Келлог о мирных переговорах между РФ и Украиной: Сначала 30-дневное прекращение огня
Специальный представитель президента США Кит Келлог подчеркнул, что мирным переговорам между Украиной и Россией должно предшествовать 30-дневное прекращение огня.
Об этом Келлог написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Как неоднократно говорил президент Трамп, прекратите убийства!!! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него переходите к всеобъемлющим мирным переговорам. Не наоборот", - написал Келлог.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.
.
а ще кацапам варто памьятати:
"согласие есть продукт обоюдного непротивления сторон"
.
Обріж кацапський парашут, ондо за спиною в тебе волочиться.
а якщо без шуток, то Трамп не спустить путьці крутійство
.
То вже потім були Тимошенко та розкрадені гроші на фортифікації в часи прямого вторгнення ... та вовчині шоувідоси з фортифікаційного на(Єрмак)балово ...