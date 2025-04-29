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Новости Мирные переговоры Встреча Виткоффа с Путиным Требования РФ относительно прекращения огня
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Уиткофф не смог убедить Путина прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта, - Bloomberg

путін

Российский диктатор Владимир Путин не согласился на предложение спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа о прекращении боевых действий по нынешней линии фронта.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Путин настаивает на том, что Россия должна взять под контроль четыре региона Украины, которые она не полностью оккупировала, как часть любого соглашения о прекращении войны.

Издание добавляет, что это требование наносит удар по усилиям президента США Дональда Трампа достичь прекращения огня и окончательного прекращения войны на фоне растущего разочарования в Белом доме относительно отсутствия прогресса в переговорах.

Также читайте: Трамп назвал "хорошей" встречу Уиткоффа с Путиным

Источники Bloomberg рассказали, что Уиткофф пытался убедить Путина, что Россия должна согласиться на прекращение огня, которое остановит боевые действия вдоль нынешней линии фронта, во время длительных переговоров в Кремле в пятницу. Вместо этого, по их словам, российский лидер сохранил свою максималистскую позицию в отношении территории.

Сейчас переговоры зашли в тупик, и для дальнейшего прогресса нужен прямой контакт между Путиным и Трампом, сказал один из собеседников.

Напомним, что 25 апреля спецпредставитель Трампа Стиф Уиткофф провел переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным в Москве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин нарушил все обещания, которые он давал Трампу, - сенатор-республиканец Кеннеди

Автор: 

путин владимир (31295) Стив Уиткофф (88) прекращения огня (166)


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Топ комментарии
+8
Відкрито нассав і насрав на пику тампона!
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29.04.2025 20:20
+3
А нашо пукіну зупиняти вогонь по нинешній лінії фронту? Він помалу просувається ,день за днем,пукін бидломарафон не дивиться,тому не знає що Україна ось -ось і переможе.
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29.04.2025 20:22
+2
Для подальшого прогресу в переговорах потрібен прямий контакт путлєра з Томагавком
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29.04.2025 20:22
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Відкрито нассав і насрав на пику тампона!
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29.04.2025 20:20 Ответить
А що робив там 5 годин?))підтримував аналками і оралками?)))сміття він,разом з усією їхнєю шайкою.
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29.04.2025 20:22 Ответить
Намагався зрозуміти чи можна просто вписати Канаду та Гренландію у Конституцію США. 😁
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29.04.2025 20:26 Ответить
Питав *****,бо в того практика вже огого(
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29.04.2025 20:32 Ответить
Фокус-покус- битий крокус.

Вписуєш килимок для собаки біля дверей у довідку ветеринара і вимагаєш віддати всю оселю.

Чарівний світ несподіваних можливостей.
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29.04.2025 20:38 Ответить
А нашо пукіну зупиняти вогонь по нинешній лінії фронту? Він помалу просувається ,день за днем,пукін бидломарафон не дивиться,тому не знає що Україна ось -ось і переможе.
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29.04.2025 20:22 Ответить
в нього свій марафон є. йому в папочках приносять дані що хахли ось-ось фсьо. Взяв напівоточену Авдіївку трьома арміями і доповз до Покровська за рік - ну років через 5 точно Домбурас дотисне. А років за 20 дивись і Дніпро форсує.
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29.04.2025 20:32 Ответить
Для подальшого прогресу в переговорах потрібен прямий контакт путлєра з Томагавком
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29.04.2025 20:22 Ответить
віткофф плазуючи в ногах, облизуючи резіновую попу, стискаючи себе за ліву сіську типу серце, так і не зміг переконати плєшивого, не розповідати більше про половца і печенега рюріковічєй.
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29.04.2025 20:29 Ответить
Так после каждой встречи и телефонного разговора американцы говорили , что переговоры идут отлично и что с дня на день будет перемирие или окончание
Похоже , что не маскали срали в уши американцам , а американцы ссали в уши нам
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29.04.2025 20:29 Ответить
Как и все Украинцы, я не признаю хйло. Однако должен признать, что команда фсб, которая за ним стоит - НЕ ДУРАКИ, а очень даже умные люди. Чтобы их переиграть, нужно быть такими же умными, расчетливыми и хладнокровно-циничными. Витьков - та не это способен, ты думаешь, что ты играешь с ним, что ты - главный и ведущий в этой игре, но это не так. Ты даже не пешка в игре хйла, ты просто мусор, который хйло пинает ногами.
Твои трамписты - это просто уличная шпана с амбициями и на понтах. Не больше.
Повторю ранее мной сказанное:
"Решение о ликвидации рф (вместе с населением) - принято". Теми, кто может и умеет. И напомню еще раз - "Их план выполняется. В точности с графиком и дедлайнами. В точности." Подробности гражданским знать не нужно.
Трамписты могут или сгинуть вместе с рф, или остаться в истории рядом с победителями. Выбор за тобой.
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29.04.2025 20:30 Ответить
фсб не такі вони й продвинуті - це ж вони наобіцяли путлєру шо в Україні його жде легенька прогулянка
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29.04.2025 20:37 Ответить
Предыистория такова (очень упрощенно):
"Медведчук хотел быть неприлично богатым (и не только он), поэтому он брал деньги от рф и устраивал громкие публичные акции-пустышки, но они были очень шумными, и как реакция его кураторов от фсб на его акции - это ложное мнение, о, якобы поддержке рф внутри Украины, что в конечном итоге привело к краху сво".
Вот только товарищи из фсб не смогли понять, что "люди в черных костюмах" таким образом провели блестящую операцию в по внедрению в аналитические центры фсб "заведомо ложной информации", которая привела к целому рядому ошибочных решений со стороны руководства рф.
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29.04.2025 20:47 Ответить
фуфло(називати його ****** занадто велика честь) задню не дасть, побачивши слабкість тампона і його команди. Зміни в конституцію рф ніхто вносити не буде. Тому або капітуляція України, або продовження війни. Вітьков даремно потратив купу часу і грошей на перельоти і перемовини з мокшанськими *******
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29.04.2025 20:30 Ответить
А пробував переконати? 🤔 Чомусь я думаю, що не пробував.
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29.04.2025 20:32 Ответить
Віткофф не зміг переконати Путіна припинити вогонь
Бо про це зовсім не розмовляли.
хуіткова цікавили гроші та нафта
хвуйла-зняття санкцій
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29.04.2025 20:33 Ответить
не зміг, і тому є вагома причина, як і пояснення. все.... з часом стане явним, і не все саме так як те тутки і не тільки викладають.
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29.04.2025 20:39 Ответить
Трампа развели и в ответ он начнет давить на...Украину. Делать то, что он только и может.
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29.04.2025 20:47 Ответить
 
 