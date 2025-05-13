РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12698 посетителей онлайн
Новости Уиткофф о переговорах с россией Мирное соглашение
3 974 37

Никакое соглашение невозможно без подписи Путина, - Уиткофф

Виткофф о важности подписи Путина под соглашением

Соединенные Штаты должны говорить со всеми сторонами, вовлеченными в мирные переговоры.

Об этом в интервью Breitbart News заявил спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что провел переговоры как с украинским, так и с российским руководством. Уиткофф считает, что действовал правильно и гордится разговорами, которые провел.

По словам спецпосланника Трампа, стоит вести открытый диалог со всеми сторонами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп выдвинул ультиматум Украине и России относительно мирных переговоров, - Уиткофф

Уиткофф сказал, что проводил разговоры с главой ОП Андреем Ермаком, диктатором Путиным и президентом Зеленским, министром обороны Умеровым. Переговоры, как и в целом отношения с Украиной, были положительными.

Также он отметил, что общался с советниками по национальной безопасности из Великобритании, Франции, Германии и Италии.

"Ни одно соглашение не возможно без подписи президента Путина. Он является лидером России, поэтому идея не разговаривать с ним - это что-то, против чего люди каким-то образом выступают, я не понимаю этой логики. Мы должны говорить со всеми. Со всеми, кто является участником этого конфликта, мы должны вести диалог - и мы не можем просто принять чью-то версию", - сказал Уиткофф.

Читайте также: Невозможно достичь мира в Украине без прямого диалога с Путиным, - Уиткофф

Автор: 

путин владимир (31996) Стив Уиткофф (130)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Будь-яка угода підписана пуйлом - це ніщо.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:45 Ответить
+16
Нагадайте тому йолопу про минулі підписи пуйла.
"28 січня 2003 року під час візиту президента РФ Володимира Путіна до Києва був підписаний Договір про державний кордон між двома країнами, що зафіксував його сухопутну частину. Україна ратифікувала угоду 20 квітня 2004 року, Російська Федерація - 22 квітня."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD Договір про українсько-російський кордон
показать весь комментарий
13.05.2025 09:48 Ответить
+11
Спецпосланець Трампа пуйла
показать весь комментарий
13.05.2025 09:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будь-яка угода підписана пуйлом - це ніщо.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:45 Ответить
От власне. Починаючи з Будапештського меморандуму.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:52 Ответить
Починаючи зі Статуту ООН і Заключного акту Гельсінкі-75.
показать весь комментарий
13.05.2025 10:57 Ответить
Жодна угода неможлива без підпису президента ху ?

дурик , до того ,як чухно ботоксне таксувало в лєнінгадє , якось зправлялися ?

Може свиноматку краще зарізати ?
показать весь комментарий
13.05.2025 11:50 Ответить
Зеленский уже согласился отменить запрет на переговоры с Путиным. Более того, возможна встреча на уровне технических представителей. Всех поздравляю, Зеленского Трамп взял за одно место. Готовьтесь к капитуляции
https://haqqin.az/news/348072
показать весь комментарий
13.05.2025 11:38 Ответить
Вітккоф цього не знає бо він довбойоб як і його шеф!!! Потрібні дії а не підписи!!! Маємо приклад будапештський меморандум!!!
показать весь комментарий
13.05.2025 10:19 Ответить
Все він знає, ху..ло тримає його в курсі. Просто продажна тварюка як і зеля.
показать весь комментарий
13.05.2025 11:51 Ответить
Спецпосланець Трампа пуйла
показать весь комментарий
13.05.2025 09:48 Ответить
Нагадайте тому йолопу про минулі підписи пуйла.
"28 січня 2003 року під час візиту президента РФ Володимира Путіна до Києва був підписаний Договір про державний кордон між двома країнами, що зафіксував його сухопутну частину. Україна ратифікувала угоду 20 квітня 2004 року, Російська Федерація - 22 квітня."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD Договір про українсько-російський кордон
показать весь комментарий
13.05.2025 09:48 Ответить
А якщо пуйло та всі його двійники отримають білети на концерт кабздона?
показать весь комментарий
13.05.2025 09:50 Ответить
Жоден підпис злочинця і педофіла ***** не коштує паперу на якому він поставлений. Я більше скажу, все що підписано Тампоном і американцями також нічого не коштує. Де всі документи які Україна і сща підписали до цього дня? В мусорному відрі? І хто ви після цього як не звичайні дикуни
показать весь комментарий
13.05.2025 09:50 Ответить
Навіщо цитувати цього нью йорського шахрая і прорашиську мерзоту він показав на чієму він боці.Все що було досягнуто 10 травня Трамп і його команда звели до нуля.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:51 Ответить
Спасибо КО, а то мы не знали... хотя, во ВМВ подпись Гитлера и Японии вам была не нужна, кроме как о безоговорочной капитуляции.... да-да, знаю что у них не было ЯО, но не обязательно танкам союзников доезжать до стен разрушенного кремля, мы согласны и на меньшее
показать весь комментарий
13.05.2025 09:54 Ответить
Як казав міністр уряду Зеленського
Якщо хтось зараз добʼється кращого, ніж Мінські угоди, буду стоячи аплодувати, - ексміністр закордонних справ Вадим Пристайко в студії Радіо Свобода.
показать весь комментарий
13.05.2025 09:58 Ответить
підпис брехуна не вартий навіть паперу на якому він зроблений
показать весь комментарий
13.05.2025 10:00 Ответить
Вчи міжнародне право, мародер!
показать весь комментарий
13.05.2025 10:01 Ответить
«Віткофф вважає, що діяв правильно та пишається розмовами, які провів.» - ну звісно ж «хвали мене мою губонька, бо роздеру до пупа», і йому до сраки про наслідки для України що він нарозмовляв з рашистами.
показать весь комментарий
13.05.2025 10:02 Ответить
Жодна угода не можлива без підпису Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3551876
Шо серйозно ?? Для мене це новина їй Богу !! Я навіть і гадки не мав - що так .. !
Знову пішли гуляти по всім змі - "високоінтелектуальні" заяви цього трампівського фріка вітькова . Знову - інтернет хоч не вмикай . пць . Куди не поткнися , повсюди - головна млять новина дня - вітьков вчергове сказав якусь х..ню , те що всі і без нього чудово знають .!! Тьху-у .
Таке враження що це ще один етап якихось пекельних дослідів на українцях ,, чергове випробування їхньої нервової системи на стійкість .
показать весь комментарий
13.05.2025 10:11 Ответить
За фактом буде як з припиненням вогню.
Якщо ***** не ставить підпис, то нічого страшного, і підпис якоїсь шойги зійде - а ти, Україно, підписуй зєлєй і виконуй.
показать весь комментарий
13.05.2025 10:12 Ответить
❗️Зеленський у Стамбулі не буде зустрічатися з будь-яким іншим представником рф, крім путіна, - Подоляк в The Breakfast Show.
показать весь комментарий
13.05.2025 10:21 Ответить
Покладається на путлєра як на 100 пар коней - їбанат!
показать весь комментарий
13.05.2025 10:23 Ответить
Рідкісний бидлоїд цей Вітьків.
показать весь комментарий
13.05.2025 10:27 Ответить
В Вітькове щось невловимо виказувало агента кремля...
показать весь комментарий
13.05.2025 10:34 Ответить
Підпис Гітлера зупинить Холокост, точно вам кажу. Треба з фюрером домовлятись. Скількі він хоче ще евреїв вбити, які квоти, чи можливо вбити ще мільйон в цьому році за результатами референдума в СС?
показать весь комментарий
13.05.2025 10:35 Ответить
До речі, цю статтю за посиланням в тексті можно на англійській коментувати
показать весь комментарий
13.05.2025 10:37 Ответить
Монументальная гениальность!
Просто не вериться!
Скромный пошивщик женской пальто с Бритон бич!
Как гласит пословица:
"Встречай по польто, а посылай за кораблем!"
показать весь комментарий
13.05.2025 10:35 Ответить
Нащадок ашкеназі із Білорусі і рососії так і назвав от прямо ***** диктатором? Чи це творчість цензорят?
показать весь комментарий
13.05.2025 10:36 Ответить
вітьок поїдь сосни в *****, то тоді може підпише
показать весь комментарий
13.05.2025 10:37 Ответить
Зеленского снова затянули под требования Путина. Зеленский только то и делает, что прогибается под Трампа, который ретранслирует путинские условия. Зачем было соглашаться на прямые переговоры под Путина, если вся европа встала за Украину: без перемирия никаких переговоров? Но Зеленский снова киданул Европу и пошел под Трампа. На переговорах будет то же, что и в Белом доме с Трампом - Зеленского два шакала из РФ и Америки разделают под оре, да еще и обвинят в отказе идти на мир по-путински. Мне кажется, что Зеленский наворотил такого, что на него уже лежит ордер в ФБР и Трамп его этим шантажирует
Иначе объяснить глупость и непоследовательность Зеленского я не могу
показать весь комментарий
13.05.2025 10:38 Ответить
"Жодна угода неможлива без підпису Гітлера"...
..а шо, так можна била?! - офігіває у пеклі "фюрер міра - 1", Адольф, дивлячися на імпотентів, сцикунів, хвойд,.. корочЄ, всю оцю нікчемну кокоманду рішучих чмошників Трумпа...
показать весь комментарий
13.05.2025 10:50 Ответить
Жодна угода неможлива без підпису президента Путіна. Він є КУЙЛОМ ВСІЯ Росії, тому ідея не розмовляти з ним - це щось, проти ЧОГО РОЗУМНІ люди САМО СОБОЮ виступають, Я .ЯК ПРОРАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ КУЙЛА не розумію цієї логіки. ,ЩО ТЕЖ САМО СОБОЮ ЗРОЗУМІЛО...
показать весь комментарий
13.05.2025 11:05 Ответить
віткофф общался с кацапами без переводчика о деньгах которые он и трамп получат от кацапов, как будут пилить деньги на северных потоках, заставляя Европу сесть на иглу.
Как сынки віткофф организовали клуб по продаже золотых виз для кацапов.........
показать весь комментарий
13.05.2025 11:17 Ответить
Там дімон сидить на вчку і просить папір. Дайте йому договори, підписані путіном.
показать весь комментарий
13.05.2025 11:20 Ответить
Витков прутинец . как и альбред Ках. Ках оправдывает его и ведет пропаганду мутную. Витков играет открыто на стороне рутина. ВСЕ будет УКРАИНА!
показать весь комментарий
13.05.2025 12:19 Ответить
Стоє перекрити проліви в Данії та в Туреччині і війна закінчиться, сцикуньо
показать весь комментарий
13.05.2025 12:35 Ответить
А що вартий підпис путькіна,він не вартий нічого.
показать весь комментарий
13.05.2025 12:41 Ответить
в тому гольф-клубі одні неуки і придурки позбиралися? гітлера якось перемогли без його підпису
показать весь комментарий
13.05.2025 12:43 Ответить
 
 