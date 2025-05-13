Жодна угода неможлива без підпису Путіна, - Віткофф

Сполучені Штати повинні говорити з усіма сторонами, залученими до мирних переговорів.

Про це в інтерв'ю Breitbart News заявив спецпосланець Трампа Стів Віткофф, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що провів переговори як з українським, так і з російським керівництвом. Віткофф вважає, що діяв правильно та пишається розмовами, які провів.

За словами спецпосланця Трампа, варто вести відкритий діалог з усіма сторонами.

Віткофф сказав, що проводив розмови з главою ОП Андрієм Єрмаком, диктатором Путіним та президентом Зеленським, міністром оборони Умєровим. Перемовини, як і загалом відносини з Украною, були позитивними.

Також він зазначив, що спілкувався з радниками з національної безпеки з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

"Жодна угода неможлива без підпису президента Путіна. Він є лідером Росії, тому ідея не розмовляти з ним – це щось, проти чого люди якимось чином виступають, я не розумію цієї логіки. Ми повинні говорити з усіма. З усіма, хто є учасником цього конфлікту, ми маємо вести діалог - і ми не можемо просто прийняти чиюсь версію", - сказав Віткофф.

