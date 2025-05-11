УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8914 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Перемир’я на 30 днів
3 269 27

Келлог про мирні переговори між РФ та Україною: Спочатку 30-денне припинення вогню

Келлог про мирні переговори

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог наголосив, що мирним переговорам між Україною та Росією має передувати 30-денне припинення вогню.

Про це Келлог написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Як неодноразово казав президент Трамп, припиніть вбивства!!! Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а під час нього переходьте до всеосяжних мирних переговорів. Не навпаки", - написав Келлог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повне припинення вогню на 30 днів стане початком завершення війни в Україні, - Келлог

Келлог про мирні переговори

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.

Автор: 

переговори з Росією (1400) Келлог Кіт (205) припинення вогню (327)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Спочатку 30-денне припинення вогню, а потім - мирні переговори


показати весь коментар
11.05.2025 16:11 Відповісти
+3
За нормами українського правопису, ***** пишеться з малої літери.
Обріж кацапський парашут, ондо за спиною в тебе волочиться.
показати весь коментар
11.05.2025 17:00 Відповісти
+2
Ну якщо вже преміріє, то тількі в такій послідовності. А то минулого разу Путін встиг ще Дебальцево захапать.
показати весь коментар
11.05.2025 16:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ой молодець
показати весь коментар
11.05.2025 16:09 Відповісти
міцним генеральським плечем посунув чувака в верблюжому пальті

.
показати весь коментар
11.05.2025 16:36 Відповісти
Мрійники.
показати весь коментар
11.05.2025 16:09 Відповісти
Спочатку 30-денне припинення вогню, а потім - мирні переговори


показати весь коментар
11.05.2025 16:11 Відповісти
все вірно !
а ще кацапам варто памьятати:

"согласие есть продукт обоюдного непротивления сторон"

.
показати весь коментар
11.05.2025 17:40 Відповісти
Ну якщо вже преміріє, то тількі в такій послідовності. А то минулого разу Путін встиг ще Дебальцево захапать.
показати весь коментар
11.05.2025 16:12 Відповісти
За нормами українського правопису, ***** пишеться з малої літери.
Обріж кацапський парашут, ондо за спиною в тебе волочиться.
показати весь коментар
11.05.2025 17:00 Відповісти
+ 100 !
показати весь коментар
11.05.2025 17:47 Відповісти
ой. може ще лапті зняти та балалайку кинути? .
показати весь коментар
11.05.2025 19:06 Відповісти
Вже було!: Після Комп'єнського перемир'я 11 листопада 1918 року, яке ознаменувало кінець війни, Радянська Росія оголосила Брестський мир недійсним.
показати весь коментар
11.05.2025 16:13 Відповісти
як би в Трамп, цього б не сталось

а якщо без шуток, то Трамп не спустить путьці крутійство

.
показати весь коментар
11.05.2025 16:38 Відповісти
Спустить.
показати весь коментар
11.05.2025 16:44 Відповісти
не спустить
показати весь коментар
11.05.2025 17:48 Відповісти
Це не паралелі, а контекст.
показати весь коментар
11.05.2025 21:13 Відповісти
Без погроз це ні про що. Пуйло розуміє тільки силу, пора вже второпати.
показати весь коментар
11.05.2025 16:19 Відповісти
Й ТІЛЬКИ В ПРИСУТНОСТІ ПАРТНЕРІВ!!!
показати весь коментар
11.05.2025 16:25 Відповісти
Тільки зе та ху..ло віч на віч
показати весь коментар
11.05.2025 16:33 Відповісти
Щоб знову мир в дупі шукати? Чи куди там зе заглядав.
показати весь коментар
11.05.2025 16:55 Відповісти
дайте вовці картинку - С ТАЛІН -РУЗВЕЛЬТ - ЧЕРЧІЛЛЬ в українському Криму
показати весь коментар
11.05.2025 18:16 Відповісти
Як звати трампового кота?
показати весь коментар
11.05.2025 16:37 Відповісти
Повна фігня цього трампівського діда ,рашисти знищують Україну ,а ви граєтесь в якесь міфічне припинення вогню допоки існує терорист путін і його кривава кліка нічого не змінится.
показати весь коментар
11.05.2025 16:49 Відповісти
Шо то дідів до влади допускати(Подивіться на європейських.
показати весь коментар
11.05.2025 17:06 Відповісти
А якщо ні, то що?
показати весь коментар
11.05.2025 17:39 Відповісти
То війна ...(
показати весь коментар
11.05.2025 17:46 Відповісти
Пам"ятаєтемо, як Зе стало рушити відношення до ліній стримування та захисту - до фортифікацій міцних тоді й надійних , де він опускав воїна ( вже на сьогодні Вічна Герою Пам"ять ) опускав своїм "скетчем"- ЯНЕЛОХМНЄ42...

То вже потім були Тимошенко та розкрадені гроші на фортифікації в часи прямого вторгнення ... та вовчині шоувідоси з фортифікаційного на(Єрмак)балово ...
показати весь коментар
11.05.2025 18:22 Відповісти
Не буде ніякого припинення вогню та ніяких переговорів, хватить постити всяких прокацапських пройдисвітів!
показати весь коментар
11.05.2025 20:41 Відповісти
Навіщо ці заяви,чого вони варті, у вас президент Трамп і він сьогодні вже став на сторону москви.
показати весь коментар
11.05.2025 21:16 Відповісти
 
 