Уиткофф прибыл в Москву, - росСМИ

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл с визитом в Москву.

Об этом пишут российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Самолет с Уиткоффом, который вылетел из Майами, приземлился в московском аэропорту "Внуково".

Ранее в Кремле заявляли, что ожидают визита спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе.

Он, по данным СМИ, встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

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