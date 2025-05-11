Россия начала эту войну и не хочет ее заканчивать, - Ринкевичс о реакции Путина на предложение о прекращении огня

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Россия не хочет заканчивать войну, несмотря на заявление диктатор Владимира Путина о возобновлении "переговоров".

Об этом он написал в соцсети Х.

"Простая истина: Украина готова к миру, Россия - нет", - подчеркнул Ринкевичс.

Он добавил, что "Россия начала эту войну и не хочет ее заканчивать, поэтому она несет полную ответственность за непрекращающееся кровопролитие".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.

