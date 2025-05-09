Невозможно достичь мира в Украине без прямого диалога с Путиным, - Уиткофф

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что без прямых контактов Вашингтона с кремлевским диктатором Владимиром Путиным невозможно прекратить российско-украинскую войну.

Об этом он сказал в интервью изданию Breitbart News, передает Цензор.НЕТ.

Уиткофф ответил на упреки в том, что он часто летает на личные встречи с Путиным, поскольку он не должен встречаться с такими людьми, как диктатор РФ, наедине.

По его словам, Трамп хочет проактивного подхода, именно поэтому президент США поручил ему взаимодействовать с Путиным, чтобы "попытаться найти лучшее решение".

"На мои встречи с Владимиром Путиным посторонних людей не приглашали. Должен ли я был сказать Владимиру Путину: "Я не хочу начинать с вами диалог, я не хочу иметь с вами отношения"? Байден не разговаривал с ним три с половиной года. По указанию президента (Трампа) я имел возможность установить контакт с президентом Путиным. Он является центральным действующим лицом в этом конфликте. Если мы не разговариваем с ним, как мы думаем, что сможем достичь урегулирования? Это даже невозможно. Поэтому мысль о том, что мы не должны говорить с ним, является абсурдной, или что я должен говорить с ним и ставить эти переговоры в зависимость от того, смогу ли я привезти туда переводчика или других людей. Мне там никто не был нужен. На самом деле это сработало лучше, когда я был там сам", - пояснил Уиткофф.

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Ранее Уиткофф заявил, что российский диктатор Владимир Путин впервые за десятилетие видит возможность для развития отношений с США.