Віткофф і Путін обговорили можливість відновлення прямих переговорів РФ та України, - Ушаков
Спецпредставник президента США Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін під час сьогоднішньої зустрічі у Москві обговорювали можливість відновлення прямих переговорів між РФ та Україною.
Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Зустріч Путіна і Віткоффа тривала три години.
За словами Ушакова, вона була конструктивною і корисною.
"Сьогоднішня розмова дала змогу додатково зблизити позиції не тільки щодо України, а й з інших міжнародних питань. Що стосується безпосередньо української кризи, то мова йшла, зокрема, про можливість відновлення прямих переговорів між представниками Росії та України", - сказав помічник очільника Кремля.
Нагадаємо, це вже четвертий візит Віткофф до Москви та його зустріч із Путіним, за допомогою яких США хочуть домогтись "мирного врегулювання" в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
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Світ збожеволів!
фуйовий той ******** мир...
В мірє животних мля
Снайперу для путлера!
Дуже хочеться цим жаднючим і божевільним нелюдами
поділити Украіну між собою 🤬
Не дочекаєтесь .....
що, плєшивий передав через свого особистого кур'єра геніальному доні? зсу повинно здатися в повному складі, до 9 мая ділдов на палкє?
Та дайте йому вже кімнату в общазі десь в люберцях, а то мотаєтьця бідненький туди-сюди по 4 раза в неділю! 😁
Хто тільки на прутіна, на «нападав» ВІЙНОЮ, Ічкерія, Грузія, Абхазія, Молдова, Нагірний Карабах, Україна з 2014 року, а він, усе «бореться», за дрючбу з старим Трампом, але не з США!!!
Сегодня на Kyiv StratCom Forum принял участие в очень важной дискуссии: «Будущее России: деколонизация, деимпериализация, рефедерализация».
Результаты обсуждения - засекречены В американское посольство они переданы не будут, потому что Трамп может снова спасти ж#пу Путина.
Но с вами поделюсь главной своей мыслью: о будущем России говорить нечего - у России нет будущего. Согласны?