Турция готова принять мирные переговоры между Украиной и РФ, - Эрдоган

Эрдоган о мирных переговорах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на администрацию президента Турции.

Как отмечается, стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы, среди которых - война РФ против Украины.

Так, президент Эрдоган заявил, что на пути к прекращению войны между Украиной и Россией достигнут "исторический поворотный момент" и этой возможностью следует воспользоваться.

Также читайте: Трамп попросил Эрдогана стать посредником в мирных переговорах между Украиной и РФ, - Hürriyet

"Турция готова сделать все возможное, включая проведение переговоров, для обеспечения прекращения огня и длительного мира", - говорится в сообщении.

Также Эрдоган заявил о важности сотрудничества с Францией в процессе восстановления Украины и начала мирных переговоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом итогов переговоров 2022 г. и ситуации "на земле", - помощник Путина Ушаков

Эрдоган о готовности Турции принять мирные переговоры

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.

+4
Цей жук на все готовий. Видоїть і парашу і Захід, і нас не забуде облапошити.
показать весь комментарий
11.05.2025 14:13 Ответить
+3
Аброхамія, уже відшукав, своїх подєльніків, зокрема резнікова, по Стамбулу у 2022 році?? Єрмак у стопорі… Це ж йому, не про пивні ларьки, теревенити із замами, помічниками, консультантами, радниками з райдержАдміністраці?!
показать весь комментарий
11.05.2025 14:17 Ответить
+2
лебеді вже на кроватях покрутили,трояндами посипали
показать весь комментарий
11.05.2025 14:13 Ответить
Цей жук на все готовий. Видоїть і парашу і Захід, і нас не забуде облапошити.
показать весь комментарий
11.05.2025 14:13 Ответить
Світова кон'юнктура проти нас. Всім пох₴й на Україну за великим рахунком. Їм аби за наш рахунок торгувати з кацапнею і насрати на геноцид українців. Треба примусити світ рахуватися з думкою України. Настав час натяків про ЯЗ. Чи мінування АЕС. Скільки можна платити життям українців за розваги покидьків з ******* в Монако? Кожен в цьому світі повинен відчути що таке війна України з кацапською ордою.
показать весь комментарий
11.05.2025 14:40 Ответить
Ще треба взяти на озброєння тактику пуйла, він завжди шантажував західні країни біженцями, тобто треба відкрити кордони України, нехай люди рятуються від геноциду який робить пуйло в Україні
показать весь комментарий
11.05.2025 14:44 Ответить
Біжи-не біжи....від ядерних опадів не сховаєшся.
показать весь комментарий
11.05.2025 14:55 Ответить
Суть не в тому, сховаєшся чи ні. Захід лякає неконтрольований наплив біженців з територій бойових дій, і тоді вони починають якось рішуче реагувати швидше роздупляються.
показать весь комментарий
11.05.2025 15:27 Ответить
Згоден. Мене дуже дивує чому Зінка та Йермак до цього часу навіть 1 слова картавого не бовкнули про це. Непогано б відкрити крим.справу щодо обставин Будапешта,арештувати Кучму,Пінчука,може ще когось,допитувати їх тощо... Але всесвітній Лідор Зінка або тупий або йому пофіг на це....
показать весь комментарий
11.05.2025 17:10 Ответить
лебеді вже на кроватях покрутили,трояндами посипали
показать весь комментарий
11.05.2025 14:13 Ответить
Аброхамія, уже відшукав, своїх подєльніків, зокрема резнікова, по Стамбулу у 2022 році?? Єрмак у стопорі… Це ж йому, не про пивні ларьки, теревенити із замами, помічниками, консультантами, радниками з райдержАдміністраці?!
показать весь комментарий
11.05.2025 14:17 Ответить
Починаючий диктатор пепсіканець Трамп не проти передати естафету постійному діячу і виконавцю Ердогану
показать весь комментарий
11.05.2025 14:19 Ответить
Пєрдоган щє та шлюха
показать весь комментарий
11.05.2025 14:24 Ответить
Йди в сраку.
показать весь комментарий
11.05.2025 14:34 Ответить
зустріч вужа і жаби , або крокодила і зебри про що говорити і який результат?
показать весь комментарий
11.05.2025 14:43 Ответить
А банковать будет Абрамович?
показать весь комментарий
11.05.2025 15:36 Ответить
Треба Ірьмака, Подляка і Люсю Абдристовича знову на лижі ставити...
показать весь комментарий
11.05.2025 15:36 Ответить
Да ні, Едік. Щось переговори в Стамбулі не туди куди треба Україні ведуть. До того ж ФСБ в Турції веде себе як вдома судячи з частих випадків де Турція видає Сосії всіх кого ФСБ зловлять
показать весь комментарий
11.05.2025 15:52 Ответить
хто на лікьороводний? - я
показать весь комментарий
11.05.2025 16:13 Ответить
для переговорів Зінка знов пошле перевірену команду: Агрохімія,Рєзніков -Золоте Яйце, Верещук,Шуфріч?
показать весь комментарий
11.05.2025 17:11 Ответить
 
 