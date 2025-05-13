Питання окупованих територій, ЗАЕС та доступу України до водних шляхів можна розв’язати через переговори, - Віткофф
Серед основних питань, які ще потрібно обговорити з Україною та Росією, є деталі щодо окупованих територій України, Запорізької АЕС, яка наразі не працює, та доступу України до водних шляхів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Breitbart News заявив спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф.
"Вони почнуть спілкуватися один з одним, ми звузимо кола питань між ними, а потім знайдемо компроміси та креативні рішення для розв'язання кожної з їхніх проблем", – каже спецпредставник Трампа.
Віткофф стверджує, що фізично цього можна досягнути, а також висловив сподівання, що незабаром будуть "хороші новини". Тому, як каже посадовець, є великий шанс покласти край цьому конфлікту.
Крім того, американський чиновник зауважив, що важливими також є водні шляхи та те, як Україна виходить до Чорного моря, що дозволяє їй виходити до світового океану через з'єднання із Середземним морем. За словами спецпредставника, це необхідно буде також обговорити на перемовинах.
Нагадаємо, Віткофф назвав агресію РФ проти України "дурною війною".
Крім того, ті піндерасти звалять все на нас, всілякі орбани підтримують, а ООН повісить ще на нас всі збитки..
І там всі такі трампісти припизжені.
Ви в курсі.
Путин приезжает лично. Тогда Трамп подскочет на помощь своему другу Володе, чтобы на переговорах вдвоем додавить Зеленского на капитуляцию под Путина. Если не удастся, Трамп и Путин объявят Зеленского виновным в срыве результатов. Путин не приезжает, а присылает высокопоставленных лиц. Если Зеленский отказывается встречаться, его также обвиняют в срыве переговоров, а если соглашается опускает свой политический статус до плинтуса или уровня гауляйтера.
В любом случае, Зеленский будет в дураках, потому что вместо того, чтобы идти в ногу с Европой, пресмыкается перед подлецом Трампом.