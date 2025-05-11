Турция готова принять мирные переговоры между Украиной и РФ, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на администрацию президента Турции.

Как отмечается, стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы, среди которых - война РФ против Украины.

Так, президент Эрдоган заявил, что на пути к прекращению войны между Украиной и Россией достигнут "исторический поворотный момент" и этой возможностью следует воспользоваться.

Также читайте: Трамп попросил Эрдогана стать посредником в мирных переговорах между Украиной и РФ, - Hürriyet

"Турция готова сделать все возможное, включая проведение переговоров, для обеспечения прекращения огня и длительного мира", - говорится в сообщении.

Также Эрдоган заявил о важности сотрудничества с Францией в процессе восстановления Украины и начала мирных переговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом итогов переговоров 2022 г. и ситуации "на земле", - помощник Путина Ушаков

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.