Росія почала цю війну і не хоче її закінчувати, - Рінкевичс про реакцію Путіна на пропозицію про припинення вогню
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що Росія не хоче закінчувати війну, незважаючи на заяву диктатор Володимира Путіна про відновлення "перемовин".
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Проста істина: Україна готова до миру, Росія - ні", - підкреслив Рінкевичс.
Він додав, що "Росія почала цю війну і не хоче її закінчувати, тому вона несе повну відповідальність за безперервне кровопролиття".
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.
Слухала Чалого - він не вірить у непохитність величних Європейців типу Франція Німеччина , він вірить у північних - від балтійських бувших АНТИприсовкових до Норвегіїї зі Швецією ...