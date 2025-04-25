Трамп назвал "хорошей" встречу Уиткоффа с Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры между его спецпредставителем Стивом Уиткоффом и российским диктатором Владимиром Путиным. Встреча состоялась сегодня, 25 апреля.

Заявление Трампа приводит Financial Juice, информирует Цензор.НЕТ.

Американский лидер назвал встречу "хорошей".

"Посланник США Уиткофф провел хорошую встречу", - сказал Трамп.

Каких-то деталей относительно разговора Уиткоффа и Путина президент США не рассказал.

Напомним, что 25 апреля спецпредставитель Трампа Стиф Уиткофф провел переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным в Москве.

В Кремле заявили, что во время сегодняшней встречи в Москве стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной.

Читайте также: Виткофф и Путин обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины, - Ушаков