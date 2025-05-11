Європа готова приєднатися до переговорів між Україною та РФ, але спочатку має бути припинення вогню, - Барро

Очільник Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відреагував на пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна щодо прямих переговорів України і РФ у Стамбулі.

Свій коментар французький міністр озвучив в ефірі Radio France, повідомляє Цензор.НЕТ.

Барро заявив, що Європа хоче приєднатися до птенційних переговорів між Україною та Росією, але після встановлення режиму тиші.

"Одностайний заклик європейців та українців, за підтримки американців, до безумовного 30-денного припинення вогню, що починається з понеділка, спонукав Володимира Путіна до кроку в правильному напрямку. Це добре, і ми готові, починаючи з наступного четверга, розпочати переговори, що ведуть до встановлення міцного миру в Україні",- сказав очільник МЗС Франції.

Він наголосив, що "переговори під бомбами" - неможливі.

За словами французького міністра, якщо не буде припинення вогню, можна розраховувати на те, що Європа та США посилять тиск на Путіна, запроваджуючи додаткові санкції.

"Ми маємо можливість запровадити масштабні санкції, які матимуть руйнівний вплив на російську економіку. Санкції, запроваджені європейцями проти російської економіки протягом останніх трьох років, вже коштували Володимиру Путіну 400 мільярдів євро, або три роки воєнного бюджету", - заявив Барро.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон заявив, що пропозиція російського диктатора Володимира Путіна про поновлення прямих переговорів між РФ та Україною у Стамбулі, є "першим кроком, але недостатнім".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.

Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.

У відповідь на заяву Путіна, президент Зеленський заявив, що Україна очікує, що РФ підтвердить припинення вогню з 12 травня, і наголосив, що Україна готова зустрічатися.

