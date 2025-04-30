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Новости Встреча Виткоффа с Путиным
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Путин впервые за десятилетие видит возможность пересмотреть отношения РФ и США, - Уиткофф

Путин хочет пересмотреть отношения с США. Заявление Виткоффа

Российский диктатор Владимир Путин впервые за десятилетие видит возможность для развития отношений с США.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Я думаю, что он впервые за десятилетие видит возможность пересмотреть отношения Российской Федерации с Соединенными Штатами, и это очевидно", - отметил он.

По словам Уиткоффа, он уже провел 4 встречи с Путиным и все они длились не менее трех часов, одна вообще затянулась почти на 5 часов.

В то же время подробностей разговоров он не раскрыл.

Читайте: Уиткофф не смог убедить Путина прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта, - Bloomberg

Автор: 

путин владимир (31295) россия (95615) США (26743) Стив Уиткофф (89)


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Топ комментарии
+5
Цю кнопку перезагрузки вже не один раз нажимали ще до вас.
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30.04.2025 11:32
+5
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30.04.2025 11:38
+4
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30.04.2025 11:37
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А в них до 22 року були погані відносини? Навіть після 14 року... Що тоді хороші відносини - цілувати дупу один одному трамп путіну, а путін-трампу?
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30.04.2025 11:31 Ответить
Очевидно шо США ініціатори дружби з рашкою
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30.04.2025 11:32 Ответить
Експерт!З Київміськбуду)))
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30.04.2025 11:32 Ответить
Цю кнопку перезагрузки вже не один раз нажимали ще до вас.
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30.04.2025 11:32 Ответить
Нова ідіотська американська влада. Пуйло кожного разу перезавантажує відносини між кацапстаном і США при виборі американцями нового президента і кожного разу їх дурить, кидає по-пітерські!!!
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30.04.2025 11:34 Ответить
Виткоффу стоит переехать на расею, чтобы удобнее пользоваться рублями полученными у путлера.
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30.04.2025 11:35 Ответить
Ну так )(уйло "чудовий хлопець". І не тільки Трампа, а вже Віткоффа переграв, 4-ри рази.
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30.04.2025 11:35 Ответить
а тих кацапів, які втекли з ********** від ***** до сша, штати ***** видавати будуть?
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30.04.2025 11:35 Ответить
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30.04.2025 11:37 Ответить
Вперше за десятиліття путлер побачив, що Штатам можливо вставити під хвоста і йому нічого за це не буде, бо при владі дурник Трамп.
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30.04.2025 11:37 Ответить
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30.04.2025 11:38 Ответить
Віткофф це ще один меркантільно-довірливий поц. Боже, як ти допустив шоб в ці важки часи сша та Україну очолили таки мудаки?
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30.04.2025 11:38 Ответить
А що в росії та США в двотисячних були погані відносини, але росія поклала на них болт і поперла з війною спочатку в Грузію, а потім в Україну.
Цьому американському пану чіпляють на вуха локшину, бо росія як в дев'яності знову обісралась і просить допомоги в США. Але як тільки збереться з силами, знову оголосить Америку ворогом №1.
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30.04.2025 11:40 Ответить
США двічі спасала радянський союз від голоду і один раз в 90 -х росію.Похоже,що це буде четвертий.Скільки разів це не буде але пройде час "болото" знову "дякуватиме піндосам"поносячи їх в хвіст і гриву.Ця країна не має ні чого людського.Віткоффи,трампи ,будуть з путіними сю-сю-сю,вихваляти друг друга. але стабільного миру це не принесе.
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30.04.2025 11:43 Ответить
Хто б сумнівався? Свій свояка (диктатор диктатора без честі і совісті) бачить здалека.
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30.04.2025 11:49 Ответить
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30.04.2025 11:50 Ответить
Степану вітькову хло вже пообіцяло ділянки для забудови - Вітьковий Тауер та Тампонів Тауер - ось і відробляє
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30.04.2025 11:55 Ответить
 
 