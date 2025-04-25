Трамп назвав "хорошою" зустріч Віткоффа з Путіним

Президент США Дональд Трамп прокоментував переговори між його спецпредставником Стівом Віткоффом та російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч відбулася сьогодні, 25 квітня.

Заяву Трампа наводить Financial Juice, інформує Цензор.НЕТ.

Американський лідер назвав зустріч "хорошою".

"Посланець США Віткофф провів хорошу зустріч", - сказав Трамп.

Якихось деталей щодо розмови Віткоффа та Путіна президент США не розповів.

Нагадаємо, що 25 квітня спецпредставник Трампа Стіф Віткофф провів перемовини з диктатором РФ Володимиром Путіним у Москві.

У Кремлі заявили, що під час сьогоднішньої зустрічі у Москві сторони обговорювали можливість відновлення прямих переговорів між РФ та Україною.

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