Никакое соглашение невозможно без подписи Путина, - Уиткофф
Соединенные Штаты должны говорить со всеми сторонами, вовлеченными в мирные переговоры.
Об этом в интервью Breitbart News заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что провел переговоры как с украинским, так и с российским руководством. Уиткофф считает, что действовал правильно и гордится разговорами, которые провел.
По словам спецпосланника Трампа, стоит вести открытый диалог со всеми сторонами.
Уиткофф сказал, что проводил разговоры с главой ОП Андреем Ермаком, диктатором Путиным и президентом Зеленским, министром обороны Умеровым. Переговоры, как и в целом отношения с Украиной, были положительными.
Также он отметил, что общался с советниками по национальной безопасности из Великобритании, Франции, Германии и Италии.
"Ни одно соглашение не возможно без подписи президента Путина. Он является лидером России, поэтому идея не разговаривать с ним - это что-то, против чего люди каким-то образом выступают, я не понимаю этой логики. Мы должны говорить со всеми. Со всеми, кто является участником этого конфликта, мы должны вести диалог - и мы не можем просто принять чью-то версию", - сказал Уиткофф.
