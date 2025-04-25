Трамп назвав "хорошою" зустріч Віткоффа з Путіним
Президент США Дональд Трамп прокоментував переговори між його спецпредставником Стівом Віткоффом та російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч відбулася сьогодні, 25 квітня.
Заяву Трампа наводить Financial Juice, інформує Цензор.НЕТ.
Американський лідер назвав зустріч "хорошою".
"Посланець США Віткофф провів хорошу зустріч", - сказав Трамп.
Якихось деталей щодо розмови Віткоффа та Путіна президент США не розповів.
Нагадаємо, що 25 квітня спецпредставник Трампа Стіф Віткофф провів перемовини з диктатором РФ Володимиром Путіним у Москві.
У Кремлі заявили, що під час сьогоднішньої зустрічі у Москві сторони обговорювали можливість відновлення прямих переговорів між РФ та Україною.
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Знач треба зв'язати делегацію і ту угоду назавжди ЗЕморозити
"Нічого не знає про Росію, нічого не знає про Україну" - Трамп довірив миритися з Москвою своєму другові Віткоффу - забудовникy і гольф-партнерy Трампа.
Тепер найбільше цінують особисту лояльність президенту, каже експомічник держсекретаря США з питань Європи Джеймс О'Браєн.
Як наслідок, російським напрямком займається команда людей з невеликим досвідом роботи в Європі.
Джон Болтон, який був радником з нацбезпеки під час першого терміну Трампа, висловлюється ще жорсткіше. Трамп, підбираючи команду на другий термін, шукав людей, які йому підтакуватимуть і відразу виконуватимуть те, що він говорить, вважає Болтон.
Бабло перерахував? Чи ресурси ділили?
Чи планували, хто перший смокче у кнр . ахроХам'їя теж в черзі, якщо не боїтесь вихованців Сухумського зоопарку 🙊