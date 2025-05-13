РУС
Трамп отправит Келлога и Уиткоффа в Стамбул на переговоры между Украиной и РФ, - Reuters

Келлог и Виткофф отправятся в Стамбул на переговоры

Специальные посланники Дональда Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф на этой неделе отправятся в Стамбул для участия в возможных переговорах между Украиной и Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет репортер Reuters.

По его словам, пока формат непонятен.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Топ комментарии
+16
КОРОЧЕ ЯСНО
Пуйло і Трамп обратно розводять Україну і Европу - пішли НА Х... Московські 2 старпери один рудий другий довбограй
13.05.2025 15:22 Ответить
13.05.2025 15:22 Ответить
+16
Кацапія добилась свого. Буде імітація безкінечних перемовин, і ніякого припинення вогню.
13.05.2025 15:25 Ответить
13.05.2025 15:25 Ответить
+14
Що за сраний водевіль розігрується?
13.05.2025 15:22 Ответить
13.05.2025 15:22 Ответить
то стьопа вітьков буде замість *****, який сциться вилізти з морозильника?
13.05.2025 15:20 Ответить
13.05.2025 15:20 Ответить
От рижий шланг. Між крапельками пройде і вивернеться.
13.05.2025 15:28 Ответить
13.05.2025 15:28 Ответить
***** тупо послав рудого донні у піший еротичний тур
зараз почнуть козу водити...
13.05.2025 15:31 Ответить
13.05.2025 15:31 Ответить
Що за сраний водевіль розігрується?
13.05.2025 15:22 Ответить
13.05.2025 15:22 Ответить
Розділ та здача України - росії, задоволення агресора та зіштовхування Європи (найперше) у велику війну.
13.05.2025 19:43 Ответить
13.05.2025 19:43 Ответить
КОРОЧЕ ЯСНО
Пуйло і Трамп обратно розводять Україну і Европу - пішли НА Х... Московські 2 старпери один рудий другий довбограй
13.05.2025 15:22 Ответить
13.05.2025 15:22 Ответить
Ну один на стороні московії , а інший типу нейтральний ? чи обидва за московитів .. Про те що хтось з них був на стороні України , зовсім не віриться .
13.05.2025 15:22 Ответить
13.05.2025 15:22 Ответить
На стороні українців там немає нікого.
13.05.2025 19:44 Ответить
13.05.2025 19:44 Ответить
Ну тоді нам потрібно відправити в Стамбул Арахамію і Безуглу,тому що з такими переговірниками всерівно нічого не домовлятся
13.05.2025 15:23 Ответить
13.05.2025 15:23 Ответить
Кацапія добилась свого. Буде імітація безкінечних перемовин, і ніякого припинення вогню.
13.05.2025 15:25 Ответить
13.05.2025 15:25 Ответить
І це ще не найгірший для нас варіант.
Найгірший - це витиснути згоду на всі хотєлкі ***** і тільки потім припинити вогонь (в односторонньому порядку, тобто з боку України).
13.05.2025 15:26 Ответить
13.05.2025 15:26 Ответить
куйло сказав "краснову" кого відправити до турка...
13.05.2025 15:32 Ответить
13.05.2025 15:32 Ответить
Трамп крутится как уж, лишь бы не вводить санкции против кремлевских террористов....
13.05.2025 15:36 Ответить
13.05.2025 15:36 Ответить
Кацапня кожного дня, КАБ-ами і ракетами безперервно рівняє Купянск, Суми і т.д. з землею, а рижий дегенерат краснов фактично заблокував санкції проти них! Сподіваюсь, що в недалекому майбутньому, цей дебіл разом з ху'лом кремлівським та їх поплічниками займе своє заслужене місце в тюремній камері, за решіткою.
13.05.2025 15:42 Ответить
13.05.2025 15:42 Ответить
тампон відправить цих йолопив, щоб підримували команду ху"ла
13.05.2025 15:44 Ответить
13.05.2025 15:44 Ответить
Для чого два дурні їдуть? Щоб ми не могли НЕ сісти за стіл з кацапами. Бо так хочеться знов нагнути Україну… По мордам їх би відшмагати…
13.05.2025 15:48 Ответить
13.05.2025 15:48 Ответить
Опять цей не потріб посилає
13.05.2025 15:55 Ответить
13.05.2025 15:55 Ответить
непотріб
14.05.2025 05:45 Ответить
14.05.2025 05:45 Ответить
Віткофф???))) Це просто анекдот
13.05.2025 16:00 Ответить
13.05.2025 16:00 Ответить
а вместо Хйла кто поедет?
13.05.2025 16:08 Ответить
13.05.2025 16:08 Ответить
Була новина шо Захарова.
13.05.2025 16:55 Ответить
13.05.2025 16:55 Ответить
Віткофф за нього.
13.05.2025 19:46 Ответить
13.05.2025 19:46 Ответить
Від Трампона до Стамбулу прямують два кота - Роз'їбaй і Х¥їта.
13.05.2025 16:26 Ответить
13.05.2025 16:26 Ответить
Спєшитє відєть!
Під куполом цирку акробатка Маша-стакан, клоуни Біба і Боба Вітьков і Келог. Музичний супровід від Зєлі з піаніно.
13.05.2025 16:53 Ответить
13.05.2025 16:53 Ответить
Краще б він відправив туди пару груп захоплення . для відправки свого дружбана ( виродка---людожера ) у відновлену в*язницю--цитадель АЛЬКАТРАС!!! Правила добрпорядності . по відношенню .до таких потвор НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ!!! Вдячний Світ --видихне з полегшенням...Судити тварюку. ..а НЕ бавитися з ним у дипломатію!!!
13.05.2025 17:09 Ответить
13.05.2025 17:09 Ответить
это тот дебил фитькофф который х у й лa ждaл несколько чaсов?
о, дa! этот нaдоговaривaется
13.05.2025 18:55 Ответить
13.05.2025 18:55 Ответить
пусть зеленский вместо себя пошлет порошенко или нa крaйний случaй aгрохимию с смешным причухaном
13.05.2025 18:56 Ответить
13.05.2025 18:56 Ответить
Краще Льошика Гочаренка-Кактусєва. Я пам*ятаю, як вінпродуктивно бєсєдовал колись на сесії ПАРЄ з **********.
13.05.2025 20:22 Ответить
13.05.2025 20:22 Ответить
Гончаренко кращий дипломат ніж все зекодло разом із зепотужнимбрехномвсесвіту!
13.05.2025 20:38 Ответить
13.05.2025 20:38 Ответить
тaк цель же зaмириться с русней, a не нa х у й послaть
13.05.2025 20:54 Ответить
13.05.2025 20:54 Ответить
Якщо не приїде *****, туди треба направити до Лаврова якогось дядю Васю сантехніка, і сказати, щоб письмово вивалювали свої пропозиції, він передасть комусь в нас.
13.05.2025 20:14 Ответить
13.05.2025 20:14 Ответить
можно ермaкa, он кaк рaз предводитель ершиков и туaлетной бумaги по своей должностной инструкции в ОП
13.05.2025 20:56 Ответить
13.05.2025 20:56 Ответить
А сам засрав бути присутнім! Лакеїв присилає. Тьху!
13.05.2025 20:16 Ответить
13.05.2025 20:16 Ответить
Українською, все-таки, "до Стамбула". А що там не передбачається Пуйла (саме в такій формі звучить імено для цього кремлівського ліліпута, яким нагородили його найкращі у світі українські вболівальники футболу !!!), то це зрозуміло, адже він, як і його духовний "атєц", кровожерливий сралін, понад усе труситься над власною шкурою... Аж так, що боїться прибути в омріяну столицю всіх московських царів-псарів Костянтинополь (який для України нині - чергова пастка).
13.05.2025 23:34 Ответить
13.05.2025 23:34 Ответить
Умови путіна - кордони ната 1997 р.!!!!!!!!!!
Україна спроможна забезпечити ка*апії кордони ната?!
Українці тримали оборону кордонів ната три з половиною років ціною життя українського народу.
ната це обійшлося в кілька десятків мільярдів. Трамп за оборону кордонів ната з Європи хоче трильйон щорічно!!!!!!!!!!!
Якщо мова йде про кордони ната, то воювати повинні ната, на території ната!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Що взагалі у тому Стамбулі Україні робити???????!
Нас продинамили наші доблесні "гаранти" - наглосакси!!!!!!!!!
Продинамлять і німці з ЄС!!!!!!!!!!!
Східна Європа НЕ буде воювати з ка*апією у разі нападу на них, а західна Європа не буде їх захищати!!!!!!!!!!!!!
Українці полягли - класно для ЄС - за копійки ослабили ка*апію! Трильйони доларів зекономили - не треба трампу платити!!!!!!!
трамп теж розкатав губу - північний потік-2, сахалінську нафту, рідкоземельні мінерали, тиск на Іран. За це трамп повинен забезпечити капітуляцію України!!!!
Відновлення України БУДЕ за власний кошт, тільки половину ресурсів потрібно буде віддати MAGA!
ЧОМУ НІХТО не розповідає, наскільки шкідливим є видобуток рідкоземельних мінералів????!

ОТЖЕ, мої пропозиції:
Кордони 2025 р. Ка*апи не можуть далі просунутися, ми не здатні їх вибити. Окрім, того по факту здали тільки ті території, що кишіли-кишать колаборантами - Україні вони тільки шкідливі!!!!!!!!!!!!!
Міжнародні активи ка*апії переходять Україні - по-перше, це активи радянського союзу, там частка України - 1/16 частина, від якої Україна не відмовилася; по-друге, це кошти на відбудову України; по-третє, Україні виплачуються відсотки, тому що 300 мільярдів якщо відразу дадуть, їх відразу і розкрадуть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Дефіцит бюджету 45 мільярдів - це не багато!!!!!!!!!!
ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!
Інші питання - кордони ната, Бла-Бла-Бла, наглосакси йдуть н***й!!!!!!!!!!!!!

путін хотів 4 області України - отримав їх ШМАТКИ
Ціна колаборації
14.05.2025 09:01 Ответить
14.05.2025 09:01 Ответить
"Трампушка"- так зневажливо називають московські ЗМІ керівника сша ще з часів 1-ї каденції, посилає до Стамбула Віткоффа... відстоювати московські інтереси ???!!! Хто ж тоді такий Трамп?
14.05.2025 09:20 Ответить
14.05.2025 09:20 Ответить
 
 