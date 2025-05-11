РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10316 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Зеленский согласился на встречу с Путиным
17 956 199

Мы ждем прекращения огня с завтрашнего дня и Путина в Турции в четверг, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет кремлевского диктатора Владимира Путина в четверг в Турции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм главы государства.

"Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня - полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Россия начала эту войну и не хочет ее заканчивать, - Ринкевичс о реакции Путина на предложение о прекращении огня

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже прехидент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Читайте также: Путин отверг предложение перемирия с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле: "Без всяких предварительных условий"

Автор: 

Зеленский Владимир (21582) путин владимир (31964) Турция (3529) переговоры с Россией (1280)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
А як же указ про заборону перемовин з Пу
показать весь комментарий
11.05.2025 20:08 Ответить
+17
Жалюгідне видовище! Сотні тисяч життів і такий результат
показать весь комментарий
11.05.2025 20:20 Ответить
+15
Супер відповідь!Круто!
показать весь комментарий
11.05.2025 20:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
наоборіт це Ермак
показать весь комментарий
11.05.2025 20:47 Ответить
Давно пора так было сделать Зеля! Встретиться и поговорить как мужики, а не прятаться за разных посредников и ,,міжнародних партнерів,,.....
показать весь комментарий
11.05.2025 20:49 Ответить
Как он встретится? Законом запрещены любые переговоры, сразу на нары за госизмену.
показать весь комментарий
11.05.2025 20:54 Ответить
У членограя от колумбийской дряни уже мозг усох, не помнит что подписывал и какие законы принимались.
показать весь комментарий
11.05.2025 20:58 Ответить
Вже зустрічалися і говорили " как мужики" - маємо "мир в очах ВВХ"
показать весь комментарий
11.05.2025 21:02 Ответить
"Как мужики"??? Это кто путин мужик??? Мужик это прежде всего человек, который не может быть таким кровавым маньяком и мразью.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:42 Ответить
А як же суперсанкції від Європи та США на випадок відмови ху'ла від 30 денного перемир'я?
Схоже, що вже все? Передумали чи злякались?
Дуже суворий ультиматум кремлівському чмурлу і ...
Ну від агента Краснова і так нічого іншого не варто чекати, ну а Європа?
показать весь комментарий
11.05.2025 20:53 Ответить
так Трамп одним твітом зруйнував всю тижневу роботу, чи ви пропустили
тепер реба працювати з отим що залишилось
показать весь комментарий
11.05.2025 20:55 Ответить
Я знаю про твіт, але на твіти дегенератів стараюсь не звертати увагу. Однак Британія, Німеччина і Франція наче трохи відрізняються від кремлівського агента впливу.
показать весь комментарий
11.05.2025 21:00 Ответить
Пуйло ссить на Трампа, Стармера, Макрона, Мерц зі Спаської вежі Кремля, а вони волають: "Божа роса". Ну що від таких можна чекати?
показать весь комментарий
15.05.2025 00:59 Ответить
я прийшов , тебе нема
показать весь комментарий
11.05.2025 20:54 Ответить
Ну, скажіть, не дурень?
показать весь комментарий
12.05.2025 13:13 Ответить
Головне щоб не було як з перемир'ям на дев'яте травня де ***** насрало на наші вимоги, а ми як терпіли виконували забаганки ***** показавши в черговий раз що нами можна витирати підлогу в туалеті
показать весь комментарий
11.05.2025 20:55 Ответить
клади дороги далі, паскудно-чекалово - ледь від першої асфальтової хвилі твоєї відмахалися - зараз підриваємо...
показать весь комментарий
11.05.2025 20:57 Ответить
Все, що буде підписано з ВВХ подадуть українцям, як найвеличнішу перемогу в історії України, хоча українці прозріють від умов, але телемарафон буде правильні тези крутити 24\7.
показать весь комментарий
11.05.2025 20:58 Ответить
Вова, бери з собою перекладача
показать весь комментарий
11.05.2025 21:01 Ответить
а сам останься вдома...
показать весь комментарий
11.05.2025 21:03 Ответить
Молодці!! Дуже правильне і мудре спільне рішення президентів, які були в Києві...! Як зараз будуть викручуватись путін і вороги України із оточення Трампа...?
показать весь комментарий
12.05.2025 10:55 Ответить
Це точно, з перекладачами і референтами, щоб були свідки , а то почне шептатися з Пуйлом віч-на віч, як з Тампом в соборі Св'ятого Петра. До речі , він його оскваернив, бо іудеям заборонено вхід в християнські храми.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:04 Ответить
буратінка не тільки не візьме з собою перекладача, він ше й ручкатися з пуйлом буде.
показать весь комментарий
12.05.2025 17:02 Ответить
и он готов пожимать руку которая по локоть в крови Украинцев кремлёвскому маньяку?! он что,вообще там *****?!
показать весь комментарий
11.05.2025 21:02 Ответить
Він скурвився і окацапився. До того ж так само ненавидить українців на пару зі своїм господарем путлєром
показать весь комментарий
12.05.2025 00:21 Ответить
зелений про путіна------------ «У цього типа немає бачення, у нього є очі, але у нього немає бачення.» Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати.''-----з інтерв'ю ---''Мої дві години з Володимиром Зеленським''

5 квітня 2019, Бернар-Анрі Леві ------------------

Французький філософ, письменник, публіцист, громадський діяч
показать весь комментарий
12.05.2025 08:16 Ответить
Просто в очі подивиться. Знову, вдруге. На шашлики!
показать весь комментарий
12.05.2025 11:03 Ответить
Он давно хотел пожать эту руку, хотя прекрасно знал и видел, что она уже с 2014г. в крови, но думал, что он такой "обаяшка", что перед ним не возможно устоять. А затем в Стамбуле вместе со своими ермаками и прочими лизунами "корыт", чуть не сдали Украину.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:56 Ответить
во первых ***** не приедет с ним на встречу.100 процентов и без вариантов.а во вторых сказать что он меня удивил это ничего не сказать!мудак ты зеля!
показать весь комментарий
11.05.2025 21:05 Ответить
Написав в тєлєграммє🤣 це ж сцянина для обдовбаного електорату, яка немає ніякого звязку з реальністю
показать весь комментарий
11.05.2025 21:05 Ответить
Я би також посцяв на голову електорату зеленського. Ті істоти створені для того.
показать весь комментарий
12.05.2025 11:37 Ответить
Собі посси на голову, заслужив сповна, бо саме ти не пояснив простому народу, що таке Зєля Янелох. Скільки людей конкретно ти загітував не голосувати за це лайно.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:07 Ответить
трьох
показать весь комментарий
12.05.2025 13:09 Ответить
Вселенський Ждун. Все від когось щось чекає. І пише відосики про те, що він ЧЕКАЄ!.
показать весь комментарий
11.05.2025 21:06 Ответить
Дуже розумно, бо ***** зассить. А ми зробимо великі очі, як так?
показать весь комментарий
11.05.2025 21:12 Ответить
всё ждала и верила думала рожу а пошла проверила с триппером хожу!зеля поц!
показать весь комментарий
11.05.2025 21:12 Ответить
вовіну англійську без плача і сліз не можна чюти,
мабуть в них там в опі якась своя англійська...
показать весь комментарий
11.05.2025 21:13 Ответить
Так вони ж її вивчали по шкільним підручникам, де мертва англійська.
показать весь комментарий
12.05.2025 17:16 Ответить
Боневтик їде на уклін Ординському Вбивці і - з "легким поштовхом" від трампу здасть ВСЕ
Крим -> Росії,
Московський пAтрізад узаконений і Лавра за пійлом,
НІЯКИХ КОМПЕНСАЦІЙ,
НІЯКИХ ІНОЗЕМНИХ ВІЙСЬК захисту,
Захоплене Узаконити
200,000 викрадених українських дітей залишити рабами чи виродкамиМІ-КАЦАПАМ
на захоплених територіях геноцид до останнього українця
показать весь комментарий
11.05.2025 21:23 Ответить
Я теж за це боюсь. Бо сказав, що тільки після 30-тиденного припинення вогню перемир'я (Європа про те ж саме), і тут він погоджується на слова пуйла про перемовини без будь яких умов. І тут же зелені канали почали триндіти про те, як Зеленський переграв путлєра і взяв ініціативу в свої руки. БРЄД повний
показать весь комментарий
13.05.2025 08:36 Ответить
Зеленський молодець - знову кацапів переграв !
показать весь комментарий
11.05.2025 21:26 Ответить
А коли він вже перегравав?
показать весь комментарий
11.05.2025 21:44 Ответить
та то зебіл, змагається за звання еталонний або взірцевий в опі.
показать весь комментарий
12.05.2025 09:17 Ответить
В Омані і Стамбулі
показать весь комментарий
13.05.2025 08:37 Ответить
Проти овець,себто проти своїх колишніх перших соратників- ні одного не залишив біля себе,а агент козир понад усе.
ЗРОБИМО СВОЇХ ЩЕ РАЗ.
Регіонали говорили ГРЕХ НЕ СДЕЛАТЬ ЛОХА.
показать весь комментарий
11.05.2025 21:50 Ответить
Ага.
Перший раз переграв 24.02.2022, коли одним махом здав 20% території України.
показать весь комментарий
11.05.2025 23:48 Ответить
Ну, за ради правди - вони з менеджерами три роки плідно готувались до того одного маха. І більшість, шо йього обрала, саме на такий мах і розраховувала від ненависника всьго українського та України.
показать весь комментарий
12.05.2025 01:58 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2025 09:18 Ответить
Вимоги рф не змінилися-капітуляція України,зняття санкцій.готові? тоді вперед!
показать весь комментарий
11.05.2025 21:29 Ответить
ну капитуляции бывают разные.

бывают безоговорочные как с рейхом номер 3 или с японской империей, а бывают договора, которые выглядят как капитуляция, но в нашем случае по быдло марафону преподнесут как перемогу и сохранения государства.

в любом случае это даст возможность всем нормальным людям спокойно выехать из Украины и начать жить бедно, но спокойно в Европе и Северной Америке.
показать весь комментарий
11.05.2025 23:08 Ответить
Знаєте,що буде? після капітуляції путін захоче судити всіх військових, що воювали з рф. На окупованих територіях переше, що робили росіяни-це шукали тих, хто служив в ЗСУ.
показать весь комментарий
11.05.2025 23:18 Ответить
так на оккупированных русня уже всех переловила и поубивала.

у русни нет суверенитета на Украиной и она может что угодно хотеть - все зависит от качества зеленых переговорщиков.
показать весь комментарий
11.05.2025 23:26 Ответить
То на Донбас та Крим суверенітет України - згідно твоїх слів - не розповсюджується??
показать весь комментарий
12.05.2025 01:40 Ответить
a ты пойди розповсюдь.

удобно, сидя зa клaвиaтурой, его розповсюджувaть.
показать весь комментарий
12.05.2025 02:26 Ответить
А з-за океану й поготів...
показать весь комментарий
12.05.2025 17:23 Ответить
я с вaми честный, я не говорю буквaльно, что делaть.

хотите - отвоевуйте, не хотите - ищите пути зaмириться, остaвив Крым зa скобкaми если ржaвый рaзрешит и х у йло не нaдaвит.

все в рукaх обоморочных зеленых переговорщиков. они ведь не хотят звaть порохa и его комaнду, чтобы он помог выторговaть нормaльную кaпитуляцию.
показать весь комментарий
12.05.2025 17:28 Ответить
Можна було просто не голосувати за зелену потвору в 19 і нічого цього б не було. Багато тупих зелених істот, досі це не усвідомили. Взагалі таких за людей не вважаю. Скоріше це тифозні пацюки, або якісь малярійні комарі, щось таке, що не повинно існувати. Але точно не люди. Якщо відбувається прильот, і люди під завалами, то перше питання, за кого вони голосували? Якщо за зе, і досі його підтримують, я б таким навіть не допомагав з завалів вибиратися. Тому що, це тупі варвари, вбивці і виродки такі самі як кацапи. Хай дохнуть.
показать весь комментарий
12.05.2025 11:49 Ответить
Підтримую на усі 1000%. Сам такої думки. І мені похер, що про мене скажуть ті, які зламали долю.
показать весь комментарий
12.05.2025 17:38 Ответить
А сам що робить?
Завів антитрампівську пропаганду,агенткраснов йому не потрібен,сам розбереться?
Аби ж то...
показать весь комментарий
11.05.2025 21:43 Ответить
Хорошо ответил зеленый полудурок. Без шуток.

Очень дипломатично и по существу. Украина должна показывать ржавому и европейским партнерам за счет которых экономика Украины существует, что если есть какие-то заминки в перемирии - так это все по причине того, что х у йло - х у й ло.
показать весь комментарий
11.05.2025 23:06 Ответить
Суки!!! Ну пошліть хоч тепер профі-дипломатів!!! Є Чалий,Огризко,Зеркаль-супер і не посилайте всіляких Арахамій з Єрмаками,ну хоч раз подумайте про Україну,а не про шашлики!!!
показать весь комментарий
11.05.2025 23:13 Ответить
було б непогано, але в Омані домовилися про іншу долю для України.
показать весь комментарий
11.05.2025 23:19 Ответить
Ті не поїдуть, бо капітуляція, здача українців,майна і українських територій ворогу це стаття з довічним ув'язненням в майбутньому.
Інакше немає сенсу туди їхати до воєнного злочинця у якого руки по яйця в українській крові і тиснути їх, обніматися з масовим вбивцею. Тіпа "жму руку абнімаю" уже так просто не прокатить як раніше
показать весь комментарий
12.05.2025 00:16 Ответить
Ти ж в курсі, хто автор фейку "жму руку абнімаю" і де він тепер?
показать весь комментарий
12.05.2025 01:37 Ответить
Деркач, як російський агент, під санкціями США.
І плівки Деркаца - фейк ФСБ.

А ти довіряєш губернатору Астрахані?
показать весь комментарий
12.05.2025 02:02 Ответить
У НАБУ заявили, що "плівки Деркача" були російською спецоперацією, йому оголосили підозру у держзраді.

Станом на вересень 2024 року Деркач, який втік з України та перебуває у розшуку, був сенатором від Астраханської області РФ, а в листопаді того ж року, він увійшов до Комітету безпеки і оборони Ради Федерацій РФ.

А тепер головне питання:
Ти продовжуєш розповсюджувати ІПСО ФСБ бо дебіл чи свідомо на них працюєш?
показать весь комментарий
12.05.2025 02:07 Ответить
Набу заявили? Хто такі набу, яка їх компетенція? Це як начмед Обухівської лікарні заявила, що запуск ЗАЕС під час окупації є безпечним.
Я не заперечую що Деркач зрадник і ворожий агент, але не все озвучене має бути фейком. Це як не вірити путлєру що на Стамбульських договорняках про здачу України стоїть підпис арах.їни та іншого зеленого ла.на. Тепер ніхто вже не сумнівається що Стамбульський договорняк був підписаний, що є підставою для ст. 111 ККУ.
показать весь комментарий
13.05.2025 11:07 Ответить
У федеральному суді Брукліна в Нью-Йорку 7 грудня 2022 року було https://www.justice.gov/opa/pr/active-russian-agent-andrii-derkach-indicted-scheme-violate-sanctions-united-states офіційно оприлюднено звинувачення щодо депутата Верховної Ради України Андрія Деркача.
показать весь комментарий
12.05.2025 02:14 Ответить
Де вас дегенератів вирощують?
показать весь комментарий
12.05.2025 04:56 Ответить
Ти ж самий перший капітулянт, звалив за бугор, зачить капітулював перед путіним. Чи ти думаєш тут за тебе хтось має воювати вічно, поки ти там насолоджуєшся життям «нещасного біженця» якого європейці жаліють, бо так думають до спокутують вину перед тими українцями що залишились тут, замість того щоб прислати свої регулярні армії на допомогу перед переважаючими силами коаліції осі зла.
показать весь комментарий
12.05.2025 01:38 Ответить
Не переводь від себе стрілки зрадник.
Вічно немає потреби. Достатньо знищити нафтогазодобувну і переробну галузі як джерела доходів цих терористів і агресор сам відразу схлопнеться. Але кому це потрібно якщо у зрадників інші цілком протилежні завдання щодо знищення українців і всієї України
показать весь комментарий
12.05.2025 01:47 Ответить
В такому разі є більш потужній план. Треба злітати на Сонце привезти звідти дофіга водню і замінити цим екологічним паливом всі вуглеводні на планеті Земля. Ніхто путлєровську нафту не купуватиме шах і мат кремлівському чухну.
показать весь комментарий
14.05.2025 02:18 Ответить
Не пошлют.От нормальных профи-дипломатов они избавились. Они профи во всех отраслях жизни страны убирают. Во власть они шли, думая, что руководить страной "по приколу" - это, как на рояли играть х**м. Поэтому набрали в депутаты, правительство - диджеев, официанток, арахамий, ермаков и пр. "Народ" их поддержал - "хуже не будет", "хоть паржем" вот имеем, что имеем.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:41 Ответить
Тому й хєрово все в Україні, що при владі хламідії з "козирями", а не Огризко/Безсмертний/Дзеркаль тощо.
показать весь комментарий
12.05.2025 17:36 Ответить
Таке враження, що зеленський готовий прийняти всі умови бункерного
показать весь комментарий
11.05.2025 23:14 Ответить
Ваше враження вас не підводить.
показать весь комментарий
12.05.2025 18:25 Ответить
"Договорняк" зі здачі України - ху2лу.
показать весь комментарий
11.05.2025 23:51 Ответить
Цікаво це ж колись він розважав путіна стріптіз танцями та потужно грав на роялі, тобто завжди приніжав та робив з себе ідіота з метою розвагі начальника. А зараз уперше доведеться бути не ідіотом. Цікаво але зможе він не заглядати путіну у дупу щоб побачіти там мір? Це не теж саме що немця обсірати, путін може з це зробити з ним повторний секс як в Омані.
показать весь комментарий
12.05.2025 00:34 Ответить
Чекай на статтю з довічним на пару з шапкокрадом, курва кремлядська
показать весь комментарий
12.05.2025 01:15 Ответить
Ага проснувся від Трампа отримав наганяй. Хутін пришле тобі свою свиту щоб ти з ними про щось конкретне домовився, а сцарь тільки приїде підпише якщо буде результат. А війну він хоче продовжувати щоб тиснути на переговорний процес, бо в нього є чим тиснути. А твої соплежуї Макрон і ко які хочуть умови путіну ставити про проприпинення вогню то хай присилалають свої війська на лбз а не сколихують повітря пустозвонством.
показать весь комментарий
12.05.2025 01:27 Ответить
Вони зброю не бажають давати, а ви про війська на ЛБЗ...
показать весь комментарий
12.05.2025 17:41 Ответить
Про то й мова що не з тими зеля братається, єдиний кого ще якось бояться путін і сі це Трамп, тому не хотять гнівити цього "голуба миру", надія тільки на пана Трампа якого зелені чухоні стараються ****** гівном. Трамп уже окреслив інтереси США в Україні копалинами, це знак ***** що далі тобі робити тут нічого. Також добрий знак що США беруть під контроль післявоєнну відбудову України і тому всякі любителі схем по відкатам будуть в прольоті все що їм залишається це гавкати на караван який не спинити. Я вірю що все у нас буде добре ну приблизно так як в Південній Кореї.
показать весь комментарий
14.05.2025 02:39 Ответить
У ЗЄ синдром стадіону так і не пройшов.
показать весь комментарий
12.05.2025 01:34 Ответить
Для цієї "зустрічі" вже і танец у шлімазела готовий - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ
показать весь комментарий
12.05.2025 02:02 Ответить
Правильно.
показать весь комментарий
12.05.2025 06:37 Ответить
Обкурене чмо ліпиь із себе термінатора.
показать весь комментарий
12.05.2025 06:54 Ответить
Шо ти куриш, я теж таке хочу, отсип трохи )))
показать весь комментарий
12.05.2025 09:01 Ответить
Ось така середня довжина чліна у моїх незамінних менеджерів в ОПі:
показать весь комментарий
12.05.2025 09:11 Ответить
А пуйло вже на цирлах несеться до Стамбулу, аж комірець завертається. Сцяти він хотів на ваші вимоги!!!! Тільки ракети і тільки по кремлю!!!!
показать весь комментарий
12.05.2025 10:33 Ответить
Поїде в Стамбул, поїсть шаурми, ми в 2022-у шашличків вже наїлися що поперек горла стоять
показать весь комментарий
12.05.2025 10:58 Ответить
Наївно😕
показать весь комментарий
12.05.2025 11:00 Ответить
Як д'Артаньян, "чекаю вас месьє в такий-то день, такий-то час біля монастиря". Але ж , звичайно, путін не месьє.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:23 Ответить
путлер з двома валізами точно не приїде😆
показать весь комментарий
12.05.2025 12:46 Ответить
А як же трибунал над ******,коли воно хоче перемовин.Чмо зелене , пимийна гнида.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:47 Ответить
Одни, мля, сопляки с интеллектом третьеклассника....
Все эти танцы с переговорами - шоу, и побеждает тот, кто успеет сесть на стульчик когда музыка остановится. Т.е. проиграет тот, кто откажется.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 