Неможливо досягти миру в Україні без прямого діалогу з Путіним, - Віткофф

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що без прямих контактів Вашингтона з кремлівським диктатором Володимиром Путіним неможливо припинити російсько-українську війну.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню Breitbart News, передає Цензор.НЕТ.

Віткофф відповів на закиди в тому, що він часто літає на особисті зустрічі з Путіним, оскільки він не повинен зустрічатися з такими людьми, як диктатор РФ, наодинці.

За його словами, Трамп хоче проактивного підходу, саме тому президент США доручив йому взаємодіяти з Путіним, щоб "спробувати знайти краще рішення".

"На мої зустрічі з Володимиром Путіним сторонніх людей не запрошували. Чи повинен я був сказати Володимиру Путіну: "Я не хочу починати з вами діалог, я не хочу мати з вами стосунки"? Байден не розмовляв з ним три з половиною роки. За вказівкою президента (Трампа) я мав можливість встановити контакт з президентом Путіним. Він є центральною дійовою особою в цьому конфлікті. Якщо ми не розмовляємо з ним, як ми думаємо, що зможемо досягти врегулювання? Це навіть неможливо. Тому думка про те, що ми не повинні говорити з ним, є абсурдною, або що я повинен говорити з ним і ставити ці переговори в залежність від того, чи зможу я привезти туди перекладача або інших людей. Мені там ніхто не був потрібен. Насправді це спрацювало краще, коли я був там сам", - пояснив Віткофф.

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Раніше Віткофф заявив, що російський диктатор Володимир Путін вперше за десятиліття бачить можливість для розбудови відносин зі США.