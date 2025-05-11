Келлог про мирні переговори між РФ та Україною: Спочатку 30-денне припинення вогню

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог наголосив, що мирним переговорам між Україною та Росією має передувати 30-денне припинення вогню.

Про це Келлог написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Як неодноразово казав президент Трамп, припиніть вбивства!!! Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а під час нього переходьте до всеосяжних мирних переговорів. Не навпаки", - написав Келлог.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.