Путин впервые за десятилетие видит возможность пересмотреть отношения РФ и США, - Уиткофф

Российский диктатор Владимир Путин впервые за десятилетие видит возможность для развития отношений с США.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Я думаю, что он впервые за десятилетие видит возможность пересмотреть отношения Российской Федерации с Соединенными Штатами, и это очевидно", - отметил он.

По словам Уиткоффа, он уже провел 4 встречи с Путиным и все они длились не менее трех часов, одна вообще затянулась почти на 5 часов.

В то же время подробностей разговоров он не раскрыл.

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