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Новости Встреча Виткоффа с Путиным Визит Уиткоффа в рф
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Уиткофф прибыл в Москву, - росСМИ

Стив Уиткофф прибыл в Москву 25 апреля 2025 года

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл с визитом в Москву.

Об этом пишут российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Самолет с Уиткоффом, который вылетел из Майами, приземлился в московском аэропорту "Внуково".

Ранее в Кремле заявляли, что ожидают визита спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе.

Он, по данным СМИ, встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Читайте: Путин предложил заморозить фронт в Украине на текущей линии для достижения мирного соглашения, - FT

Автор: 

россия (95585) США (26709) Стив Уиткофф (88)


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Топ комментарии
+14
Да уже пусть купит квартиру под Сызранью или в Воркуте, чтоб не тратится на проезд ...
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25.04.2025 11:35
+9
Мабуть йому сподобався *********** прутень
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25.04.2025 11:35
+8
Як тільки ця паскуда їде в москву чекай чергового терору рашиських варварів проти мирних громадян.
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25.04.2025 11:50
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ото б зараз удар по кремлю...
мрії божевільного...
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25.04.2025 11:34 Ответить
Приперся рижий шакал на сходняк до парашинських гієн.
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25.04.2025 11:37 Ответить
голубки, млять..
більш точно
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25.04.2025 11:38 Ответить
Да уже пусть купит квартиру под Сызранью или в Воркуте, чтоб не тратится на проезд ...
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25.04.2025 11:35 Ответить
В Воркуті навіть купувати не треба. Там тих квартир... навіть з ******* та книжками. Але, Вітьку вони навряд чи сподобаються. )))

https://youtu.be/73j0wIVnzgw ВОРКУТА. ГУЛАГ НАШИХ ДНЕЙ
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25.04.2025 12:54 Ответить
На Донбасі краще.
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25.04.2025 13:33 Ответить
Мабуть йому сподобався *********** прутень
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25.04.2025 11:35 Ответить
Хіба що мемуари про нього 😂
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25.04.2025 11:43 Ответить
Цікаво, вазелін із собою привіз чи на місці видадуть?
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25.04.2025 12:28 Ответить
На поклон до хазяїна?
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25.04.2025 11:37 Ответить
у персиковому костюмі прям женіх. ті зустрічі з путіним призведуть до весілля.
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26.04.2025 03:35 Ответить
Готуємося до масштабного розстрілу цивільних після його відїзду
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25.04.2025 11:37 Ответить
На инструктаж, за Путиными хотелками, прилетел, старый хер..
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25.04.2025 11:37 Ответить
Оце й є справжній Краснов , котрий возить депеші від кремлівського хазяїна своєму підопічному гольфпартнеру Фредовичу
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25.04.2025 11:38 Ответить
Гольфенпюрер Трамп.
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25.04.2025 11:46 Ответить
годі вже нести маячню про краснова, кремлівських хозяїв і т.і. в рудої потвори единий бог та хозяїн це гроші! тому плати та роби що заманеться, хоч немовлят смаж, поки платиш... Україна не платить але ж він знає там велика корупція, значить це вияв неповаги!.. і без костюму приперся і дякую не казав... натомість ***** виявив велику повагу а обіцяє ще більше!
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25.04.2025 13:53 Ответить
Трампівський халоп апять прілєтєл біть чєлом к расєйскаму сцарю-епічно...
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25.04.2025 11:45 Ответить
Як тільки ця паскуда їде в москву чекай чергового терору рашиських варварів проти мирних громадян.
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25.04.2025 11:50 Ответить
Може привозить карти дитячих майданчиків, лікарень і учбових закладів пуйлу, аби той знав де збирати криваві жертви для трампа, рубіо, венса і маска?
Реальна потвора
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25.04.2025 11:59 Ответить
будуть вирішувати який штат американці віддадуть першим. В них їх багато. Одним менше ніхто і не побачить
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25.04.2025 11:50 Ответить
Щоб цей старий фашист не долетів коли буде повертатися.
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25.04.2025 11:55 Ответить
американці АСТАНАВІТЕСЬ бо у кацапів очко затягнеться від вашого язика....
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25.04.2025 11:57 Ответить
Рука на серці, х#й в дупі
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25.04.2025 12:02 Ответить
Обговорювати візит фредовича на шоу побєдобєсія?
Чи новий гольф-майданчик на кривавому цвинтарі моськи?
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25.04.2025 12:03 Ответить
Витькофф поехал согласовывать с Писькоффым интерьер нового рускамирского ресторана "У *****" на набережной Брайтон-бич .
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25.04.2025 12:12 Ответить
зі своїм вазіліном
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25.04.2025 12:12 Ответить
🔥Мінус москалик: під москвою в Балашисі підірвали заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу зс рф Ярослава Москалика.
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25.04.2025 12:14 Ответить
У Криму БПЛА прилетів прямісінько по будинку заступника голови Чечні Мурада Саїдова
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25.04.2025 12:15 Ответить
У липецький волості збираються будувати містечки-гетто для в...бивців з есвео, вітьок схоже в долю зайти бажає.
Будуватимуть зони " трамп-есвео"?
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25.04.2025 12:23 Ответить
давно не сосав?
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25.04.2025 12:24 Ответить
хай путін подарує йому у знак вдячності ще одне верблюже пальто. А може навіть і два - друге для трампа. Будуть у Мар-а-Лаго у них взимку у гольф грати.
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25.04.2025 12:24 Ответить
Колишній посол України в США Чалий розповідав колись що вся Америка чудово знає хто такий цей вітькоф . У нього в башці лише - гроші , гроші , і ще раз гроші . Його цікавить тільки це , на все інше йому глибоко начхати . А політика його ніколи не цікавила . Тому ***** не важко було купити такого жадібного до грошей ***** - солодкими обіцянками вигідних бізнеспроектів на болотах ..
За словами Чалого - всі статки вітькофа зароблені , так би мовити - не зовсім законними способами .
Його підозрювали у відмиванні грошей через свої казіно , у зв'язках з мафією , у шахрайських оборудках і тд. і тп. . Але у того фріка міцні зв'язки серед впливових політиків і бізнесменів , тому йому вдавалося виходити сухим з води . А тепер він і взагалі - довірене лице самого сЦаря Америки .
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25.04.2025 12:26 Ответить
Никас Сафронов уже наверное задолбался картиты ему рисовать в подарок.
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25.04.2025 12:35 Ответить
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25.04.2025 12:37 Ответить
Уиткоффе ему и уитчая!
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25.04.2025 12:43 Ответить
Підари знову обійдуться у кремлі.
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25.04.2025 12:44 Ответить
Чмо не гірше свого шефа. До Лондона не доїхав. Грошей на квиток не вистачило. А цапи проплатили в обидва боки. Ще й "тормозок" на зворотній шлях пообіцяли. Тільки чи донесе?
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25.04.2025 13:09 Ответить
приїхав соснуть в *****
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25.04.2025 13:22 Ответить
... соромно за Америку
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25.04.2025 13:41 Ответить
Этот еврей знает толк в вылизывании задниц. Трамп поэтому Витька ценит. Путин даже зад брить не будет.
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25.04.2025 13:44 Ответить
 
 