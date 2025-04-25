Уиткофф прибыл в Москву, - росСМИ
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл с визитом в Москву.
Об этом пишут российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Самолет с Уиткоффом, который вылетел из Майами, приземлился в московском аэропорту "Внуково".
Ранее в Кремле заявляли, что ожидают визита спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе.
Он, по данным СМИ, встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.
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За словами Чалого - всі статки вітькофа зароблені , так би мовити - не зовсім законними способами .
Його підозрювали у відмиванні грошей через свої казіно , у зв'язках з мафією , у шахрайських оборудках і тд. і тп. . Але у того фріка міцні зв'язки серед впливових політиків і бізнесменів , тому йому вдавалося виходити сухим з води . А тепер він і взагалі - довірене лице самого сЦаря Америки .