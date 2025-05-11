Келлог про мирні переговори між РФ та Україною: Спочатку 30-денне припинення вогню
Спеціальний представник президента США Кіт Келлог наголосив, що мирним переговорам між Україною та Росією має передувати 30-денне припинення вогню.
Про це Келлог написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Як неодноразово казав президент Трамп, припиніть вбивства!!! Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а під час нього переходьте до всеосяжних мирних переговорів. Не навпаки", - написав Келлог.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.
.
а ще кацапам варто памьятати:
"согласие есть продукт обоюдного непротивления сторон"
.
Обріж кацапський парашут, ондо за спиною в тебе волочиться.
а якщо без шуток, то Трамп не спустить путьці крутійство
.
То вже потім були Тимошенко та розкрадені гроші на фортифікації в часи прямого вторгнення ... та вовчині шоувідоси з фортифікаційного на(Єрмак)балово ...