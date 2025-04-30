Путин впервые за десятилетие видит возможность пересмотреть отношения РФ и США, - Уиткофф
Российский диктатор Владимир Путин впервые за десятилетие видит возможность для развития отношений с США.
Об этом заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Я думаю, что он впервые за десятилетие видит возможность пересмотреть отношения Российской Федерации с Соединенными Штатами, и это очевидно", - отметил он.
По словам Уиткоффа, он уже провел 4 встречи с Путиным и все они длились не менее трех часов, одна вообще затянулась почти на 5 часов.
В то же время подробностей разговоров он не раскрыл.
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Цьому американському пану чіпляють на вуха локшину, бо росія як в дев'яності знову обісралась і просить допомоги в США. Але як тільки збереться з силами, знову оголосить Америку ворогом №1.