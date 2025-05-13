УКР
Новини
Жодна угода неможлива без підпису Путіна, - Віткофф

Віткофф про важливість підпису Путіна під угодою

Сполучені Штати повинні говорити з усіма сторонами, залученими до мирних переговорів.

Про це в інтерв'ю Breitbart News заявив спецпосланець Трампа Стів Віткофф, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що провів переговори як з українським, так і з російським керівництвом. Віткофф вважає, що діяв правильно та пишається розмовами, які провів.

За словами спецпосланця Трампа, варто вести відкритий діалог з усіма сторонами. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп висунув ультиматум Україні та Росії щодо мирних переговорів, - Віткофф

Віткофф сказав, що проводив розмови з главою ОП Андрієм Єрмаком, диктатором Путіним та президентом Зеленським, міністром оборони Умєровим. Перемовини, як і загалом відносини з Украною, були позитивними.

Також він зазначив, що спілкувався з радниками з національної безпеки з Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

"Жодна угода неможлива без підпису президента Путіна. Він є лідером Росії, тому ідея не розмовляти з ним – це щось, проти чого люди якимось чином виступають, я не розумію цієї логіки. Ми повинні говорити з усіма. З усіма, хто є учасником цього конфлікту, ми маємо вести діалог - і ми не можемо просто прийняти чиюсь версію", - сказав Віткофф.

Читайте: Питання окупованих територій, ЗАЕС та доступу України до водних шляхів можна розв’язати через переговори, - Віткофф

путін володимир Віткофф Стів
+23
Будь-яка угода підписана пуйлом - це ніщо.
13.05.2025 09:45
+16
Нагадайте тому йолопу про минулі підписи пуйла.
"28 січня 2003 року під час візиту президента РФ Володимира Путіна до Києва був підписаний Договір про державний кордон між двома країнами, що зафіксував його сухопутну частину. Україна ратифікувала угоду 20 квітня 2004 року, Російська Федерація - 22 квітня."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD Договір про українсько-російський кордон
13.05.2025 09:48
+11
Спецпосланець Трампа пуйла
13.05.2025 09:48
Будь-яка угода підписана пуйлом - це ніщо.
13.05.2025 09:45
От власне. Починаючи з Будапештського меморандуму.
13.05.2025 09:52
Починаючи зі Статуту ООН і Заключного акту Гельсінкі-75.
13.05.2025 10:57
Жодна угода неможлива без підпису президента ху ?

дурик , до того ,як чухно ботоксне таксувало в лєнінгадє , якось зправлялися ?

Може свиноматку краще зарізати ?
13.05.2025 11:50
Зеленский уже согласился отменить запрет на переговоры с Путиным. Более того, возможна встреча на уровне технических представителей. Всех поздравляю, Зеленского Трамп взял за одно место. Готовьтесь к капитуляции
https://haqqin.az/news/348072
13.05.2025 11:38
Вітккоф цього не знає бо він довбойоб як і його шеф!!! Потрібні дії а не підписи!!! Маємо приклад будапештський меморандум!!!
13.05.2025 10:19
Все він знає, ху..ло тримає його в курсі. Просто продажна тварюка як і зеля.
13.05.2025 11:51
Спецпосланець Трампа пуйла
13.05.2025 09:48 Відповісти
А якщо пуйло та всі його двійники отримають білети на концерт кабздона?
13.05.2025 09:50
Жоден підпис злочинця і педофіла ***** не коштує паперу на якому він поставлений. Я більше скажу, все що підписано Тампоном і американцями також нічого не коштує. Де всі документи які Україна і сща підписали до цього дня? В мусорному відрі? І хто ви після цього як не звичайні дикуни
13.05.2025 09:50
Навіщо цитувати цього нью йорського шахрая і прорашиську мерзоту він показав на чієму він боці.Все що було досягнуто 10 травня Трамп і його команда звели до нуля.
13.05.2025 09:51
Спасибо КО, а то мы не знали... хотя, во ВМВ подпись Гитлера и Японии вам была не нужна, кроме как о безоговорочной капитуляции.... да-да, знаю что у них не было ЯО, но не обязательно танкам союзников доезжать до стен разрушенного кремля, мы согласны и на меньшее
13.05.2025 09:54
Як казав міністр уряду Зеленського
Якщо хтось зараз добʼється кращого, ніж Мінські угоди, буду стоячи аплодувати, - ексміністр закордонних справ Вадим Пристайко в студії Радіо Свобода.
13.05.2025 09:58
підпис брехуна не вартий навіть паперу на якому він зроблений
13.05.2025 10:00
Вчи міжнародне право, мародер!
13.05.2025 10:01
«Віткофф вважає, що діяв правильно та пишається розмовами, які провів.» - ну звісно ж «хвали мене мою губонька, бо роздеру до пупа», і йому до сраки про наслідки для України що він нарозмовляв з рашистами.
13.05.2025 10:02
Шо серйозно ?? Для мене це новина їй Богу !! Я навіть і гадки не мав - що так .. !
Знову пішли гуляти по всім змі - "високоінтелектуальні" заяви цього трампівського фріка вітькова . Знову - інтернет хоч не вмикай . пць . Куди не поткнися , повсюди - головна млять новина дня - вітьков вчергове сказав якусь х..ню , те що всі і без нього чудово знають .!! Тьху-у .
Таке враження що це ще один етап якихось пекельних дослідів на українцях ,, чергове випробування їхньої нервової системи на стійкість .
13.05.2025 10:11
За фактом буде як з припиненням вогню.
Якщо ***** не ставить підпис, то нічого страшного, і підпис якоїсь шойги зійде - а ти, Україно, підписуй зєлєй і виконуй.
13.05.2025 10:12
❗️Зеленський у Стамбулі не буде зустрічатися з будь-яким іншим представником рф, крім путіна, - Подоляк в The Breakfast Show.
13.05.2025 10:21
Покладається на путлєра як на 100 пар коней - їбанат!
13.05.2025 10:23
Рідкісний бидлоїд цей Вітьків.
13.05.2025 10:27
В Вітькове щось невловимо виказувало агента кремля...
13.05.2025 10:34
Підпис Гітлера зупинить Холокост, точно вам кажу. Треба з фюрером домовлятись. Скількі він хоче ще евреїв вбити, які квоти, чи можливо вбити ще мільйон в цьому році за результатами референдума в СС?
13.05.2025 10:35
До речі, цю статтю за посиланням в тексті можно на англійській коментувати
13.05.2025 10:37
Монументальная гениальность!
Просто не вериться!
Скромный пошивщик женской пальто с Бритон бич!
Как гласит пословица:
"Встречай по польто, а посылай за кораблем!"
13.05.2025 10:35
Нащадок ашкеназі із Білорусі і рососії так і назвав от прямо ***** диктатором? Чи це творчість цензорят?
13.05.2025 10:36
вітьок поїдь сосни в *****, то тоді може підпише
13.05.2025 10:37
Зеленского снова затянули под требования Путина. Зеленский только то и делает, что прогибается под Трампа, который ретранслирует путинские условия. Зачем было соглашаться на прямые переговоры под Путина, если вся европа встала за Украину: без перемирия никаких переговоров? Но Зеленский снова киданул Европу и пошел под Трампа. На переговорах будет то же, что и в Белом доме с Трампом - Зеленского два шакала из РФ и Америки разделают под оре, да еще и обвинят в отказе идти на мир по-путински. Мне кажется, что Зеленский наворотил такого, что на него уже лежит ордер в ФБР и Трамп его этим шантажирует
Иначе объяснить глупость и непоследовательность Зеленского я не могу
13.05.2025 10:38
"Жодна угода неможлива без підпису Гітлера"...
..а шо, так можна била?! - офігіває у пеклі "фюрер міра - 1", Адольф, дивлячися на імпотентів, сцикунів, хвойд,.. корочЄ, всю оцю нікчемну кокоманду рішучих чмошників Трумпа...
13.05.2025 10:50
Жодна угода неможлива без підпису президента Путіна. Він є КУЙЛОМ ВСІЯ Росії, тому ідея не розмовляти з ним - це щось, проти ЧОГО РОЗУМНІ люди САМО СОБОЮ виступають, Я .ЯК ПРОРАШИСТСЬКИЙ ХОЛУЙ КУЙЛА не розумію цієї логіки. ,ЩО ТЕЖ САМО СОБОЮ ЗРОЗУМІЛО...
13.05.2025 11:05
віткофф общался с кацапами без переводчика о деньгах которые он и трамп получат от кацапов, как будут пилить деньги на северных потоках, заставляя Европу сесть на иглу.
Как сынки віткофф организовали клуб по продаже золотых виз для кацапов.........
13.05.2025 11:17
Там дімон сидить на вчку і просить папір. Дайте йому договори, підписані путіном.
13.05.2025 11:20
Витков прутинец . как и альбред Ках. Ках оправдывает его и ведет пропаганду мутную. Витков играет открыто на стороне рутина. ВСЕ будет УКРАИНА!
13.05.2025 12:19
Стоє перекрити проліви в Данії та в Туреччині і війна закінчиться, сцикуньо
13.05.2025 12:35
А що вартий підпис путькіна,він не вартий нічого.
13.05.2025 12:41
в тому гольф-клубі одні неуки і придурки позбиралися? гітлера якось перемогли без його підпису
13.05.2025 12:43
 
 