Россия начала эту войну и не хочет ее заканчивать, - Ринкевичс о реакции Путина на предложение о прекращении огня
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Россия не хочет заканчивать войну, несмотря на заявление диктатор Владимира Путина о возобновлении "переговоров".
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Простая истина: Украина готова к миру, Россия - нет", - подчеркнул Ринкевичс.
Он добавил, что "Россия начала эту войну и не хочет ее заканчивать, поэтому она несет полную ответственность за непрекращающееся кровопролитие".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.
Слухала Чалого - він не вірить у непохитність величних Європейців типу Франція Німеччина , він вірить у північних - від балтійських бувших АНТИприсовкових до Норвегіїї зі Швецією ...