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Новости Встреча Виткоффа с Путиным Уиткофф о переговорах с россией
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Невозможно достичь мира в Украине без прямого диалога с Путиным, - Уиткофф

Виткофф о диалоге с Путиным: США хотят мира в Украине

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что без прямых контактов Вашингтона с кремлевским диктатором Владимиром Путиным невозможно прекратить российско-украинскую войну.

Об этом он сказал в интервью изданию Breitbart News, передает Цензор.НЕТ.

Уиткофф ответил на упреки в том, что он часто летает на личные встречи с Путиным, поскольку он не должен встречаться с такими людьми, как диктатор РФ, наедине.

По его словам, Трамп хочет проактивного подхода, именно поэтому президент США поручил ему взаимодействовать с Путиным, чтобы "попытаться найти лучшее решение".

"На мои встречи с Владимиром Путиным посторонних людей не приглашали. Должен ли я был сказать Владимиру Путину: "Я не хочу начинать с вами диалог, я не хочу иметь с вами отношения"? Байден не разговаривал с ним три с половиной года. По указанию президента (Трампа) я имел возможность установить контакт с президентом Путиным. Он является центральным действующим лицом в этом конфликте. Если мы не разговариваем с ним, как мы думаем, что сможем достичь урегулирования? Это даже невозможно. Поэтому мысль о том, что мы не должны говорить с ним, является абсурдной, или что я должен говорить с ним и ставить эти переговоры в зависимость от того, смогу ли я привезти туда переводчика или других людей. Мне там никто не был нужен. На самом деле это сработало лучше, когда я был там сам", - пояснил Уиткофф.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Белом доме разочарованы подходом Уиткоффа к переговорам с Россией, - New York Post

Ранее Уиткофф заявил, что российский диктатор Владимир Путин впервые за десятилетие видит возможность для развития отношений с США.

Автор: 

путин владимир (31345) россия (95725) США (26889) Стив Уиткофф (93)


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Топ комментарии
+19
Віткоффу-не можливо досягти миру коли цілуєш агресора у дупу...
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09.05.2025 19:30
+13
прямой диалог с Гитлером - вот залог мира для евреев
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09.05.2025 19:41
+10
"Не можливо домовлятись про мир з тим,хто прийшов тебе вбивати"-Голда Меїр.
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09.05.2025 19:38
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І як же це спрацювало?
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09.05.2025 19:30 Ответить
как всєгда: "Москва-Пекін поют уроди "

.
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09.05.2025 19:33 Ответить
миру неможливо досягти коли агресор хоче війни
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09.05.2025 19:41 Ответить
Как-как, у англосаксов не сработал и Мюнхен-2(у кацапов в Рапалле сработало , а все мюнхенские кальки на Рапалль не прошли). Не дорабатывают тааваристчи.
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09.05.2025 19:39 Ответить
ЗЫ... Мюнхен-1. первая калька на Рапалль-1922 года, был нацелен на то , чтобы вбить клин между крепнущей дружбой между СССР и Германией. Мюнхен-2, он же калька на Мюнхен-1 с Рапаллем, проходил в мацквабаде, наездами туда англосаксов... Цель была не допустить крепнущей дружбы нараисии с Китаем, но за счет территорий Украины... Тоже у англосаксов не срослось. Да и слава богу. А мы - куй железный, пока горячий. Каароч . пыня сдохни, как и все твои выб.ядки. NO PASARAN! АМИНЬ!!!
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09.05.2025 19:53 Ответить
Віткоффу-не можливо досягти миру коли цілуєш агресора у дупу...
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09.05.2025 19:30 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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09.05.2025 19:43 Ответить
чувак просицця на друге коло возюкання.
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09.05.2025 19:30 Ответить
то поцілуй його в сраку
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09.05.2025 19:31 Ответить
безумовно !

і цей "діалог" НЕ має бути довшим за автоматну чергу

.
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09.05.2025 19:32 Ответить
Віддайте вже кацапам Аляску і буде мир. Збіговисько старих пердунів!
Коли ви вже в ящик зіграєте?!
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09.05.2025 19:33 Ответить
Дайтє Вітькову сєльоткі, он випіл, но нє успєл закусіть.
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09.05.2025 19:33 Ответить
Не витьок , а форменный ДЛБ. Спросил бы у пыни , чи хочет дурак мира, с выходом на границу 1991 г .
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09.05.2025 19:34 Ответить
"Не можливо домовлятись про мир з тим,хто прийшов тебе вбивати"-Голда Меїр.
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09.05.2025 19:38 Ответить
Віткофффф! Ти, *******, єму отсосі... Может он тєбя і послушаєт! Но тока- всьо з заглотом. І Міхалков єто с Мосфільмом снімаєт!
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09.05.2025 19:38 Ответить
***** 72 года, вы думаете оно ему надо?
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09.05.2025 21:37 Ответить
прямой диалог с Гитлером - вот залог мира для евреев
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09.05.2025 19:41 Ответить
Можна: перекрити нафту і газ, які ідуть через Чорне і Балтійське моря.
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09.05.2025 19:47 Ответить
А ще нафтогоном «Дружба».
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09.05.2025 22:45 Ответить
"Прямих діалогів" з ****** не існуює по визначенню -- це усе монологи ***** при сліпий присутності іншої сторони ... увіткофффф просто тупе у'******** що розуміє що ***** над ним й його рудим бо$$oм жорстко стебаїццццо ...
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09.05.2025 19:48 Ответить
пуцін препіздент усього миру! бо нема пуціна нема миру
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09.05.2025 19:49 Ответить
Пішов нах.. ідіот.
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09.05.2025 19:52 Ответить
Вітк%%ф - ЧЛЕ%%СОС!
Не "з Путіним" а - з "легітимним президентом расєї" .
...
С....кааа! Нах...й нам той ЄС - сборище пристарілих імпотентів???!!!
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09.05.2025 20:12 Ответить
Можливо, якщо всі будуть діяти спільно, як проти фашистів в Другу світову
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09.05.2025 20:15 Ответить
Вітьков хоче побалакати з сараною?
Е! Вітьков! Це ж комахи!
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09.05.2025 20:17 Ответить
Діалог з убивцею про що?
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09.05.2025 20:23 Ответить
Так у тебя же был прямой диалог с ******, чё ты не договорился?!?!
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09.05.2025 20:28 Ответить
пт нХ
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09.05.2025 20:36 Ответить
Переговорщик хренов...Самые лучшие переговоры провёл защитник острова Змеиный.
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09.05.2025 20:37 Ответить
Они просто подошли двумя катерами, высадился спецназ человек 15. Мы понимали, что если мы сейчас этот спецназ уничтожим, то в ответ они просто покрошат эти скалы и никто не выживет. Нам обещали, что все будет нормально, что скоро мы поедем домой. Эти слова я слышал все 15 месяцев плена..." -
Это рассказ пограничника Евгения Котляренко с острова Змеинный, почему сдались в плен.
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09.05.2025 21:50 Ответить
Их (пограничников)было 13. Кацапы высадились 15 человек. Все пограничники сдались в плен. Позже все стали Героями Украины
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09.05.2025 21:55 Ответить
Виткофф, ты точно также говорил бы и про гитлера
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09.05.2025 20:41 Ответить
імпотент!
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09.05.2025 20:51 Ответить
Поцфф...
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09.05.2025 20:52 Ответить
І розмовами з ****** також нічого позитивного не досягнути. ***** хоче воювати.
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09.05.2025 21:09 Ответить
а шо, так можно било?
..ех-х-х, не було у Гітлера своєї такої хвойди, Вітька-Віткоффа..
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09.05.2025 21:13 Ответить
цей вітьок там наврядчи щось своє суб'єктивне видає - це йому пойло сказав що і як говорити
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09.05.2025 21:23 Ответить
Кажіть прямо ,що під діалогом ви розумієте задоволення монологу *****(((
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09.05.2025 21:42 Ответить
Діалог з виродком-путіним треба проводити на в Кремлі а в Гаазі
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09.05.2025 22:47 Ответить
І де результат твоїх балачок? Ти добалакався лише до почесного звання - ************ Срампа.
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09.05.2025 22:50 Ответить
 
 