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Новини Зустріч Віткоффа з Путіним Візит Віткоффа до РФ
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Віткофф і Путін обговорили можливість відновлення прямих переговорів РФ та України, - Ушаков

Путін та Віткофф говорили у Кремлі 25 квітня про Україну

Спецпредставник президента США Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін під час сьогоднішньої зустрічі у Москві обговорювали можливість відновлення прямих переговорів між РФ та Україною.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Зустріч Путіна і Віткоффа тривала три години.

За словами Ушакова, вона була конструктивною і корисною. 

"Сьогоднішня розмова дала змогу додатково зблизити позиції не тільки щодо України, а й з інших міжнародних питань. Що стосується безпосередньо української кризи, то мова йшла, зокрема, про можливість відновлення прямих переговорів між представниками Росії та України", - сказав помічник очільника Кремля.

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Нагадаємо, це вже четвертий візит Віткофф до Москви та його зустріч із Путіним, за допомогою яких США хочуть домогтись "мирного врегулювання" в Україні.

Автор: 

перемовини (2900) путін володимир (23827) росія (65223) переговори з Росією (1088) Віткофф Стів (84)


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Топ коментарі
+11
"Що стосується безпосередньо української кризи"
Світ збожеволів!
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25.04.2025 18:22
+7
Слів немає - "одні рузкія матюкі".
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25.04.2025 18:23
+7
Що стосується "української кризи", то під час неї було знищено мільйон кацапських свинособак.
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25.04.2025 18:30
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"Що стосується безпосередньо української кризи"
Світ збожеволів!
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25.04.2025 18:22 Відповісти
Будуть ще років 10 обговорювати і наближатися хрен до чого.
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25.04.2025 18:32 Відповісти
це тільки початок цього дурдому , на превеликий жаль .
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25.04.2025 19:28 Відповісти
Слів немає - "одні рузкія матюкі".
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25.04.2025 18:23 Відповісти
Нехай уже після 9 травня.
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25.04.2025 18:25 Відповісти
вітьков побачив мир в очах *****?
фуйовий той ******** мир...
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25.04.2025 18:26 Відповісти
Щоб вони здохли. Обоє.
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25.04.2025 18:26 Відповісти
Уже и американцы поржали после выборов, а по нам ржали уже второй заход делают
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25.04.2025 18:27 Відповісти
секс-сешн двох пристаркуватих гамадрилів завершився безрезультатно, в обох не встав і тому жодний не завагітнів.
В мірє животних мля
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25.04.2025 18:28 Відповісти
В Улан-Батор доведеться зебілу летіти...
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25.04.2025 18:29 Відповісти
а як не скасує свій указ про заборону теревенів із ******?
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25.04.2025 18:45 Відповісти
Що стосується "української кризи", то під час неї було знищено мільйон кацапських свинособак.
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25.04.2025 18:30 Відповісти
Дальше что?
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25.04.2025 18:41 Відповісти
А дальше ми усі гуртом,всім Цензором поїдимо в Італію на шашлики
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25.04.2025 19:03 Відповісти
Вірити кацапу - себе не поважати. Тому що хороший кацап - це дохлий кацап
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25.04.2025 18:31 Відповісти
Вітков це агент вплливу путіна на трампа
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25.04.2025 18:31 Відповісти
Арахамія вже б"є копитом
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25.04.2025 18:32 Відповісти
Нові кєди купив! Готуєтьця...😁
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25.04.2025 18:41 Відповісти
Стадион подойдёт для переговоров , там все знают что говорить а вернее хором петь, путин ху*ло-ла-ла-ла-ла...
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25.04.2025 18:32 Відповісти
Там краще розміститися гаранту припинення українськоі кризи.
Снайперу для путлера!
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25.04.2025 18:37 Відповісти
Дістали ці Вікоффи із Трампом своім мирним договором !
Дуже хочеться цим жаднючим і божевільним нелюдами
поділити Украіну між собою 🤬
Не дочекаєтесь .....
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25.04.2025 18:37 Відповісти
за серце хватався? зігу кидав? ноги цілував?
що, плєшивий передав через свого особистого кур'єра геніальному доні? зсу повинно здатися в повному складі, до 9 мая ділдов на палкє?
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25.04.2025 18:37 Відповісти
Нагадаємо, це вже четвертий візит Віткоффа до москви....
Та дайте йому вже кімнату в общазі десь в люберцях, а то мотаєтьця бідненький туди-сюди по 4 раза в неділю! 😁
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25.04.2025 18:37 Відповісти
Уіткофф, на колінах мабуть, чекав, на аудієнцію, воєнного злочинця з московії, прутіна??
Хто тільки на прутіна, на «нападав» ВІЙНОЮ, Ічкерія, Грузія, Абхазія, Молдова, Нагірний Карабах, Україна з 2014 року, а він, усе «бореться», за дрючбу з старим Трампом, але не з США!!!
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25.04.2025 18:37 Відповісти
Нехай ОПа президента відправить на переговори Агрохімію, Стефанчука, Безмозглу, Подоляка на чолі з Ермаком. Професійна команда переговорників по війнах. Як і весь професійний квартал95.
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25.04.2025 18:54 Відповісти
Комісар товариш Вітков, тількі більшовицької портупеї і нагана не хватає і таким чином особисто вбивав би українців, наскільки відомо займається питанням Близького Сходу , чому він втручається в перемовини по війні РФ в Україні на стороні РФ. Зрозуміло тому що в нас немає козирних карт, нажаль вони можуть не зявитися коли український нарід робить все по закону , а з нами граються шахраї.
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25.04.2025 19:03 Відповісти
Вітьков примчався до окурка- кажи что нібудь, нада помочь Рудому бордельному леву. ( тьху ти -старій папузі з хащів Маралари).
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25.04.2025 19:06 Відповісти
Якийсь ушаков розповідає що якійсь віткоффи та путіни щось там вирішують про долю мільйонів? Серйозно?
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25.04.2025 19:24 Відповісти
Мудаки зелені! Негайно оголосіть Віткофа персоною нон грата в Україні і подайте в міжнародний розшук по лінії Інтерпола як міжнародного злочинця і спільника кримінального злочинця *****!
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25.04.2025 19:25 Відповісти
Роман Цимбалюк пише.
Сегодня на Kyiv StratCom Forum принял участие в очень важной дискуссии: «Будущее России: деколонизация, деимпериализация, рефедерализация».

Результаты обсуждения - засекречены В американское посольство они переданы не будут, потому что Трамп может снова спасти ж#пу Путина.

Но с вами поделюсь главной своей мыслью: о будущем России говорить нечего - у России нет будущего. Согласны?
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25.04.2025 19:27 Відповісти
Що з цього приводу скаже потужна укаїнська дипломатія?
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25.04.2025 19:33 Відповісти
 
 