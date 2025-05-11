РУС
Келлог о мирных переговорах между РФ и Украиной: Сначала 30-дневное прекращение огня

Специальный представитель президента США Кит Келлог подчеркнул, что мирным переговорам между Украиной и Россией должно предшествовать 30-дневное прекращение огня.

Об этом Келлог написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Как неоднократно говорил президент Трамп, прекратите убийства!!! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него переходите к всеобъемлющим мирным переговорам. Не наоборот", - написал Келлог.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.

+3
Спочатку 30-денне припинення вогню, а потім - мирні переговори


показать весь комментарий
11.05.2025 16:11 Ответить
+3
За нормами українського правопису, ***** пишеться з малої літери.
Обріж кацапський парашут, ондо за спиною в тебе волочиться.
показать весь комментарий
11.05.2025 17:00 Ответить
+2
Ну якщо вже преміріє, то тількі в такій послідовності. А то минулого разу Путін встиг ще Дебальцево захапать.
показать весь комментарий
11.05.2025 16:12 Ответить
Ой молодець
показать весь комментарий
11.05.2025 16:09 Ответить
міцним генеральським плечем посунув чувака в верблюжому пальті

.
показать весь комментарий
11.05.2025 16:36 Ответить
Мрійники.
показать весь комментарий
11.05.2025 16:09 Ответить
Спочатку 30-денне припинення вогню, а потім - мирні переговори


показать весь комментарий
11.05.2025 16:11 Ответить
все вірно !
а ще кацапам варто памьятати:

"согласие есть продукт обоюдного непротивления сторон"

.
показать весь комментарий
11.05.2025 17:40 Ответить
Ну якщо вже преміріє, то тількі в такій послідовності. А то минулого разу Путін встиг ще Дебальцево захапать.
показать весь комментарий
11.05.2025 16:12 Ответить
За нормами українського правопису, ***** пишеться з малої літери.
Обріж кацапський парашут, ондо за спиною в тебе волочиться.
показать весь комментарий
11.05.2025 17:00 Ответить
+ 100 !
показать весь комментарий
11.05.2025 17:47 Ответить
ой. може ще лапті зняти та балалайку кинути? .
показать весь комментарий
11.05.2025 19:06 Ответить
Вже було!: Після Комп'єнського перемир'я 11 листопада 1918 року, яке ознаменувало кінець війни, Радянська Росія оголосила Брестський мир недійсним.
показать весь комментарий
11.05.2025 16:13 Ответить
як би в Трамп, цього б не сталось

а якщо без шуток, то Трамп не спустить путьці крутійство

.
показать весь комментарий
11.05.2025 16:38 Ответить
Спустить.
показать весь комментарий
11.05.2025 16:44 Ответить
не спустить
показать весь комментарий
11.05.2025 17:48 Ответить
Це не паралелі, а контекст.
показать весь комментарий
11.05.2025 21:13 Ответить
Без погроз це ні про що. Пуйло розуміє тільки силу, пора вже второпати.
показать весь комментарий
11.05.2025 16:19 Ответить
Й ТІЛЬКИ В ПРИСУТНОСТІ ПАРТНЕРІВ!!!
показать весь комментарий
11.05.2025 16:25 Ответить
Тільки зе та ху..ло віч на віч
показать весь комментарий
11.05.2025 16:33 Ответить
Щоб знову мир в дупі шукати? Чи куди там зе заглядав.
показать весь комментарий
11.05.2025 16:55 Ответить
дайте вовці картинку - С ТАЛІН -РУЗВЕЛЬТ - ЧЕРЧІЛЛЬ в українському Криму
показать весь комментарий
11.05.2025 18:16 Ответить
Як звати трампового кота?
показать весь комментарий
11.05.2025 16:37 Ответить
Повна фігня цього трампівського діда ,рашисти знищують Україну ,а ви граєтесь в якесь міфічне припинення вогню допоки існує терорист путін і його кривава кліка нічого не змінится.
показать весь комментарий
11.05.2025 16:49 Ответить
Шо то дідів до влади допускати(Подивіться на європейських.
показать весь комментарий
11.05.2025 17:06 Ответить
А якщо ні, то що?
показать весь комментарий
11.05.2025 17:39 Ответить
То війна ...(
показать весь комментарий
11.05.2025 17:46 Ответить
Пам"ятаєтемо, як Зе стало рушити відношення до ліній стримування та захисту - до фортифікацій міцних тоді й надійних , де він опускав воїна ( вже на сьогодні Вічна Герою Пам"ять ) опускав своїм "скетчем"- ЯНЕЛОХМНЄ42...

То вже потім були Тимошенко та розкрадені гроші на фортифікації в часи прямого вторгнення ... та вовчині шоувідоси з фортифікаційного на(Єрмак)балово ...
показать весь комментарий
11.05.2025 18:22 Ответить
Не буде ніякого припинення вогню та ніяких переговорів, хватить постити всяких прокацапських пройдисвітів!
показать весь комментарий
11.05.2025 20:41 Ответить
Навіщо ці заяви,чого вони варті, у вас президент Трамп і він сьогодні вже став на сторону москви.
показать весь комментарий
11.05.2025 21:16 Ответить
 
 