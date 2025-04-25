Трамп назвал "хорошей" встречу Уиткоффа с Путиным
Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры между его спецпредставителем Стивом Уиткоффом и российским диктатором Владимиром Путиным. Встреча состоялась сегодня, 25 апреля.
Заявление Трампа приводит Financial Juice, информирует Цензор.НЕТ.
Американский лидер назвал встречу "хорошей".
"Посланник США Уиткофф провел хорошую встречу", - сказал Трамп.
Каких-то деталей относительно разговора Уиткоффа и Путина президент США не рассказал.
Напомним, что 25 апреля спецпредставитель Трампа Стиф Уиткофф провел переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным в Москве.
В Кремле заявили, что во время сегодняшней встречи в Москве стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной.
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