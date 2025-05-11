УКР
Мирні перемовини
Росія почала цю війну і не хоче її закінчувати, - Рінкевичс про реакцію Путіна на пропозицію про припинення вогню

рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що Росія не хоче закінчувати війну, незважаючи на заяву диктатор Володимира Путіна про відновлення "перемовин".

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Проста істина: Україна готова до миру, Росія - ні", - підкреслив Рінкевичс.

Він додав, що "Росія почала цю війну і не хоче її закінчувати, тому вона несе повну відповідальність за безперервне кровопролиття".

Читайте: Європа готова приєднатися до переговорів між Україною та РФ, але спочатку має бути припинення вогню, - Барро

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог про мирні переговори між РФ та Україною: Спочатку 30-денне припинення вогню

Рінкевичс Едгарс (180) переговори з Росією (1400) війна в Україні (5735)
Сортувати:
Це не цитата з Трампа - а його треба ублажать ...

Слухала Чалого - він не вірить у непохитність величних Європейців типу Франція Німеччина , він вірить у північних - від балтійських бувших АНТИприсовкових до Норвегіїї зі Швецією ...
показати весь коментар
11.05.2025 19:29 Відповісти
Ніт , русня почала цю війну з китаєм разом ,проти колективного Заходу ...без сі , московію ,наші ЗСУ давно б розї * еніли ...
показати весь коментар
11.05.2025 19:36 Відповісти
Ху...ло знає що його заждався кабздон, і йому все одно скільки загине ху....лят, а про нас і говорити нічого йому хочеться просто поповнити зал для глядачів кабздона, до свого приходу до нього. Він вже нічого крім війни не бажає, не він або його близькі гибнут, а холопів у нього вистачає
показати весь коментар
11.05.2025 19:42 Відповісти
Зелена Шмаркля продовжує заробляти на війни - тому що це вигідно ))
показати весь коментар
11.05.2025 19:53 Відповісти
Так Зеля вже ж казав.... нада перестать стреляти
показати весь коментар
11.05.2025 20:40 Відповісти
 
 