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Трамп попросил Эрдогана стать посредником в мирных переговорах между Украиной и РФ, - Hürriyet

Трамп попросил Эрдогана стать посредником в мирных переговорах

Президент США Дональд Трамп просил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной.

Об этом пишет турецкое издание Hürriyet, передает Цензор.НЕТ.

Во время телефонного разговора 5 мая 2025 года, по данным СМИ, Трамп подчеркнул важность участия Турции в мирном процессе.

Президент Эрдоган также положительно относится к предложению о посредничестве, сообщил источник.

"Эрдоган является лидером, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским", - добавил собеседник.

Читайте: "Бессмысленная и кровопролитная" война между РФ и Украиной должна прекратиться немедленно, - Трамп после разговора с Эрдоганом

Автор: 

Турция (3379) Эрдоган Реджеп Тайип (895) Трамп Дональд (5395)


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Топ комментарии
+4
Трамп пойняв, що звіздєть не помагає. Трамп не спроможний до реальниї конструктивних дій, він вміє тільки хвалитись та брехати.
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08.05.2025 14:17
+3
хто кого поцілував у дупу??
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08.05.2025 14:14
+2
тут потрібно це сприймати як наслідок того, що Вітьок провалив роботу із ху йлом. і щоб зменшити ці приниження Америки від тих порожніх поздок Вітька до ху йла, а по факту ці поїздки виглядали як поїздки на поклон до ху йла, то тут Чуб вирішив Вітька свого на Ердогана замінити. Ердоган точно не буде перед ху йлом плазувати, Ердоган це довів ху йлу, коли викинули із Сирії Асада. Ердоган не раз говорив ху йлу, щоб той тимчасово передав Крим під протекторат Тереччини, поки не завершиться війна. мотивував це Ердоган тим, що ху йло неспроможне захистити Крим від українських ударів, що флот цапський змушений тікати з Криму разом з авіацією. Ердоган завжди говорив, що виступає за вирішення війни в Україні на умовах Міжнародного права і у відповідності до Статуту ООН про непорушність кордонів і територіальну цілісність. Тому заміна Вітькофа на Ердогана для України тут точно не гірший варіант.
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08.05.2025 14:30
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хто кого поцілував у дупу??
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08.05.2025 14:14 Ответить
Трамп пойняв, що звіздєть не помагає. Трамп не спроможний до реальниї конструктивних дій, він вміє тільки хвалитись та брехати.
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08.05.2025 14:17 Ответить
Злив зараховано.
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08.05.2025 14:17 Ответить
Ердоган таке ж хитросраке фуйло. Вже домовлявся про морське перемир'я.
Хотів щоб орки контролювали кораблі які йдуть в Україну та з України.
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08.05.2025 14:21 Ответить
Зрозумів. Одного його в посередниках не вистачає. Не справляється. 24 години минуло. Залучає Ердогана в поміч.
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08.05.2025 14:22 Ответить
тут потрібно це сприймати як наслідок того, що Вітьок провалив роботу із ху йлом. і щоб зменшити ці приниження Америки від тих порожніх поздок Вітька до ху йла, а по факту ці поїздки виглядали як поїздки на поклон до ху йла, то тут Чуб вирішив Вітька свого на Ердогана замінити. Ердоган точно не буде перед ху йлом плазувати, Ердоган це довів ху йлу, коли викинули із Сирії Асада. Ердоган не раз говорив ху йлу, щоб той тимчасово передав Крим під протекторат Тереччини, поки не завершиться війна. мотивував це Ердоган тим, що ху йло неспроможне захистити Крим від українських ударів, що флот цапський змушений тікати з Криму разом з авіацією. Ердоган завжди говорив, що виступає за вирішення війни в Україні на умовах Міжнародного права і у відповідності до Статуту ООН про непорушність кордонів і територіальну цілісність. Тому заміна Вітькофа на Ердогана для України тут точно не гірший варіант.
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08.05.2025 14:30 Ответить
Вам нужно понять одну простую вещь: Трамп - действует в интересах США. Путин - в интересах РФ. Эрдоган - в интересах Турции. И только Зеленский ...

Поэтому говорить он может что угодно, а оценивать нужно действия, при чем такие действия, которые не обусловлены наличием договоров или обязательств, а выполняемые инициативно и добровольно.

Вот например ограничение судоходства через Босфор - конвенция Монтре. Т.е. это не заслуга Турции, и рисков для нее здесь нет.

А реальное действие - это помощь в обходе санкций. Которое Турция могла не делать, если бы ее действительно интересовало соблюдение международного права.

К чему я это все веду.
Как только РФ предложит Турции больше чем предложит Украина (а к сожалению предложить им есть что, начиная с рынка сбыта) - Турция не раздумывая встанет на сторону РФии, поэтому ставить все на Эрдогана я бы не стал.
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08.05.2025 15:23 Ответить
24 години ще не минуло, тут другий вимір часу, це як Київ за 3 дня
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08.05.2025 14:31 Ответить
Не розумію навіщо це ху...лу, чому він так розпорядився
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08.05.2025 14:30 Ответить
шо за посередництво хоче ердоган?
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08.05.2025 14:31 Ответить
Самий вЯлікій переговорник в історії сша звернувся до Ердогана!
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08.05.2025 14:39 Ответить
це ж вже було, при байдені, але це ніколи б не сталось при трампі...
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08.05.2025 14:43 Ответить
переговірники з росією повинні мати на плечі Стінгер, оце буде переконливий аргумент для *****. Всі інші аргументи - маячня.
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08.05.2025 14:45 Ответить
Якщо Ердоган не допоможе - наступним буде Кім ...?
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08.05.2025 14:55 Ответить
Тампон вже зрозумів що ним пол в туалеті витирають і просить допомоги хоть в кого небудь
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08.05.2025 15:30 Ответить
 
 