Жодна угода неможлива без підпису Путіна, - Віткофф
Сполучені Штати повинні говорити з усіма сторонами, залученими до мирних переговорів.
Про це в інтерв'ю Breitbart News заявив спецпосланець Трампа Стів Віткофф, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що провів переговори як з українським, так і з російським керівництвом. Віткофф вважає, що діяв правильно та пишається розмовами, які провів.
За словами спецпосланця Трампа, варто вести відкритий діалог з усіма сторонами.
Віткофф сказав, що проводив розмови з главою ОП Андрієм Єрмаком, диктатором Путіним та президентом Зеленським, міністром оборони Умєровим. Перемовини, як і загалом відносини з Украною, були позитивними.
Також він зазначив, що спілкувався з радниками з національної безпеки з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.
"Жодна угода неможлива без підпису президента Путіна. Він є лідером Росії, тому ідея не розмовляти з ним – це щось, проти чого люди якимось чином виступають, я не розумію цієї логіки. Ми повинні говорити з усіма. З усіма, хто є учасником цього конфлікту, ми маємо вести діалог - і ми не можемо просто прийняти чиюсь версію", - сказав Віткофф.
дурик , до того ,як чухно ботоксне таксувало в лєнінгадє , якось зправлялися ?
Може свиноматку краще зарізати ?
Трампапуйла
"28 січня 2003 року під час візиту президента РФ Володимира Путіна до Києва був підписаний Договір про державний кордон між двома країнами, що зафіксував його сухопутну частину. Україна ратифікувала угоду 20 квітня 2004 року, Російська Федерація - 22 квітня."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD Договір про українсько-російський кордон
Якщо хтось зараз добʼється кращого, ніж Мінські угоди, буду стоячи аплодувати, - ексміністр закордонних справ Вадим Пристайко в студії Радіо Свобода.
Шо серйозно ?? Для мене це новина їй Богу !! Я навіть і гадки не мав - що так .. !
Знову пішли гуляти по всім змі - "високоінтелектуальні" заяви цього трампівського фріка вітькова . Знову - інтернет хоч не вмикай . пць . Куди не поткнися , повсюди - головна млять новина дня - вітьков вчергове сказав якусь х..ню , те що всі і без нього чудово знають .!! Тьху-у .
Таке враження що це ще один етап якихось пекельних дослідів на українцях ,, чергове випробування їхньої нервової системи на стійкість .
Якщо ***** не ставить підпис, то нічого страшного, і підпис якоїсь шойги зійде - а ти, Україно, підписуй зєлєй і виконуй.
Просто не вериться!
Скромный пошивщик женской пальто с Бритон бич!
Как гласит пословица:
"Встречай по польто, а посылай за кораблем!"
Иначе объяснить глупость и непоследовательность Зеленского я не могу
..а шо, так можна била?! - офігіває у пеклі "фюрер міра - 1", Адольф, дивлячися на імпотентів, сцикунів, хвойд,.. корочЄ, всю оцю нікчемну кокоманду рішучих чмошників Трумпа...
Как сынки віткофф организовали клуб по продаже золотых виз для кацапов.........