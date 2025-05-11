Мы ждем прекращения огня с завтрашнего дня и Путина в Турции в четверг, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет кремлевского диктатора Владимира Путина в четверг в Турции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм главы государства.
"Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня - полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже прехидент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Схоже, що вже все? Передумали чи злякались?
Дуже суворий ультиматум кремлівському чмурлу і ...
Ну від агента Краснова і так нічого іншого не варто чекати, ну а Європа?
тепер реба працювати з отим що залишилось
5 квітня 2019, Бернар-Анрі Леві ------------------
Французький філософ, письменник, публіцист, громадський діяч
мабуть в них там в опі якась своя англійська...
Крим -> Росії,
Московський пAтрізад узаконений і Лавра за пійлом,
НІЯКИХ КОМПЕНСАЦІЙ,
НІЯКИХ ІНОЗЕМНИХ ВІЙСЬК захисту,
Захоплене Узаконити
200,000 викрадених українських дітей залишити рабами чи виродкамиМІ-КАЦАПАМ
на захоплених територіях геноцид до останнього українця
ЗРОБИМО СВОЇХ ЩЕ РАЗ.
Регіонали говорили ГРЕХ НЕ СДЕЛАТЬ ЛОХА.
Перший раз переграв 24.02.2022, коли одним махом здав 20% території України.
бывают безоговорочные как с рейхом номер 3 или с японской империей, а бывают договора, которые выглядят как капитуляция, но в нашем случае по быдло марафону преподнесут как перемогу и сохранения государства.
в любом случае это даст возможность всем нормальным людям спокойно выехать из Украины и начать жить бедно, но спокойно в Европе и Северной Америке.
у русни нет суверенитета на Украиной и она может что угодно хотеть - все зависит от качества зеленых переговорщиков.
удобно, сидя зa клaвиaтурой, его розповсюджувaть.
хотите - отвоевуйте, не хотите - ищите пути зaмириться, остaвив Крым зa скобкaми если ржaвый рaзрешит и х у йло не нaдaвит.
все в рукaх обоморочных зеленых переговорщиков. они ведь не хотят звaть порохa и его комaнду, чтобы он помог выторговaть нормaльную кaпитуляцию.
Завів антитрампівську пропаганду,агенткраснов йому не потрібен,сам розбереться?
Аби ж то...
Очень дипломатично и по существу. Украина должна показывать ржавому и европейским партнерам за счет которых экономика Украины существует, что если есть какие-то заминки в перемирии - так это все по причине того, что х у йло - х у й ло.
Інакше немає сенсу туди їхати до воєнного злочинця у якого руки по яйця в українській крові і тиснути їх, обніматися з масовим вбивцею. Тіпа "жму руку абнімаю" уже так просто не прокатить як раніше
І плівки Деркаца - фейк ФСБ.
А ти довіряєш губернатору Астрахані?
Станом на вересень 2024 року Деркач, який втік з України та перебуває у розшуку, був сенатором від Астраханської області РФ, а в листопаді того ж року, він увійшов до Комітету безпеки і оборони Ради Федерацій РФ.
А тепер головне питання:
Ти продовжуєш розповсюджувати ІПСО ФСБ бо дебіл чи свідомо на них працюєш?
Я не заперечую що Деркач зрадник і ворожий агент, але не все озвучене має бути фейком. Це як не вірити путлєру що на Стамбульських договорняках про здачу України стоїть підпис арах.їни та іншого зеленого ла.на. Тепер ніхто вже не сумнівається що Стамбульський договорняк був підписаний, що є підставою для ст. 111 ККУ.
Вічно немає потреби. Достатньо знищити нафтогазодобувну і переробну галузі як джерела доходів цих терористів і агресор сам відразу схлопнеться. Але кому це потрібно якщо у зрадників інші цілком протилежні завдання щодо знищення українців і всієї України
Все эти танцы с переговорами - шоу, и побеждает тот, кто успеет сесть на стульчик когда музыка остановится. Т.е. проиграет тот, кто откажется.