це геноцидна, загарбницька війна. Де тут безглуздя? Безглузда тільки поведінка рудого блазня, який здав всі карти путлеру, ще до початку перемовин, а також його вперте небажання побачити логіку цієї війни, побачити в Україні союзника, а не сакральну жертву.
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05.05.2025 18:42 Ответить
Він ідіот. Він таких найважливіших деталей не знав, не знає, і не знатиме. І найголовніше -- не хоче знати. Бо ідіот.
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05.05.2025 18:58 Ответить
Безглуздий сам Трамп. Україна виборює право на існування. Ніяких санкцій від Трампа не буде, тому що він має хазяїна в кремлі
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05.05.2025 19:34 Ответить
Україна не починала, криваво московської навали!! У старого Трампа, геть нікчемні помагаї в оточенні, готують його балачки, відповідно до свого НЕУЦТВА!! А увесь Світ, за ними спостерігає!!
Час, Великого та Міцного респа, Рональда Рейгана, що зробив капець для '15 республік свабодних, яких колонізувала московія», пройшов і тепер, банкрут Трамп, підтанцьовувує з командою, перед нікчемою прутіним********, за міфічні його обіцянки трампу по телефону!??!!
Обіцянки - цяцянки, а дурнику, - РАДІСТЬ (сделка)??!
Слава Україні!!
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05.05.2025 18:42 Ответить
Хутін може припинити будь якої миті, але не планує
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05.05.2025 18:43 Ответить
Два старых пердуна-болтуна продуктивно перелили из пустого в порожнее , но оба довольны.

До чего опустился мир, кто управляет странами.....
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05.05.2025 18:44 Ответить
Уточни в Ердогана чій Крим. І який там коріниий народ. Який доречі дискримінується, як і всі малі народи на расєє
Імбецил дементний.
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05.05.2025 18:44 Ответить
Розказав би як саме!
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05.05.2025 18:45 Ответить
За рахунок українських територій, щоб було "справедливо"!
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05.05.2025 19:03 Ответить
безглузда вона тільки для москалів та їх викормишів.
українці чудово знають за що вони воюють. хоч багато і не хоче, але всередині знає за що йде бій.
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05.05.2025 18:48 Ответить
"Поєзд, стой! Раз, два!"
дебіл, ***…
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05.05.2025 18:53 Ответить
- прямо зараз російські тушки споряджаються ракетами. ракетоносії в Чорному морі також готові
- вчора дрони і балістика, позавчора, позапозавчора. Тупо щодня і щоночі ******** мирні міста.
- росіяни ще й мають нахабство готувати нову атаку

А цей йолоп (рижий чубчик трамп) досі боїться визнати, що росія не збирається закінчувати війну . То він ще 2-4 тижні почекає, то пердогану пожаліється...Не президент сша, а дегенерат
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05.05.2025 18:54 Ответить
Безглузда та кровопролитна" війна між РФ й Україною має припинитися негайно, - Трамп після розмови з Ердоганом Джерело: https://censor.net/ua/n3550554

Та топнув ніжкою
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05.05.2025 19:05 Ответить
з нетерпінням чекає дій від Ердогана. А сам не можеш?
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05.05.2025 19:18 Ответить
Додік, ми всі вже знаємо шо як шоб ти був в 2014 році герцого Анжуйським Луїсом Альфонсо та корольом Сардінії Хайме ІІ, а в 2022 році ти був би Фрідрихом Великим та Сашком Македонським з Бісмарком та Карлом XII одночасно то ти б цю війну не допустив.
САНІТАРИ!!!!!!!
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05.05.2025 19:30 Ответить
Замало знаків оклику в меседжі. ***** не почує...
Цікаво, як Трамп ще не рачки лазить, коли на нього весь світ йух клав? Могутній дідуган...
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05.05.2025 19:37 Ответить
 
 