Новини Мирні перемовини Зеленський погодився на зустріч з Путіним
17 956 199

Ми чекаємо припинення вогню від завтра і Путіна в Туреччині в четвер, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає на кремлівського диктатора Володимира Путіна в четвер в Туреччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм глави держави.

"Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.

Пізніше прехидент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.

Зеленський Володимир (25118) путін володимир (24566) Туреччина (3664) переговори з Росією (1400)
Топ коментарі
+31
А як же указ про заборону перемовин з Пу
11.05.2025 20:08 Відповісти
+17
Жалюгідне видовище! Сотні тисяч життів і такий результат
11.05.2025 20:20 Відповісти
+15
Супер відповідь!Круто!
11.05.2025 20:08 Відповісти
наоборіт це Ермак
11.05.2025 20:47 Відповісти
Давно пора так было сделать Зеля! Встретиться и поговорить как мужики, а не прятаться за разных посредников и ,,міжнародних партнерів,,.....
11.05.2025 20:49 Відповісти
Как он встретится? Законом запрещены любые переговоры, сразу на нары за госизмену.
11.05.2025 20:54 Відповісти
У членограя от колумбийской дряни уже мозг усох, не помнит что подписывал и какие законы принимались.
11.05.2025 20:58 Відповісти
Вже зустрічалися і говорили " как мужики" - маємо "мир в очах ВВХ"
11.05.2025 21:02 Відповісти
"Как мужики"??? Это кто путин мужик??? Мужик это прежде всего человек, который не может быть таким кровавым маньяком и мразью.
12.05.2025 12:42 Відповісти
А як же суперсанкції від Європи та США на випадок відмови ху'ла від 30 денного перемир'я?
Схоже, що вже все? Передумали чи злякались?
Дуже суворий ультиматум кремлівському чмурлу і ...
Ну від агента Краснова і так нічого іншого не варто чекати, ну а Європа?
11.05.2025 20:53 Відповісти
так Трамп одним твітом зруйнував всю тижневу роботу, чи ви пропустили
тепер реба працювати з отим що залишилось
11.05.2025 20:55 Відповісти
Я знаю про твіт, але на твіти дегенератів стараюсь не звертати увагу. Однак Британія, Німеччина і Франція наче трохи відрізняються від кремлівського агента впливу.
11.05.2025 21:00 Відповісти
Пуйло ссить на Трампа, Стармера, Макрона, Мерц зі Спаської вежі Кремля, а вони волають: "Божа роса". Ну що від таких можна чекати?
15.05.2025 00:59 Відповісти
я прийшов , тебе нема
11.05.2025 20:54 Відповісти
Ну, скажіть, не дурень?
12.05.2025 13:13 Відповісти
Головне щоб не було як з перемир'ям на дев'яте травня де ***** насрало на наші вимоги, а ми як терпіли виконували забаганки ***** показавши в черговий раз що нами можна витирати підлогу в туалеті
11.05.2025 20:55 Відповісти
клади дороги далі, паскудно-чекалово - ледь від першої асфальтової хвилі твоєї відмахалися - зараз підриваємо...
11.05.2025 20:57 Відповісти
Все, що буде підписано з ВВХ подадуть українцям, як найвеличнішу перемогу в історії України, хоча українці прозріють від умов, але телемарафон буде правильні тези крутити 24\7.
11.05.2025 20:58 Відповісти
Вова, бери з собою перекладача
11.05.2025 21:01 Відповісти
а сам останься вдома...
11.05.2025 21:03 Відповісти
Молодці!! Дуже правильне і мудре спільне рішення президентів, які були в Києві...! Як зараз будуть викручуватись путін і вороги України із оточення Трампа...?
12.05.2025 10:55 Відповісти
Це точно, з перекладачами і референтами, щоб були свідки , а то почне шептатися з Пуйлом віч-на віч, як з Тампом в соборі Св'ятого Петра. До речі , він його оскваернив, бо іудеям заборонено вхід в християнські храми.
12.05.2025 13:04 Відповісти
буратінка не тільки не візьме з собою перекладача, він ше й ручкатися з пуйлом буде.
12.05.2025 17:02 Відповісти
и он готов пожимать руку которая по локоть в крови Украинцев кремлёвскому маньяку?! он что,вообще там *****?!
11.05.2025 21:02 Відповісти
Він скурвився і окацапився. До того ж так само ненавидить українців на пару зі своїм господарем путлєром
12.05.2025 00:21 Відповісти
зелений про путіна------------ «У цього типа немає бачення, у нього є очі, але у нього немає бачення.» Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати.''-----з інтерв'ю ---''Мої дві години з Володимиром Зеленським''

5 квітня 2019, Бернар-Анрі Леві ------------------

Французький філософ, письменник, публіцист, громадський діяч
12.05.2025 08:16 Відповісти
Просто в очі подивиться. Знову, вдруге. На шашлики!
12.05.2025 11:03 Відповісти
Он давно хотел пожать эту руку, хотя прекрасно знал и видел, что она уже с 2014г. в крови, но думал, что он такой "обаяшка", что перед ним не возможно устоять. А затем в Стамбуле вместе со своими ермаками и прочими лизунами "корыт", чуть не сдали Украину.
12.05.2025 12:56 Відповісти
во первых ***** не приедет с ним на встречу.100 процентов и без вариантов.а во вторых сказать что он меня удивил это ничего не сказать!мудак ты зеля!
11.05.2025 21:05 Відповісти
Написав в тєлєграммє🤣 це ж сцянина для обдовбаного електорату, яка немає ніякого звязку з реальністю
11.05.2025 21:05 Відповісти
Я би також посцяв на голову електорату зеленського. Ті істоти створені для того.
12.05.2025 11:37 Відповісти
Собі посси на голову, заслужив сповна, бо саме ти не пояснив простому народу, що таке Зєля Янелох. Скільки людей конкретно ти загітував не голосувати за це лайно.
12.05.2025 13:07 Відповісти
трьох
12.05.2025 13:09 Відповісти
Вселенський Ждун. Все від когось щось чекає. І пише відосики про те, що він ЧЕКАЄ!.
11.05.2025 21:06 Відповісти
Дуже розумно, бо ***** зассить. А ми зробимо великі очі, як так?
11.05.2025 21:12 Відповісти
всё ждала и верила думала рожу а пошла проверила с триппером хожу!зеля поц!
11.05.2025 21:12 Відповісти
вовіну англійську без плача і сліз не можна чюти,
мабуть в них там в опі якась своя англійська...
11.05.2025 21:13 Відповісти
Так вони ж її вивчали по шкільним підручникам, де мертва англійська.
12.05.2025 17:16 Відповісти
Боневтик їде на уклін Ординському Вбивці і - з "легким поштовхом" від трампу здасть ВСЕ
Крим -> Росії,
Московський пAтрізад узаконений і Лавра за пійлом,
НІЯКИХ КОМПЕНСАЦІЙ,
НІЯКИХ ІНОЗЕМНИХ ВІЙСЬК захисту,
Захоплене Узаконити
200,000 викрадених українських дітей залишити рабами чи виродкамиМІ-КАЦАПАМ
на захоплених територіях геноцид до останнього українця
11.05.2025 21:23 Відповісти
Я теж за це боюсь. Бо сказав, що тільки після 30-тиденного припинення вогню перемир'я (Європа про те ж саме), і тут він погоджується на слова пуйла про перемовини без будь яких умов. І тут же зелені канали почали триндіти про те, як Зеленський переграв путлєра і взяв ініціативу в свої руки. БРЄД повний
13.05.2025 08:36 Відповісти
Зеленський молодець - знову кацапів переграв !
11.05.2025 21:26 Відповісти
А коли він вже перегравав?
11.05.2025 21:44 Відповісти
та то зебіл, змагається за звання еталонний або взірцевий в опі.
12.05.2025 09:17 Відповісти
В Омані і Стамбулі
13.05.2025 08:37 Відповісти
Проти овець,себто проти своїх колишніх перших соратників- ні одного не залишив біля себе,а агент козир понад усе.
ЗРОБИМО СВОЇХ ЩЕ РАЗ.
Регіонали говорили ГРЕХ НЕ СДЕЛАТЬ ЛОХА.
11.05.2025 21:50 Відповісти
Ага.
Перший раз переграв 24.02.2022, коли одним махом здав 20% території України.
11.05.2025 23:48 Відповісти
Ну, за ради правди - вони з менеджерами три роки плідно готувались до того одного маха. І більшість, шо йього обрала, саме на такий мах і розраховувала від ненависника всьго українського та України.
12.05.2025 01:58 Відповісти
12.05.2025 09:18 Відповісти
Вимоги рф не змінилися-капітуляція України,зняття санкцій.готові? тоді вперед!
11.05.2025 21:29 Відповісти
ну капитуляции бывают разные.

бывают безоговорочные как с рейхом номер 3 или с японской империей, а бывают договора, которые выглядят как капитуляция, но в нашем случае по быдло марафону преподнесут как перемогу и сохранения государства.

в любом случае это даст возможность всем нормальным людям спокойно выехать из Украины и начать жить бедно, но спокойно в Европе и Северной Америке.
11.05.2025 23:08 Відповісти
Знаєте,що буде? після капітуляції путін захоче судити всіх військових, що воювали з рф. На окупованих територіях переше, що робили росіяни-це шукали тих, хто служив в ЗСУ.
11.05.2025 23:18 Відповісти
так на оккупированных русня уже всех переловила и поубивала.

у русни нет суверенитета на Украиной и она может что угодно хотеть - все зависит от качества зеленых переговорщиков.
11.05.2025 23:26 Відповісти
То на Донбас та Крим суверенітет України - згідно твоїх слів - не розповсюджується??
12.05.2025 01:40 Відповісти
a ты пойди розповсюдь.

удобно, сидя зa клaвиaтурой, его розповсюджувaть.
12.05.2025 02:26 Відповісти
А з-за океану й поготів...
12.05.2025 17:23 Відповісти
я с вaми честный, я не говорю буквaльно, что делaть.

хотите - отвоевуйте, не хотите - ищите пути зaмириться, остaвив Крым зa скобкaми если ржaвый рaзрешит и х у йло не нaдaвит.

все в рукaх обоморочных зеленых переговорщиков. они ведь не хотят звaть порохa и его комaнду, чтобы он помог выторговaть нормaльную кaпитуляцию.
12.05.2025 17:28 Відповісти
Можна було просто не голосувати за зелену потвору в 19 і нічого цього б не було. Багато тупих зелених істот, досі це не усвідомили. Взагалі таких за людей не вважаю. Скоріше це тифозні пацюки, або якісь малярійні комарі, щось таке, що не повинно існувати. Але точно не люди. Якщо відбувається прильот, і люди під завалами, то перше питання, за кого вони голосували? Якщо за зе, і досі його підтримують, я б таким навіть не допомагав з завалів вибиратися. Тому що, це тупі варвари, вбивці і виродки такі самі як кацапи. Хай дохнуть.
12.05.2025 11:49 Відповісти
Підтримую на усі 1000%. Сам такої думки. І мені похер, що про мене скажуть ті, які зламали долю.
12.05.2025 17:38 Відповісти
А сам що робить?
Завів антитрампівську пропаганду,агенткраснов йому не потрібен,сам розбереться?
Аби ж то...
11.05.2025 21:43 Відповісти
Хорошо ответил зеленый полудурок. Без шуток.

Очень дипломатично и по существу. Украина должна показывать ржавому и европейским партнерам за счет которых экономика Украины существует, что если есть какие-то заминки в перемирии - так это все по причине того, что х у йло - х у й ло.
11.05.2025 23:06 Відповісти
Суки!!! Ну пошліть хоч тепер профі-дипломатів!!! Є Чалий,Огризко,Зеркаль-супер і не посилайте всіляких Арахамій з Єрмаками,ну хоч раз подумайте про Україну,а не про шашлики!!!
11.05.2025 23:13 Відповісти
було б непогано, але в Омані домовилися про іншу долю для України.
11.05.2025 23:19 Відповісти
Ті не поїдуть, бо капітуляція, здача українців,майна і українських територій ворогу це стаття з довічним ув'язненням в майбутньому.
Інакше немає сенсу туди їхати до воєнного злочинця у якого руки по яйця в українській крові і тиснути їх, обніматися з масовим вбивцею. Тіпа "жму руку абнімаю" уже так просто не прокатить як раніше
12.05.2025 00:16 Відповісти
Ти ж в курсі, хто автор фейку "жму руку абнімаю" і де він тепер?
12.05.2025 01:37 Відповісти
Деркач, як російський агент, під санкціями США.
І плівки Деркаца - фейк ФСБ.

А ти довіряєш губернатору Астрахані?
12.05.2025 02:02 Відповісти
У НАБУ заявили, що "плівки Деркача" були російською спецоперацією, йому оголосили підозру у держзраді.

Станом на вересень 2024 року Деркач, який втік з України та перебуває у розшуку, був сенатором від Астраханської області РФ, а в листопаді того ж року, він увійшов до Комітету безпеки і оборони Ради Федерацій РФ.

А тепер головне питання:
Ти продовжуєш розповсюджувати ІПСО ФСБ бо дебіл чи свідомо на них працюєш?
12.05.2025 02:07 Відповісти
Набу заявили? Хто такі набу, яка їх компетенція? Це як начмед Обухівської лікарні заявила, що запуск ЗАЕС під час окупації є безпечним.
Я не заперечую що Деркач зрадник і ворожий агент, але не все озвучене має бути фейком. Це як не вірити путлєру що на Стамбульських договорняках про здачу України стоїть підпис арах.їни та іншого зеленого ла.на. Тепер ніхто вже не сумнівається що Стамбульський договорняк був підписаний, що є підставою для ст. 111 ККУ.
13.05.2025 11:07 Відповісти
У федеральному суді Брукліна в Нью-Йорку 7 грудня 2022 року було https://www.justice.gov/opa/pr/active-russian-agent-andrii-derkach-indicted-scheme-violate-sanctions-united-states офіційно оприлюднено звинувачення щодо депутата Верховної Ради України Андрія Деркача.
12.05.2025 02:14 Відповісти
Де вас дегенератів вирощують?
12.05.2025 04:56 Відповісти
Ти ж самий перший капітулянт, звалив за бугор, зачить капітулював перед путіним. Чи ти думаєш тут за тебе хтось має воювати вічно, поки ти там насолоджуєшся життям «нещасного біженця» якого європейці жаліють, бо так думають до спокутують вину перед тими українцями що залишились тут, замість того щоб прислати свої регулярні армії на допомогу перед переважаючими силами коаліції осі зла.
12.05.2025 01:38 Відповісти
Не переводь від себе стрілки зрадник.
Вічно немає потреби. Достатньо знищити нафтогазодобувну і переробну галузі як джерела доходів цих терористів і агресор сам відразу схлопнеться. Але кому це потрібно якщо у зрадників інші цілком протилежні завдання щодо знищення українців і всієї України
12.05.2025 01:47 Відповісти
В такому разі є більш потужній план. Треба злітати на Сонце привезти звідти дофіга водню і замінити цим екологічним паливом всі вуглеводні на планеті Земля. Ніхто путлєровську нафту не купуватиме шах і мат кремлівському чухну.
14.05.2025 02:18 Відповісти
Не пошлют.От нормальных профи-дипломатов они избавились. Они профи во всех отраслях жизни страны убирают. Во власть они шли, думая, что руководить страной "по приколу" - это, как на рояли играть х**м. Поэтому набрали в депутаты, правительство - диджеев, официанток, арахамий, ермаков и пр. "Народ" их поддержал - "хуже не будет", "хоть паржем" вот имеем, что имеем.
12.05.2025 13:41 Відповісти
Тому й хєрово все в Україні, що при владі хламідії з "козирями", а не Огризко/Безсмертний/Дзеркаль тощо.
12.05.2025 17:36 Відповісти
Таке враження, що зеленський готовий прийняти всі умови бункерного
11.05.2025 23:14 Відповісти
Ваше враження вас не підводить.
12.05.2025 18:25 Відповісти
"Договорняк" зі здачі України - ху2лу.
11.05.2025 23:51 Відповісти
Цікаво це ж колись він розважав путіна стріптіз танцями та потужно грав на роялі, тобто завжди приніжав та робив з себе ідіота з метою розвагі начальника. А зараз уперше доведеться бути не ідіотом. Цікаво але зможе він не заглядати путіну у дупу щоб побачіти там мір? Це не теж саме що немця обсірати, путін може з це зробити з ним повторний секс як в Омані.
12.05.2025 00:34 Відповісти
Чекай на статтю з довічним на пару з шапкокрадом, курва кремлядська
12.05.2025 01:15 Відповісти
Ага проснувся від Трампа отримав наганяй. Хутін пришле тобі свою свиту щоб ти з ними про щось конкретне домовився, а сцарь тільки приїде підпише якщо буде результат. А війну він хоче продовжувати щоб тиснути на переговорний процес, бо в нього є чим тиснути. А твої соплежуї Макрон і ко які хочуть умови путіну ставити про проприпинення вогню то хай присилалають свої війська на лбз а не сколихують повітря пустозвонством.
12.05.2025 01:27 Відповісти
Вони зброю не бажають давати, а ви про війська на ЛБЗ...
12.05.2025 17:41 Відповісти
Про то й мова що не з тими зеля братається, єдиний кого ще якось бояться путін і сі це Трамп, тому не хотять гнівити цього "голуба миру", надія тільки на пана Трампа якого зелені чухоні стараються ****** гівном. Трамп уже окреслив інтереси США в Україні копалинами, це знак ***** що далі тобі робити тут нічого. Також добрий знак що США беруть під контроль післявоєнну відбудову України і тому всякі любителі схем по відкатам будуть в прольоті все що їм залишається це гавкати на караван який не спинити. Я вірю що все у нас буде добре ну приблизно так як в Південній Кореї.
14.05.2025 02:39 Відповісти
У ЗЄ синдром стадіону так і не пройшов.
12.05.2025 01:34 Відповісти
Для цієї "зустрічі" вже і танец у шлімазела готовий - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ
12.05.2025 02:02 Відповісти
Правильно.
12.05.2025 06:37 Відповісти
Обкурене чмо ліпиь із себе термінатора.
12.05.2025 06:54 Відповісти
Шо ти куриш, я теж таке хочу, отсип трохи )))
12.05.2025 09:01 Відповісти
Ось така середня довжина чліна у моїх незамінних менеджерів в ОПі:
12.05.2025 09:11 Відповісти
А пуйло вже на цирлах несеться до Стамбулу, аж комірець завертається. Сцяти він хотів на ваші вимоги!!!! Тільки ракети і тільки по кремлю!!!!
12.05.2025 10:33 Відповісти
Поїде в Стамбул, поїсть шаурми, ми в 2022-у шашличків вже наїлися що поперек горла стоять
12.05.2025 10:58 Відповісти
Наївно😕
12.05.2025 11:00 Відповісти
Як д'Артаньян, "чекаю вас месьє в такий-то день, такий-то час біля монастиря". Але ж , звичайно, путін не месьє.
12.05.2025 12:23 Відповісти
путлер з двома валізами точно не приїде😆
12.05.2025 12:46 Відповісти
А як же трибунал над ******,коли воно хоче перемовин.Чмо зелене , пимийна гнида.
12.05.2025 12:47 Відповісти
Одни, мля, сопляки с интеллектом третьеклассника....
Все эти танцы с переговорами - шоу, и побеждает тот, кто успеет сесть на стульчик когда музыка остановится. Т.е. проиграет тот, кто откажется.
12.05.2025 13:43 Відповісти
