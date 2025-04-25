УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11102 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Віткоффа з Путіним
1 089 15

Трамп назвав "хорошою" зустріч Віткоффа з Путіним

Трамп про зустріч Віткоффа та Путіна

Президент США Дональд Трамп прокоментував переговори між його спецпредставником Стівом Віткоффом та російським диктатором Володимиром Путіним. Зустріч відбулася сьогодні, 25 квітня.

Заяву Трампа наводить Financial Juice, інформує Цензор.НЕТ.

Американський лідер назвав зустріч "хорошою".

"Посланець США Віткофф провів хорошу зустріч", - сказав Трамп.

Якихось деталей щодо розмови Віткоффа та Путіна президент США не розповів.

Нагадаємо, що 25 квітня спецпредставник Трампа Стіф Віткофф провів перемовини з диктатором РФ Володимиром Путіним у Москві.

У Кремлі заявили, що під час сьогоднішньої зустрічі у Москві сторони обговорювали можливість відновлення прямих переговорів між РФ та Україною.

Читайте також: Віткофф і Путін обговорили можливість відновлення прямих переговорів РФ та України, - Ушаков

Автор: 

перемовини (2900) путін володимир (23831) Трамп Дональд (5678) Віткофф Стів (84)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
Відому пісню про пуйла ( ла-ла-ла) пора доукомплектувати куплетом про рижочолого донні. .
показати весь коментар
25.04.2025 22:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо вам хороши,то нам,Украіні,погани.Ми не зглдні привентивно.
показати весь коментар
25.04.2025 21:56 Відповісти
Трам істерить, каже що угоду по ресурсам мусимо підписати "негайно".
Знач треба зв'язати делегацію і ту угоду назавжди ЗЕморозити
показати весь коментар
25.04.2025 22:39 Відповісти
После очередного передоза ему всё хорошо!
показати весь коментар
25.04.2025 21:56 Відповісти
Взаємній любові між Рудим стендапердом і Ху"лом заважає тільки Україна.
показати весь коментар
25.04.2025 22:00 Відповісти
Відому пісню про пуйла ( ла-ла-ла) пора доукомплектувати куплетом про рижочолого донні. .
показати весь коментар
25.04.2025 22:01 Відповісти
ще одну харошу картіну подарували?
показати весь коментар
25.04.2025 22:01 Відповісти
BBC

"Нічого не знає про Росію, нічого не знає про Україну" - Трамп довірив миритися з Москвою своєму другові Віткоффу - забудовникy і гольф-партнерy Трампа.

Тепер найбільше цінують особисту лояльність президенту, каже експомічник держсекретаря США з питань Європи Джеймс О'Браєн.
Як наслідок, російським напрямком займається команда людей з невеликим досвідом роботи в Європі.

Джон Болтон, який був радником з нацбезпеки під час першого терміну Трампа, висловлюється ще жорсткіше. Трамп, підбираючи команду на другий термін, шукав людей, які йому підтакуватимуть і відразу виконуватимуть те, що він говорить, вважає Болтон.
показати весь коментар
25.04.2025 22:09 Відповісти
дуже хорошою, дуже чудовою і позитивною. Дебіл
показати весь коментар
25.04.2025 22:14 Відповісти
Ну і чудово. Вже давно зустрічаються - коли ж весілля?
показати весь коментар
25.04.2025 22:16 Відповісти
А могло бути інакше? - свої ж люди
показати весь коментар
25.04.2025 22:19 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2025 22:21 Відповісти
дві старі лезбіянки один одному комплімани засилають
показати весь коментар
25.04.2025 22:23 Відповісти
Що, москалі погодили будівництво отелей Трампа у Ялті і Балаклаві?
показати весь коментар
25.04.2025 22:30 Відповісти
ШО хорошого?
Бабло перерахував? Чи ресурси ділили?
Чи планували, хто перший смокче у кнр . ахроХам'їя теж в черзі, якщо не боїтесь вихованців Сухумського зоопарку 🙊
показати весь коментар
25.04.2025 22:34 Відповісти
2 союзника зустрілись обговорити як їм розчавити Україну. Дякую що нас поки США не бомбить
показати весь коментар
25.04.2025 22:39 Відповісти
 
 