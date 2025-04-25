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Новости Встреча Виткоффа с Путиным
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Трамп назвал "хорошей" встречу Уиткоффа с Путиным

Трамп о встрече Виткоффа и Путина

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры между его спецпредставителем Стивом Уиткоффом и российским диктатором Владимиром Путиным. Встреча состоялась сегодня, 25 апреля.

Заявление Трампа приводит Financial Juice, информирует Цензор.НЕТ.

Американский лидер назвал встречу "хорошей".

"Посланник США Уиткофф провел хорошую встречу", - сказал Трамп.

Каких-то деталей относительно разговора Уиткоффа и Путина президент США не рассказал.

Напомним, что 25 апреля спецпредставитель Трампа Стиф Уиткофф провел переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным в Москве.

В Кремле заявили, что во время сегодняшней встречи в Москве стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной.

Читайте также: Виткофф и Путин обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины, - Ушаков

Автор: 

переговоры (4963) путин владимир (31280) Трамп Дональд (5235) Стив Уиткофф (83)


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Якщо вам хороши,то нам,Украіні,погани.Ми не зглдні привентивно.
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25.04.2025 21:56 Ответить
После очередного передоза ему всё хорошо!
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25.04.2025 21:56 Ответить
Взаємній любові між Рудим стендапердом і Ху"лом заважає тільки Україна.
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25.04.2025 22:00 Ответить
Відому пісню про пуйла ( ла-ла-ла) пора доукомплектувати куплетом про рижочолого донні. .
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25.04.2025 22:01 Ответить
ще одну харошу картіну подарували?
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25.04.2025 22:01 Ответить
BBC

"Нічого не знає про Росію, нічого не знає про Україну" - Трамп довірив миритися з Москвою своєму другові Віткоффу - забудовникy і гольф-партнерy Трампа.

Тепер найбільше цінують особисту лояльність президенту, каже експомічник держсекретаря США з питань Європи Джеймс О'Браєн.
Як наслідок, російським напрямком займається команда людей з невеликим досвідом роботи в Європі.

Джон Болтон, який був радником з нацбезпеки під час першого терміну Трампа, висловлюється ще жорсткіше. Трамп, підбираючи команду на другий термін, шукав людей, які йому підтакуватимуть і відразу виконуватимуть те, що він говорить, вважає Болтон.
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25.04.2025 22:09 Ответить
дуже хорошою, дуже чудовою і позитивною. Дебіл
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25.04.2025 22:14 Ответить
 
 