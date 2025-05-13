УКР
Питання окупованих територій, ЗАЕС та доступу України до водних шляхів можна розв'язати через переговори, - Віткофф

Стів Віткофф про окуповані території

Серед основних питань, які ще потрібно обговорити з Україною та Росією, є деталі щодо окупованих територій України, Запорізької АЕС, яка наразі не працює, та доступу України до водних шляхів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю  Breitbart News заявив спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф.

"Вони почнуть спілкуватися один з одним, ми звузимо кола питань між ними, а потім знайдемо компроміси та креативні рішення для розв'язання кожної з їхніх проблем", – каже спецпредставник Трампа.

Віткофф стверджує, що фізично цього можна досягнути, а також висловив сподівання, що незабаром будуть "хороші новини". Тому, як каже посадовець, є великий шанс покласти край цьому конфлікту.

Крім того, американський чиновник зауважив, що важливими також є водні шляхи та те, як Україна виходить до Чорного моря, що дозволяє їй виходити до світового океану через з'єднання із Середземним морем. За словами спецпредставника, це необхідно буде також обговорити на перемовинах.

Нагадаємо, Віткофф назвав агресію РФ проти України "дурною війною".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Неможливо досягти миру в Україні без прямого діалогу з Путіним, - Віткофф



перемовини (3062) Віткофф Стів (133)
****** морда торгаша, пусть своих детей отдаст насильнику и потом торгуется с ними
13.05.2025 09:36 Відповісти
рівень ріелтор.
13.05.2025 09:33 Відповісти
На переговорах можна вирішувати тільки одне питання: в яких скотомогильниках прикопувати кацапів...
13.05.2025 09:40 Відповісти
рівень ріелтор.
13.05.2025 09:33 Відповісти
Не потрібно всю ЗаЕС йому засовувати. Допоміг би один стержень від реактора.
13.05.2025 09:36 Відповісти
Рівень - невіглас. У мене дедалі стійкішим стає враження, що ріелтор з нього теж хреновий. Хіба що його клієнти ще більші невігласи, ніж він. Ви спитаєте, а як невігласи можуть бути успішними? А по-різному і далеко не всі. Хтось через батьківські гроші, як Трамп, хтось через хороших знайомих, а хтось просто тому, що крутиться у колі тих, хто має вплив на процеси. Трампа не можуть оточувати розумні, бо він з іншого кола, де розум і ерудиція - це баласт. Людині властива емпатія, але тим, хто досяг успіху, йдучи поголовпх це поняття не відоме. І ось у таких є свої ріелтори, які хоч і невігласи, але мають і будуть мати хорлші комісіцні, бо перебувають у орбіті бонз. Впевнениц, що люди з орбіти Трампа ніколи не будуть в орбіті філантропа- багача Білла Гейтса. Він ніколи не скористається послкгами рвелтора Вітькова.
13.05.2025 09:49 Відповісти
Зеленский уже согласился отменить запрет на переговоры с Путиным. Более того, возможна встреча на уровне технических представителей. Всех поздравляю, Зеленского Трамп взял за одно место. Готовьтесь к капитуляции
https://haqqin.az/news/348072
13.05.2025 11:36 Відповісти
тут матрёшки уже давно не покупают.
13.05.2025 12:55 Відповісти
просмажити б цього вітька на електричному стільці
13.05.2025 09:34 Відповісти
13.05.2025 09:36 Відповісти
На рахунок ЗАЕС я вважаю, що треба відключити ту гілку живлення , а не відновлювати її після кожного обстрілу і нехай кацапи їбуться там з нею самі. Доведуть її до стану Чорнобиля, то і ліквідацією будуть вони займатися самотужки. На що уйде багато людських ресурсів, які не будуть кинуті на фронт. Ну і власне реакція світової спільноти на це не забариться. Ну а що ми? Пережили Чірнобиль, переживем і це. Хуже не будєт!
13.05.2025 09:37 Відповісти
Ну то й українцям буде неперелівки.

Крім того, ті піндерасти звалять все на нас, всілякі орбани підтримують, а ООН повісить ще на нас всі збитки..
13.05.2025 09:44 Відповісти
ЗАЕС контролює окупант тому йому і відповідати за можливі наслідки, головне щоб вітер дув в сторону Криму
13.05.2025 09:59 Відповісти
За їх довбанською логікою винними станемо ми. Бо інакше б вже мокш повикидали зі всіх організацій, й санкціями придушили так, що вони б реально стали жерти кору з берез, ягель та мох. А так, вони за їх гроші намалюють, скажуть будь що на користь пуйла.
13.05.2025 11:31 Відповісти
Можна! - тільки переговори з кацапами це ж не з розумним зайти - потрібен тиск США - тільки не на Украіну а на рашку
13.05.2025 09:38 Відповісти
Це трамп буде тиск тильки на Україну. На рашку -емітація. На Україну будуть тиснути з двох боків з РФ і США
13.05.2025 09:55 Відповісти
На переговорах можна вирішувати тільки одне питання: в яких скотомогильниках прикопувати кацапів...
13.05.2025 09:40 Відповісти
дебіл.
І там всі такі трампісти припизжені.
13.05.2025 09:42 Відповісти
Вони і тут всі такі.
Ви в курсі.
13.05.2025 11:46 Відповісти
Який президент такий радник ,може вже нашому МЗС пора пояснювати що відбуваєтся а не слухати всяких неуків,чого зараз "найвеличніший" боїтся перш за все за свою с- аку тому все що скаже Трамп він слухає.
13.05.2025 09:43 Відповісти
Абсолютне нерозуміння ні причин війни, ні рівня ї@анутості ***** та його шобли. Чи небажання розуміти. Балачки, мовби двоє не поділили торгівельний центр. Трампони-довбой@би чисті.
13.05.2025 09:48 Відповісти
Зеленский снова перепрыгнул под Трампа в обход Европы, очевидно, из-за компромата на него у Трампа. Возможные сценарии следующие:

Путин приезжает лично. Тогда Трамп подскочет на помощь своему другу Володе, чтобы на переговорах вдвоем додавить Зеленского на капитуляцию под Путина. Если не удастся, Трамп и Путин объявят Зеленского виновным в срыве результатов. Путин не приезжает, а присылает высокопоставленных лиц. Если Зеленский отказывается встречаться, его также обвиняют в срыве переговоров, а если соглашается опускает свой политический статус до плинтуса или уровня гауляйтера.

В любом случае, Зеленский будет в дураках, потому что вместо того, чтобы идти в ногу с Европой, пресмыкается перед подлецом Трампом.
13.05.2025 10:16 Відповісти
В цього їбучого ************* погано не тільки з головою а ще й з вухами. ***** чітко заявило що жодних розмов про окуповану ЗАЕС і інші окуповані території воно даже не збирається вести. Я вже не кажу про те з якого це хера Україна буде просити доступу у мокшів доступу до наших же водойм
13.05.2025 10:45 Відповісти
Спецпосланець коопєратіва "озєро" стьопа вітков.
13.05.2025 10:51 Відповісти
І як "розв'язати"? Погодитись на відчуження? Що Зельоні в дипломатії тямлять? Арахамії всілякі, та друга бидлота, буде знову в Стамбулі з кацапами долю України від імені народу вирішувати. Як в 2022. Добре зупинили їх тоді. Джонсон декілька разів приїздив. В останню мить. Особисто гасив нестерпне бажання Зельоної сволоти здати все Кацапії.
13.05.2025 10:59 Відповісти
Питання окупованих територій, ЗАЕС та доступу України до водних шляхів можна розв'язати через переговори, - Віткофф ЧЕРЕЗ ДЕОКУПАЦІЮ ПРОРАШИСТСЬКА ЛАХУДРА...
13.05.2025 11:09 Відповісти
знову випустили клоуна, буде нова хвиля наїздів на україну - пєрєміріє любой цєной, бо пуйло обісралося, дебіли бл...
13.05.2025 11:30 Відповісти
Віткоф підтримує Московію як він може. Які водних путі ! Чорне море під нашим контролем. Навіть в Криму росіяни не можуть держати свого флоту.
13.05.2025 11:36 Відповісти
Верблюже пальто знову випустили ***** допомагати. Миротворець блдь.
13.05.2025 11:48 Відповісти
 
 