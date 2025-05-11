Келлог о мирных переговорах между РФ и Украиной: Сначала 30-дневное прекращение огня

Специальный представитель президента США Кит Келлог подчеркнул, что мирным переговорам между Украиной и Россией должно предшествовать 30-дневное прекращение огня.

Об этом Келлог написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Как неоднократно говорил президент Трамп, прекратите убийства!!! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него переходите к всеобъемлющим мирным переговорам. Не наоборот", - написал Келлог.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.