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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним Віткофф про мирні переговори
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Неможливо досягти миру в Україні без прямого діалогу з Путіним, - Віткофф

Віткофф про діалог з Путіним: США хочуть миру в Україні

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що без прямих контактів Вашингтона з кремлівським диктатором Володимиром Путіним неможливо припинити російсько-українську війну.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Breitbart News, передає Цензор.НЕТ.

Віткофф відповів на закиди в тому, що він часто літає на особисті зустрічі з Путіним, оскільки він не повинен зустрічатися з такими людьми, як диктатор РФ, наодинці. 

За його словами, Трамп хоче проактивного підходу, саме тому президент США доручив йому взаємодіяти з Путіним, щоб "спробувати знайти краще рішення".

"На мої зустрічі з Володимиром Путіним сторонніх людей не запрошували. Чи повинен я був сказати Володимиру Путіну: "Я не хочу починати з вами діалог, я не хочу мати з вами стосунки"? Байден не розмовляв з ним три з половиною роки. За вказівкою президента (Трампа) я мав можливість встановити контакт з президентом Путіним. Він є центральною дійовою особою в цьому конфлікті. Якщо ми не розмовляємо з ним, як ми думаємо, що зможемо досягти врегулювання? Це навіть неможливо. Тому думка про те, що ми не повинні говорити з ним, є абсурдною, або що я повинен говорити з ним і ставити ці переговори в залежність від того, чи зможу я привезти туди перекладача або інших людей. Мені там ніхто не був потрібен. Насправді це спрацювало краще, коли я був там сам", - пояснив Віткофф. 

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Раніше Віткофф заявив, що російський диктатор Володимир Путін вперше за десятиліття бачить можливість для розбудови відносин зі США.

Автор: 

путін володимир (23900) росія (65442) США (23105) Віткофф Стів (94)


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Топ коментарі
+6
Віткоффу-не можливо досягти миру коли цілуєш агресора у дупу...
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09.05.2025 19:30
+2
прямой диалог с Гитлером - вот залог мира для евреев
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09.05.2025 19:41
+1
то поцілуй його в сраку
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09.05.2025 19:31
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І як же це спрацювало?
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09.05.2025 19:30 Відповісти
как всєгда: "Москва-Пекін поют уроди "

.
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09.05.2025 19:33 Відповісти
миру неможливо досягти коли агресор хоче війни
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09.05.2025 19:41 Відповісти
Как-как, у англосаксов не сработал и Мюнхен-2(у кацапов в Рапалле сработало , а все мюнхенские кальки на Рапалль не прошли). Не дорабатывают тааваристчи.
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09.05.2025 19:39 Відповісти
ЗЫ... Мюнхен-1. первая калька на Рапалль-1922 года, был нацелен на то , чтобы вбить клин между крепнущей дружбой между СССР и Германией. Мюнхен-2, он же калька на Мюнхен-1 с Рапаллем, проходил в мацквабаде, наездами туда англосаксов... Цель была не допустить крепнущей дружбы нараисии с Китаем, но за счет территорий Украины... Тоже у англосаксов не срослось. Да и слава богу. А мы - куй железный, пока горячий. Каароч . пыня сдохни, как и все твои выб.ядки. NO PASARAN! АМИНЬ!!!
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09.05.2025 19:53 Відповісти
Віткоффу-не можливо досягти миру коли цілуєш агресора у дупу...
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09.05.2025 19:30 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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09.05.2025 19:43 Відповісти
чувак просицця на друге коло возюкання.
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09.05.2025 19:30 Відповісти
то поцілуй його в сраку
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09.05.2025 19:31 Відповісти
безумовно !

і цей "діалог" НЕ має бути довшим за автоматну чергу

.
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09.05.2025 19:32 Відповісти
Віддайте вже кацапам Аляску і буде мир. Збіговисько старих пердунів!
Коли ви вже в ящик зіграєте?!
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09.05.2025 19:33 Відповісти
Дайтє Вітькову сєльоткі, он випіл, но нє успєл закусіть.
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09.05.2025 19:33 Відповісти
Не витьок , а форменный ДЛБ. Спросил бы у пыни , чи хочет дурак мира, с выходом на границу 1991 г .
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09.05.2025 19:34 Відповісти
"Не можливо домовлятись про мир з тим,хто прийшов тебе вбивати"-Голда Меїр.
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09.05.2025 19:38 Відповісти
Віткофффф! Ти, *******, єму отсосі... Может он тєбя і послушаєт! Но тока- всьо з заглотом. І Міхалков єто с Мосфільмом снімаєт!
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09.05.2025 19:38 Відповісти
прямой диалог с Гитлером - вот залог мира для евреев
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09.05.2025 19:41 Відповісти
Можна: перекрити нафту і газ, які ідуть через Чорне і Балтійське моря.
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09.05.2025 19:47 Відповісти
"Прямих діалогів" з ****** не існуює по визначенню -- це усе монологи ***** при сліпий присутності іншої сторони ... увіткофффф просто тупе у'******** що розуміє що ***** над ним й його рудим бо$$oм жорстко стебаїццццо ...
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09.05.2025 19:48 Відповісти
пуцін препіздент усього миру! бо нема пуціна нема миру
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09.05.2025 19:49 Відповісти
Пішов нах.. ідіот.
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09.05.2025 19:52 Відповісти
 
 