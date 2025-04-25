Уиткофф и Путин обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины, - Ушаков
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин во время сегодняшней встречи в Москве обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной.
Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Встреча Путина и Уиткоффа длилась три часа.
По словам Ушакова, она была конструктивной и полезной.
"Сегодняшний разговор позволил дополнительно сблизить позиции не только по Украине, но и по другим международным вопросам. Что касается непосредственно украинского кризиса, то речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины", - сказал помощник главы Кремля.
Напомним, это уже четвертый визит Уиткоффа в Москву и его встреча с Путиным, с помощью которых США хотят добиться "мирного урегулирования" в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Світ збожеволів!
фуйовий той ******** мир...
В мірє животних мля
Снайперу для путлера!
Дуже хочеться цим жаднючим і божевільним нелюдами
поділити Украіну між собою 🤬
Не дочекаєтесь .....
що, плєшивий передав через свого особистого кур'єра геніальному доні? зсу повинно здатися в повному складі, до 9 мая ділдов на палкє?
Та дайте йому вже кімнату в общазі десь в люберцях, а то мотаєтьця бідненький туди-сюди по 4 раза в неділю! 😁
Хто тільки на прутіна, на «нападав» ВІЙНОЮ, Ічкерія, Грузія, Абхазія, Молдова, Нагірний Карабах, Україна з 2014 року, а він, усе «бореться», за дрючбу з старим Трампом, але не з США!!!