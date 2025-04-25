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Новости Встреча Виткоффа с Путиным Визит Уиткоффа в рф
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Уиткофф и Путин обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины, - Ушаков

Путин и Виткофф говорили в Кремле 25 апреля об Украине

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин во время сегодняшней встречи в Москве обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Встреча Путина и Уиткоффа длилась три часа.

По словам Ушакова, она была конструктивной и полезной.

"Сегодняшний разговор позволил дополнительно сблизить позиции не только по Украине, но и по другим международным вопросам. Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины", - сказал помощник главы Кремля.

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Напомним, это уже четвертый визит Уиткоффа в Москву и его встреча с Путиным, с помощью которых США хотят добиться "мирного урегулирования" в Украине.

Автор: 

переговоры (4963) путин владимир (31276) россия (95569) переговоры с Россией (971) Стив Уиткофф (83)


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Топ комментарии
+8
"Що стосується безпосередньо української кризи"
Світ збожеволів!
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25.04.2025 18:22
+6
Слів немає - "одні рузкія матюкі".
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25.04.2025 18:23
+5
Що стосується "української кризи", то під час неї було знищено мільйон кацапських свинособак.
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25.04.2025 18:30
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"Що стосується безпосередньо української кризи"
Світ збожеволів!
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25.04.2025 18:22 Ответить
Будуть ще років 10 обговорювати і наближатися хрен до чого.
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25.04.2025 18:32 Ответить
Слів немає - "одні рузкія матюкі".
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25.04.2025 18:23 Ответить
Нехай уже після 9 травня.
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25.04.2025 18:25 Ответить
вітьков побачив мир в очах *****?
фуйовий той ******** мир...
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25.04.2025 18:26 Ответить
Щоб вони здохли. Обоє.
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25.04.2025 18:26 Ответить
Уже и американцы поржали после выборов, а по нам ржали уже второй заход делают
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25.04.2025 18:27 Ответить
секс-сешн двох пристаркуватих гамадрилів завершився безрезультатно, в обох не встав і тому жодний не завагітнів.
В мірє животних мля
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25.04.2025 18:28 Ответить
В Улан-Батор доведеться зебілу летіти...
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25.04.2025 18:29 Ответить
а як не скасує свій указ про заборону теревенів із ******?
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25.04.2025 18:45 Ответить
Що стосується "української кризи", то під час неї було знищено мільйон кацапських свинособак.
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25.04.2025 18:30 Ответить
Дальше что?
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25.04.2025 18:41 Ответить
А дальше ми усі гуртом,всім Цензором поїдимо в Італію на шашлики
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25.04.2025 19:03 Ответить
Вірити кацапу - себе не поважати. Тому що хороший кацап - це дохлий кацап
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25.04.2025 18:31 Ответить
Вітков це агент вплливу путіна на трампа
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25.04.2025 18:31 Ответить
Арахамія вже б"є копитом
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25.04.2025 18:32 Ответить
Нові кєди купив! Готуєтьця...😁
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25.04.2025 18:41 Ответить
Стадион подойдёт для переговоров , там все знают что говорить а вернее хором петь, путин ху*ло-ла-ла-ла-ла...
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25.04.2025 18:32 Ответить
Там краще розміститися гаранту припинення українськоі кризи.
Снайперу для путлера!
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25.04.2025 18:37 Ответить
Дістали ці Вікоффи із Трампом своім мирним договором !
Дуже хочеться цим жаднючим і божевільним нелюдами
поділити Украіну між собою 🤬
Не дочекаєтесь .....
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25.04.2025 18:37 Ответить
за серце хватався? зігу кидав? ноги цілував?
що, плєшивий передав через свого особистого кур'єра геніальному доні? зсу повинно здатися в повному складі, до 9 мая ділдов на палкє?
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25.04.2025 18:37 Ответить
Нагадаємо, це вже четвертий візит Віткоффа до москви....
Та дайте йому вже кімнату в общазі десь в люберцях, а то мотаєтьця бідненький туди-сюди по 4 раза в неділю! 😁
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25.04.2025 18:37 Ответить
Уіткофф, на колінах мабуть, чекав, на аудієнцію, воєнного злочинця з московії, прутіна??
Хто тільки на прутіна, на «нападав» ВІЙНОЮ, Ічкерія, Грузія, Абхазія, Молдова, Нагірний Карабах, Україна з 2014 року, а він, усе «бореться», за дрючбу з старим Трампом, але не з США!!!
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25.04.2025 18:37 Ответить
Нехай ОПа президента відправить на переговори Агрохімію, Стефанчука, Безмозглу, Подоляка на чолі з Ермаком. Професійна команда переговорників по війнах. Як і весь професійний квартал95.
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25.04.2025 18:54 Ответить
Комісар товариш Вітков, тількі більшовицької портупеї і нагана не хватає і таким чином особисто вбивав би українців, наскільки відомо займається питанням Близького Сходу , чому він втручається в перемовини по війні РФ в Україні на стороні РФ. Зрозуміло тому що в нас немає козирних карт, нажаль вони можуть не зявитися коли український нарід робить все по закону , а з нами граються шахраї.
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25.04.2025 19:03 Ответить
Вітьков примчався до окурка- кажи что нібудь, нада помочь Рудому бордельному леву. ( тьху ти -старій папузі з хащів Маралари).
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25.04.2025 19:06 Ответить
 
 