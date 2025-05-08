Трамп попросил Эрдогана стать посредником в мирных переговорах между Украиной и РФ, - Hürriyet

Президент США Дональд Трамп просил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной.

Об этом пишет турецкое издание Hürriyet, передает Цензор.НЕТ.

Во время телефонного разговора 5 мая 2025 года, по данным СМИ, Трамп подчеркнул важность участия Турции в мирном процессе.

Президент Эрдоган также положительно относится к предложению о посредничестве, сообщил источник.

"Эрдоган является лидером, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским", - добавил собеседник.

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