Уиткофф не смог убедить Путина прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта, - Bloomberg
Российский диктатор Владимир Путин не согласился на предложение спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа о прекращении боевых действий по нынешней линии фронта.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Путин настаивает на том, что Россия должна взять под контроль четыре региона Украины, которые она не полностью оккупировала, как часть любого соглашения о прекращении войны.
Издание добавляет, что это требование наносит удар по усилиям президента США Дональда Трампа достичь прекращения огня и окончательного прекращения войны на фоне растущего разочарования в Белом доме относительно отсутствия прогресса в переговорах.
Источники Bloomberg рассказали, что Уиткофф пытался убедить Путина, что Россия должна согласиться на прекращение огня, которое остановит боевые действия вдоль нынешней линии фронта, во время длительных переговоров в Кремле в пятницу. Вместо этого, по их словам, российский лидер сохранил свою максималистскую позицию в отношении территории.
Сейчас переговоры зашли в тупик, и для дальнейшего прогресса нужен прямой контакт между Путиным и Трампом, сказал один из собеседников.
Напомним, что 25 апреля спецпредставитель Трампа Стиф Уиткофф провел переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным в Москве.
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Вписуєш килимок для собаки біля дверей у довідку ветеринара і вимагаєш віддати всю оселю.
Чарівний світ несподіваних можливостей.
Похоже , что не маскали срали в уши американцам , а американцы ссали в уши нам
Твои трамписты - это просто уличная шпана с амбициями и на понтах. Не больше.
Повторю ранее мной сказанное:
"Решение о ликвидации рф (вместе с населением) - принято". Теми, кто может и умеет. И напомню еще раз - "Их план выполняется. В точности с графиком и дедлайнами. В точности." Подробности гражданским знать не нужно.
Трамписты могут или сгинуть вместе с рф, или остаться в истории рядом с победителями. Выбор за тобой.
"Медведчук хотел быть неприлично богатым (и не только он), поэтому он брал деньги от рф и устраивал громкие публичные акции-пустышки, но они были очень шумными, и как реакция его кураторов от фсб на его акции - это ложное мнение, о, якобы поддержке рф внутри Украины, что в конечном итоге привело к краху сво".
Вот только товарищи из фсб не смогли понять, что "люди в черных костюмах" таким образом провели блестящую операцию в по внедрению в аналитические центры фсб "заведомо ложной информации", которая привела к целому рядому ошибочных решений со стороны руководства рф.
Бо про це зовсім не розмовляли.
хуіткова цікавили гроші та нафта
хвуйла-зняття санкцій