Европа готова присоединиться к переговорам между Украиной и РФ, но сначала должно быть прекращение огня, - Барро

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отреагировал на предложение диктатора РФ Владимира Путина относительно прямых переговоров Украины и РФ в Стамбуле.

Свой комментарий французский министр озвучил в эфире Radio France, сообщает Цензор.НЕТ.

Барро заявил, что Европа хочет присоединиться к птенцийних переговоров между Украиной и Россией, но после установления режима тишины.

"Единодушный призыв европейцев и украинцев, при поддержке американцев, к безусловному 30-дневному прекращению огня, которое начинается с понедельника, побудил Владимира Путина к шагу в правильном направлении. Это хорошо, и мы готовы, начиная со следующего четверга, начать переговоры, ведущие к установлению прочного мира в Украине",- сказал глава МИД Франции.

Он подчеркнул, что "переговоры под бомбами" - невозможны.

По словам французского министра, если не будет прекращения огня, можно рассчитывать на то, что Европа и США усилят давление на Путина, вводя дополнительные санкции.

"Мы имеем возможность ввести масштабные санкции, которые будут иметь разрушительное влияние на российскую экономику. Санкции, введенные европейцами против российской экономики в течение последних трех лет, уже стоили Владимиру Путину 400 миллиардов евро, или три года военного бюджета", - заявил Барро.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предложение российского диктатора Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле, является "первым шагом, но недостаточным".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

В ответ на заявление Путина, президент Зеленский заявил, что Украина ожидает, что РФ подтвердит прекращение огня с 12 мая, и подчеркнул, что Украина готова встречаться.

