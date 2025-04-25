Віткофф і Путін обговорили можливість відновлення прямих переговорів РФ та України, - Ушаков

Спецпредставник президента США Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін під час сьогоднішньої зустрічі у Москві обговорювали можливість відновлення прямих переговорів між РФ та Україною.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Зустріч Путіна і Віткоффа тривала три години.

За словами Ушакова, вона була конструктивною і корисною.

"Сьогоднішня розмова дала змогу додатково зблизити позиції не тільки щодо України, а й з інших міжнародних питань. Що стосується безпосередньо української кризи, то мова йшла, зокрема, про можливість відновлення прямих переговорів між представниками Росії та України", - сказав помічник очільника Кремля.

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Нагадаємо, це вже четвертий візит Віткофф до Москви та його зустріч із Путіним, за допомогою яких США хочуть домогтись "мирного врегулювання" в Україні.