Трамп попросил Эрдогана стать посредником в мирных переговорах между Украиной и РФ, - Hürriyet
Президент США Дональд Трамп просил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной.
Об этом пишет турецкое издание Hürriyet, передает Цензор.НЕТ.
Во время телефонного разговора 5 мая 2025 года, по данным СМИ, Трамп подчеркнул важность участия Турции в мирном процессе.
Президент Эрдоган также положительно относится к предложению о посредничестве, сообщил источник.
"Эрдоган является лидером, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским", - добавил собеседник.
Топ комментарии
+4 Jul Strum
показать весь комментарий08.05.2025 14:17
+3 Василь Васько #582549
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+2 Rino Rino
показать весь комментарий08.05.2025 14:30
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Хотів щоб орки контролювали кораблі які йдуть в Україну та з України.
Поэтому говорить он может что угодно, а оценивать нужно действия, при чем такие действия, которые не обусловлены наличием договоров или обязательств, а выполняемые инициативно и добровольно.
Вот например ограничение судоходства через Босфор - конвенция Монтре. Т.е. это не заслуга Турции, и рисков для нее здесь нет.
А реальное действие - это помощь в обходе санкций. Которое Турция могла не делать, если бы ее действительно интересовало соблюдение международного права.
К чему я это все веду.
Как только РФ предложит Турции больше чем предложит Украина (а к сожалению предложить им есть что, начиная с рынка сбыта) - Турция не раздумывая встанет на сторону РФии, поэтому ставить все на Эрдогана я бы не стал.